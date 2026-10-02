Μητσοτάκης από Πιερία: «Δεν υπάρχει για εμάς καμία ξεχασμένη περιοχή»

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την επιδίωξη για ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση σε υπηρεσίες για όλους τους Έλληνες, χωρίς ξεχασμένες περιοχές.

Η περιφερειακή σύγκλιση αποτελεί κεντρική προτεραιότητα στην πολιτική του πρωθυπουργού.

Ο Μητσοτάκης υποδέχθηκε τον δήμαρχο Πύδνας - Κολινδρού, βουλευτές και κατοίκους της Πιερίας με θερμότητα.

Σε σύσκεψη στο δημαρχείο συζητούνται τα έργα και οι υποδομές της περιοχής, με τον πρωθυπουργό να ενημερώνεται για τις τοπικές ανάγκες. Snapshot powered by AI

«Μιλάω για μια Ελλάδα που όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για εμάς καμία ξεχασμένη περιοχή», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Πιερία, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδει στην περιφερειακή σύγκλιση.

Ο πρωθυπουργός υποδέχθηκε θερμά ο δήμαρχος Πύδνας - Κολινδρού, Χρήστος Κομποτσιάρης, μαζί με κατοίκους του χωριού και τους τρεις βουλευτές της Πιερίας.

Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη σύσκεψη στο δημαρχείο, όπου επί τάπητος τίθενται τα έργα και οι υποδομές που αφορούν την περιοχή, με τον πρωθυπουργό να ενημερώνεται για τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της τοπικής κοινωνίας.

Στη Θεσσαλονίκη για τη συμφωνία αμοιβαίου επαναπατρισμού κειμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας

Το Σάββατο στις 10.30 θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Rumen Radev, η τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση-παραλαβή κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.

Πρόκειται για μία ιστροική συμφωνία κατά την οποία η Ελλάδα θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ, του «βασιλέα των βασιλέων» της Βουλγαρίας στη Σόφια, που ανακαλύφθηκαν το 1965 από τον καθηγητή Νικόλαο Μουτσόπουλο στη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου στην Πρέσπα και φυλάσσονται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης.

Στην Ελλάδα επιστρέφουν 48 κειμήλια προερχόμενα από την Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών και την Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης, τα οποία είχαν μεταφερθεί στη Σόφια, το 1917, κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και τα οποία εκτίθεντο ή φυλάσσονταν στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας.

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