Κοινές προμήθειες στην ΕΕ για τα κρίσιμα φάρμακα: Τι συζητούν οι Ευρωπαίοι υπουργοί Υγείας

Snapshot Τονίζεται η ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας μέσω της ενδυνάμωσης της παραγωγικής βάσης και της διαφοροποίησης των αλυσίδων εφοδιασμού.

Η Ελλάδα προωθεί την ανάπτυξη οικοσυστήματος βιοτεχνολογίας και βιοεπιστημών και υποστηρίζει τη διασυνοριακή συνεργασία και τη δημιουργία ευρωπαϊκών δικτύων βιοπαραγωγής.

Ζητείται η αναβολή της εφαρμογής του άρθρου 9 της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων, ώστε να αποφευχθούν αρνητικές επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα φαρμάκων. Snapshot powered by AI

Διμερείς συναντήσεις για τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ στον τομέα της Υγείας, είχε ο Άδωνις Γεωργιάδης, στο Δουβλίνο, στο περιθώριο του Άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξήχθη χθες, Πέμπτη 1η Οκτωβρίου.

Ο κ. Γεωργιάδης συναντήθηκε με τον επικεφαλής της γαλλικής αντιπροσωπείας, Jérôme Weinbach, καθώς και με τον υπουργό Υγείας της Νορβηγίας, κ. Jan Christian Vestre. Μία από τις βασικές προτεραιότητες κατά την ελληνική προεδρία, θα είναι η ολοκλήρωση της συζήτησης για τη νομοθεσία σχετικά με τη βιοτεχνολογία.

Στη βιοτεχνολογία και τη βιοπαραγωγή, αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας κατά την τοποθέτησή του στο Συμβούλιο, το οποίο παρακολούθησε και ο Επίτροπος Υγείας, Oliver Varhelyi. Όπως υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης, η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για το μέλλον της υγείας, με στρατηγική προτεραιότητα τη μετατροπή της καινοτομίας σε απτά οφέλη για τους πολίτες, την ευρωπαϊκή οικονομία και τη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε ως κεντρική προτεραιότητα για την Ελλάδα τη διασφάλιση της ταχείας και ισότιμης πρόσβασης των ασθενών στις νέες θεραπείες, μέσα από ένα προβλέψιμο και αποτελεσματικό πλαίσιο κανονιστικής ρύθμισης και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, το οποίο θα ενθαρρύνει την καινοτομία και τις επενδύσεις.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας και της ασφάλειας του εφοδιασμού τους, μέσω της ενδυνάμωσης της ευρωπαϊκής παραγωγικής βάσης, της διαφοροποίησης των αλυσίδων εφοδιασμού και των στρατηγικών επενδύσεων σε κρίσιμα φάρμακα, δραστικές φαρμακευτικές ουσίες και βασικές παραγωγικές δυνατότητες. Ο Κανονισμός για τα κρίσιμα φάρμακα, όπως επισήμανε, αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τη μείωση των στρατηγικών εξαρτήσεων και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, χωρίς να υπονομεύεται ο ανοικτός και ανταγωνιστικός χαρακτήρας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη βιοτεχνολογία και τη βιοπαραγωγή, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη διαθέτει υψηλού επιπέδου ερευνητικό και επιστημονικό δυναμικό, αλλά χρειάζεται να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ ερευνητικής αριστείας και βιομηχανικής αξιοποίησης. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υπουργός ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας, υπογραμμίζοντας την ανάπτυξη ενός δυναμικού οικοσυστήματος βιοτεχνολογίας και βιοεπιστημών, το οποίο στηρίζεται στην ερευνητική αριστεία, τη φαρμακευτική βιομηχανία και τις αυξανόμενες επενδύσεις στην καινοτόμο παραγωγή. Παράλληλα, υποστήριξε την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και τη δημιουργία ευρωπαϊκών δικτύων βιοπαραγωγής, μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και της κοινής αξιοποίησης υποδομών και παραγωγικών δυνατοτήτων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή παραγωγική βάση και να περιοριστούν οι στρατηγικές ευπάθειες.

Επίσης, ο κ. Γεωργιάδης ζήτησε εκ νέου την αναβολή της εφαρμογής του άρθρου 9 της Οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, σχετικά με τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού, προκειμένου να αποφευχθούν αρνητικές επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα των φαρμάκων και, κατ’ επέκταση, στην ασφάλεια των ασθενών.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος εργασίας, οι Ευρωπαίοι υπουργοί Υγείας αντάλλαξαν απόψεις για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, μέσω της συνεργασίας στο πλαίσιο της Ε.Ε. Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η Ευρώπη χρειάζεται ένα πιο ανθεκτικό και ασφαλές οικοσύστημα φαρμάκου, ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη, ισότιμη και βιώσιμη πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα, με παράλληλη ενίσχυση της καινοτομίας και της στρατηγικής αυτονομίας.

Ως βασικές προτεραιότητες ανέδειξε την έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή των νέων ευρωπαϊκών μεταρρυθμίσεων, την ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών για την έγκαιρη αντιμετώπιση πιθανών ελλείψεων και την ενίσχυση της εθελοντικής συνεργασίας, ιδίως μέσω κοινών προμηθειών και στοχευμένων κοινών διαπραγματεύσεων για κρίσιμα και καινοτόμα φάρμακα. Παράλληλα, τόνισε ότι πρέπει να διασφαλίζεται ο σεβασμός των εθνικών αρμοδιοτήτων σε θέματα τιμολόγησης και αποζημίωσης. Τέλος, δήλωσε ότι στόχος είναι ένα ευρωπαϊκό σύστημα φαρμάκου που θα συνδυάζει την ανθεκτικότητα, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, εξασφαλίζοντας, κυρίως, καλύτερη και πιο ισότιμη πρόσβαση για τους ασθενείς.

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