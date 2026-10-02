Προειδοποίηση της S&P για τις ελληνικές τράπεζες: Τα τρία σενάρια και οι φόβοι για ύφεση

Ο οίκος αξιολόγησης εξέτασε τρεις πιθανές κρίσεις

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Προειδοποίηση της S&P για τις ελληνικές τράπεζες: Τα τρία σενάρια και οι φόβοι για ύφεση
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  • Η S&P επισημαίνει τον κίνδυνο συγκέντρωσης στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, όπου οι 20 μεγαλύτεροι δανειολήπτες αντιπροσωπεύουν το 12%-18% των ακαθάριστων δανείων.
  • Η ταυτόχρονη αθέτηση υποχρεώσεων από τρεις μεγάλες εταιρείες μπορεί να προκαλέσει απώλειες έως 4 δισ. ευρώ και να μειώσει σημαντικά την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών.
  • Οι τομείς της ναυτιλίας, του τουρισμού και της ενέργειας αποτελούν περίπου το 45% των εταιρικών δανείων, αυξάνοντας την ευαισθησία των τραπεζών σε εξωτερικούς παράγοντες.
  • Παρά τους κινδύνους, οι ελληνικές τράπεζες έχουν βελτιώσει σημαντικά την κεφαλαιακή τους θέση και την ποιότητα των δανείων τους σε σύγκριση με το παρελθόν.
  • Η Ελλάδα παρουσιάζει βελτίωση στην κάλυψη τόκων των μεγαλύτερων εταιρικών δανειοληπτών και μείωση του μέσου κόστους δανεισμού μεταξύ 2018-2025, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
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Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης S&P (Standard & Poor's) αναγνωρίζει τον κίνδυνο συγκέντρωσης στην αξιολόγηση του τραπεζικού κλάδου της χώρας και σε ανάλυσή του επεξεργάζεται πιθανά δυσμενή σενάρια.

Με την έκθεση σε υψηλά πιστωτικά ρίσκα να παραμένει σημαντική, η κατάρρευση μόλις τριών μεγάλων επιχειρήσεων αρκεί για να δημιουργήσει κενό 4 δισεκατομμυρίων ευρώ.Το ενδεχόμενο αυτό απειλεί να ανατρέψει την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών και να έχει ως επακόλουθο έντονη συστημική αβεβαιότητα.

Όπως αναφέρεται οι τράπεζες της Ελλάδας έχουν αφιερώσει χρόνια στην ανασυγκρότηση των ισολογισμών τους μετά από μια χρηματοπιστωτική κρίση που παραλίγο να καταρρεύσει το σύστημα. Τώρα η S&P Global Ratings αναρωτιέται τι θα μπορούσε να τις οδηγήσει ξανά στην κατάρρευση.

Ο οίκος αξιολόγησης εξέτασε τρεις πιθανές κρίσεις:

-ταυτόχρονες αθετήσεις υποχρεώσεων από αρκετούς μεγάλους εταιρικούς δανειολήπτες,

-ύφεση στους τομείς της ναυτιλίας, του τουρισμού και της ενέργειας, καθώς και

-απότομη ανατιμολόγηση του εταιρικού χρέους, καθώς τα φθηνά δάνεια αναχρηματοδοτούνται με υψηλότερα επιτόκια.

Standard & Poor's cut ratings of Russia's foreign currency

Η σημαντική λεπτομέρεια

Κανένα από αυτά δεν αποτελεί το βασικό σενάριο της S&P, και η συνολική της άποψη για τις ελληνικές τράπεζες παραμένει θετική. Η ανάλυση αυτή, ωστόσο, αποκαλύπτει μια σημαντική λεπτομέρεια.

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες της Ελλάδας συχνά χορηγούν δάνεια στις ίδιες μεγάλες εταιρείες. Οι 20 μεγαλύτεροι δανειολήπτες τους αντιπροσωπεύουν το 12% έως 18% των ακαθάριστων δανείων γεγονός που συνιστά την υψηλότερη συγκέντρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανάλυση έγινε τώρα ακριβώς επειδή αυτό το φαινόμενο (της υψηλής συγκέντρωσης σε λίγους πελάτες) έφτασε στο αποκορύφωμά του.

Η S&P εκτιμά ότι η ταυτόχρονη αθέτηση υποχρεώσεων από τρεις μεσαίου μεγέθους εταιρείες μεταξύ των 10 μεγαλύτερων δανειολήπτων των τραπεζών θα μπορούσε να μειώσει τους δείκτες κεφαλαίου Tier 1 από κοινές μετοχές κατά 1,5 έως 2,3 ποσοστιαίες μονάδες, υποθέτοντας απώλειες 45% στις εκθέσεις μετά τον μετριασμό του πιστωτικού κινδύνου. Υπό την αυστηρότερη υπόθεση απώλειας 60%, η πτώση ανέρχεται σε 2,0 έως 3,1 μονάδες, ποσό που ισοδυναμεί με περίπου 4 δισ. ευρώ (4,7 δισ. δολάρια) σε ολόκληρο το σύστημα. Η αθέτηση υποχρεώσεων από τους τρεις μεγαλύτερους δανειολήπτες θα μπορούσε να εξαλείψει έως και τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες κεφαλαίου CET1 σε μεμονωμένες τράπεζες.

Η S&P αναφέρει ότι οι δανειστές θα μπορούσαν να απορροφήσουν τέτοιες απώλειες, καθώς τα κεφαλαιακά τους αποθέματα πάνω από τις κανονιστικές απαιτήσεις πλησιάζουν τις 10 ποσοστιαίες μονάδες.

Η συγκέντρωση σε συγκεκριμένους κλάδους αποτελεί έναν επιπλέον κίνδυνο. Η ναυτιλία, ο τουρισμός και η ενέργεια αντιπροσωπεύουν περίπου το 45% των εταιρικών δανείων στις ελληνικές τράπεζες, σε σύγκριση με περίπου 17% σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό καθιστά τους δανειστές ασυνήθιστα ευαίσθητους στις παγκόσμιες ναύλες, τις τουριστικές αφίξεις και τις τιμές της ενέργειας, αν και είναι λιγότερο εκτεθειμένοι στον κλάδο των ακινήτων σε σύγκριση με τους ευρωπαίους ομολόγους τους.

Μια σοβαρή ύφεση και στους τρεις τομείς – υποθέτοντας ότι το 25% των δανείων θα καταστεί μη εξυπηρετούμενο με απώλειες 50% – θα μπορούσε να κοστίσει στο τραπεζικό σύστημα περίπου 4,8 δισ. ευρώ και να μειώσει τους δείκτες CET1 κατά 2,4 έως 3,6 ποσοστιαίες μονάδες.

Η σημερινή εικόνα των ελληνικών τραπεζών

Ωστόσο, οι σημερινές τράπεζες δεν μοιάζουν καθόλου με εκείνες που μπήκαν στην κρίση χρέους της Ελλάδας. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν μειωθεί δραστικά, η κερδοφορία έχει ανακάμψει και οι μεγάλοι δανειστές έχουν επανακτήσει αξιολογήσεις επενδυτικού βαθμού.

Οι ελληνικές εταιρείες είναι επίσης πιο υγιείς. Μόνο το 8,8% έχει κάλυψη τόκων κάτω από το 1, σύμφωνα με την S&P, σε σύγκριση με το 24% στην Ισπανία.

Επιπλέον, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα όπου ο δείκτης κάλυψης των τόκων από τα EBIT μεταξύ των 100 μεγαλύτερων εταιρικών δανειοληπτών βελτιώθηκε κατά την περίοδο 2018-2025 (από 2,5x σε 3,5x) ενώ επιδεινώθηκε στην Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ουγγαρία και την Πολωνία.

Η Ελλάδα είναι επίσης η μόνη χώρα της ομάδας ομοειδών χωρών όπου το μέσο κόστος δανεισμού μειώθηκε (από 5,0% σε 4,3%) παρότι τα επιτόκια πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επανήλθαν σε πιο κανονικά επίπεδα.

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