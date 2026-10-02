Εθνική Ελλάδας: Η συγκλονιστική στιγμή που ο Σάλιακας δακρύζει στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου

Βουρκωμένος ο Σάλιακας στην ανάκρουση του Εθνικού ύμνου

Χρήστος Χριστοφιλόπουλος

Εθνική Ελλάδας: Η συγκλονιστική στιγμή που ο Σάλιακας δακρύζει στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Λίγες στιγμές μπορούν να συγκριθούν με την τιμή και την υπερηφάνεια ενός ποδοσφαιριστή την στιγμή που φορά τη φανέλα με το εθνόσημο και αγωνίζεται για την χώρα του.

Νιώθει την ευθύνη του να εκπροσωπεί ένα ολόκληρο έθνος και σίγουρα αποτελεί μια στιγμή που ονειρεύεται ένας αθλητής από την πρώτη στιγμή που ξεκινά την επαγγελματική του πορεία.

Έτσι λοιπόν και ο Μανώλης Σάλιακας φάνηκε να πλημμυρίζεται από συναίσθημα υπερηφάνειας φορώντας τη Γαλανόλευκη πριν τη σέντρα στον τρίτο αγώνα του Β΄ομίλου της League Phase του Nations League, στην κατάμεστη Τούμπα.

O δεξιός οπισθοφύλακας του Ολυμπιακού που επέστρεψε μετά από χρόνια παρουσίας του στη Γερμανία και τη Ζανκτ Πάουλι, επέστρεψε και στις κλήσεις της Εθνικής από το μακρινό 2021 που είχε κληθεί από τον Φαν Σκίπ.

Ξεκινώντας λοιπόν βασικός για πρώτη φορά με την φανέλα της Εθνικής μας στην κατάμεστη και sold out Τούμπα, ο Μανώλης Σάλιακας δάκρυσε από υπερηφάνεια κατά την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Δείτε τη συγκλονιστική στιγμή:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:23ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τα ευρήματα που «καίνε» την 35χρονη για τα χυδαία φέιγ βολάν κατά γυναίκας

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Για πρώτη φορά, το Αιγαίο χωρίς Έλληνες αλιείς: 12.000 σκάφη καθηλωμένα, «η τιμή του πετρελαίου μάς έβγαλε εκτός θάλασσας»

12:17ΚΟΣΜΟΣ

«Ημουν στο πάτωμα, το αεροσκάφος έπεφτε»: Ο πιλότος της flydubai είπε στον Ινδό πρωθυπουργό Μόντι πώς άνοιξε την πόρτα του cockpit

12:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βορίδης για δηλώσεις Συρίγου για επεισόδια στην Κάσο: «Μπορεί να κάναμε λίγο μπρος, λίγο πίσω...»

12:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης της ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες

11:58ΦΑΡΜΑΚΟ

Κοινές προμήθειες στην ΕΕ για τα κρίσιμα φάρμακα: Τι συζητούν οι Ευρωπαίοι υπουργοί Υγείας

11:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξεπούλημα ομολόγων εκτίναξε τα κόστη δανεισμού σε ΗΠΑ και Ευρώπη – Οι φόβοι για πληθωρισμό και πετρέλαιο

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Σοβαρά τραυματισμένοι η 32χρονη και ο σύντροφός της μετά την επίθεση του 32χρονου - Χειρουργήθηκε και παραμένει διασωληνωμένος ο 33χρονος

11:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Η συγκλονιστική στιγμή που ο Σάλιακας δακρύζει στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου

11:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στην ΑΕΚ: Πέθανε ο σπουδαίος Νίκος Σεβαστόπουλος

11:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προειδοποίηση της S&P για τις ελληνικές τράπεζες: Τα τρία σενάρια και οι φόβοι για ύφεση

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Καταδιώκουν τον λύκο της Πάρνηθας: Ξεκινά επιχείρηση για τον εντοπισμό του «εξοικειωμένου» ζώου μετά τις δύο επιθέσεις εναντίον ανθρώπων σε Κρυονέρι και Ολυμπιακό Χωριό

11:38WHAT THE FACT

Ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών: Σταματήστε να κάνετε κλήσεις από το bluetooth του αυτοκινήτου σας

11:27ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Κατολισθήσεις έκλεισαν τον δρόμο Σπόα - Όλυμπος στην Κάρπαθο

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ειρήνης: Από τον Τραμπ στον... Διεθνή Διαστημικό Σταθμό - Πώς οι συγκρούσεις παγκοσμίως έχουν επηρεάσει το φετινό βραβείο

11:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ισχυρό κύμα βροχών στην Κρήτη - Προειδοποίηση Λαγουβάρδου

11:19LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Εντυπωσιακά ποσοστά για τον ALPHA με την Εθνική Ελλάδος

11:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Παρουσίες από... τα παλιά σε εκδήλωση για τον καθ. Κωνσταντίνο Τσουκαλά - Με ποιους ανοίγουν δίαυλοι επικοινωνίας

11:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Πιερία: «Δεν υπάρχει για εμάς καμία ξεχασμένη περιοχή»

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Σιδηρόκαστρο: Νεκρή 85χρονη σε φωτιά στο σπίτι της - Στο νοσοκομείο ο 57χρονος γιος της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:30ΕΥ ΖΗΝ

Το ρόφημα που κακώς πίνουμε όλο και λιγότερο: Ρίχνει την πίεση και στηρίζει την καρδιά

09:47WHAT THE FACT

Χτίζεται η γιγαντιαία «βραζιλιάνικη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου»: Η καλωδιωτή κατασκευή των 12,4 χλμ.

11:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στην ΑΕΚ: Πέθανε ο σπουδαίος Νίκος Σεβαστόπουλος

11:38WHAT THE FACT

Ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών: Σταματήστε να κάνετε κλήσεις από το bluetooth του αυτοκινήτου σας

12:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης της ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Όλυμπο για μαθητές από τη Θεσσαλονίκη με συμπτώματα δηλητηρίασης

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστό το Κέντρο της Αθήνας το Σαββατοκύριακο – Πού ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

19:45TRAVEL

ΕΕ: Νέοι κανόνες για τις χειραποσκευές στα αεροπορικά ταξίδια από το 2027 – Τι θα παίρνουμε δωρεάν

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Σοβαρά τραυματισμένοι η 32χρονη και ο σύντροφός της μετά την επίθεση του 32χρονου - Χειρουργήθηκε και παραμένει διασωληνωμένος ο 33χρονος

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Καταδιώκουν τον λύκο της Πάρνηθας: Ξεκινά επιχείρηση για τον εντοπισμό του «εξοικειωμένου» ζώου μετά τις δύο επιθέσεις εναντίον ανθρώπων σε Κρυονέρι και Ολυμπιακό Χωριό

07:12ΚΟΣΜΟΣ

FlyDubai: Παγκόσμιο κύμα στήριξης για τον Ινδό πιλότο και διαδικτυακοί έρανοι για την οικογενειά του - Μάζεψαν πάνω από 80.000 δολάρια

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η Elis Lima Carneiro σε ηλικία 5 ετών - Η δραματική ιστορία της και η σπάνια ασθένειά της

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας - Χειμερινή: Πότε πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω – Η ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών

10:00LIFESTYLE

Η Χάλι Μπέρι κατηγορείται για σωματική κακοποίηση του 12χρονου γιου της από τον πρώην σύζυγό της, Ολιβιέ Μαρτίνεζ

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα βρέξει σήμερα - Ζιακόπουλος για τα μπλοκαρίσματα τύπου «Ωμέγα» και «Ρεξ» - Προειδοποίηση και από Αρναούτογλου

20:31LIFESTYLE

Ντέρτι: Αλλάζει ώρα η σειρά του ΑΝΤ1 - Ανακατεύει το χαρτί στην prime time

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Σιδηρόκαστρο: Νεκρή 85χρονη σε φωτιά στο σπίτι της - Στο νοσοκομείο ο 57χρονος γιος της

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Σούπα από καρχαρία, κρασί με φίδι και μπριζόλες: Αυτή είναι η τρελή δίαιτα του Κιμ Γιονγκ Ουν

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: «Θα σου λιώσω το κεφάλι» - Εισέβαλε με βαριοπούλα και μαχαίρωσε την πρώην του και τον σύντροφό της μπροστά στα 2 ανήλικα παιδιά - Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται τα θύματα

10:40ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβολή στη δίκη της βουλευτού της ΝΔ, Κατερίνας Παπακώστα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ