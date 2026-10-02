Κοινές προμήθειες στην ΕΕ για τα κρίσιμα φάρμακα: Τι συζητούν οι Ευρωπαίοι υπουργοί Υγείας

Οι ελλείψεις φαρμάκων και η ανθεκτικότητων των συστημάτων υγείας στο επίκεντρο

Διονυσία Προκόπη

Κοινές προμήθειες στην ΕΕ για τα κρίσιμα φάρμακα: Τι συζητούν οι Ευρωπαίοι υπουργοί Υγείας
ΦΑΡΜΑΚΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τονίζεται η ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας μέσω της ενδυνάμωσης της παραγωγικής βάσης και της διαφοροποίησης των αλυσίδων εφοδιασμού.
  • Η Ελλάδα προωθεί την ανάπτυξη οικοσυστήματος βιοτεχνολογίας και βιοεπιστημών και υποστηρίζει τη διασυνοριακή συνεργασία και τη δημιουργία ευρωπαϊκών δικτύων βιοπαραγωγής.
  • Ζητείται η αναβολή της εφαρμογής του άρθρου 9 της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων, ώστε να αποφευχθούν αρνητικές επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα φαρμάκων.
Snapshot powered by AI

Διμερείς συναντήσεις για τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ στον τομέα της Υγείας, είχε ο Άδωνις Γεωργιάδης, στο Δουβλίνο, στο περιθώριο του Άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξήχθη χθες, Πέμπτη 1η Οκτωβρίου.

Ο κ. Γεωργιάδης συναντήθηκε με τον επικεφαλής της γαλλικής αντιπροσωπείας, Jérôme Weinbach, καθώς και με τον υπουργό Υγείας της Νορβηγίας, κ. Jan Christian Vestre. Μία από τις βασικές προτεραιότητες κατά την ελληνική προεδρία, θα είναι η ολοκλήρωση της συζήτησης για τη νομοθεσία σχετικά με τη βιοτεχνολογία.

Στη βιοτεχνολογία και τη βιοπαραγωγή, αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας κατά την τοποθέτησή του στο Συμβούλιο, το οποίο παρακολούθησε και ο Επίτροπος Υγείας, Oliver Varhelyi. Όπως υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης, η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για το μέλλον της υγείας, με στρατηγική προτεραιότητα τη μετατροπή της καινοτομίας σε απτά οφέλη για τους πολίτες, την ευρωπαϊκή οικονομία και τη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε ως κεντρική προτεραιότητα για την Ελλάδα τη διασφάλιση της ταχείας και ισότιμης πρόσβασης των ασθενών στις νέες θεραπείες, μέσα από ένα προβλέψιμο και αποτελεσματικό πλαίσιο κανονιστικής ρύθμισης και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, το οποίο θα ενθαρρύνει την καινοτομία και τις επενδύσεις.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας και της ασφάλειας του εφοδιασμού τους, μέσω της ενδυνάμωσης της ευρωπαϊκής παραγωγικής βάσης, της διαφοροποίησης των αλυσίδων εφοδιασμού και των στρατηγικών επενδύσεων σε κρίσιμα φάρμακα, δραστικές φαρμακευτικές ουσίες και βασικές παραγωγικές δυνατότητες. Ο Κανονισμός για τα κρίσιμα φάρμακα, όπως επισήμανε, αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τη μείωση των στρατηγικών εξαρτήσεων και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, χωρίς να υπονομεύεται ο ανοικτός και ανταγωνιστικός χαρακτήρας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη βιοτεχνολογία και τη βιοπαραγωγή, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη διαθέτει υψηλού επιπέδου ερευνητικό και επιστημονικό δυναμικό, αλλά χρειάζεται να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ ερευνητικής αριστείας και βιομηχανικής αξιοποίησης. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υπουργός ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας, υπογραμμίζοντας την ανάπτυξη ενός δυναμικού οικοσυστήματος βιοτεχνολογίας και βιοεπιστημών, το οποίο στηρίζεται στην ερευνητική αριστεία, τη φαρμακευτική βιομηχανία και τις αυξανόμενες επενδύσεις στην καινοτόμο παραγωγή. Παράλληλα, υποστήριξε την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και τη δημιουργία ευρωπαϊκών δικτύων βιοπαραγωγής, μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και της κοινής αξιοποίησης υποδομών και παραγωγικών δυνατοτήτων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή παραγωγική βάση και να περιοριστούν οι στρατηγικές ευπάθειες.

Επίσης, ο κ. Γεωργιάδης ζήτησε εκ νέου την αναβολή της εφαρμογής του άρθρου 9 της Οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, σχετικά με τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού, προκειμένου να αποφευχθούν αρνητικές επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα των φαρμάκων και, κατ’ επέκταση, στην ασφάλεια των ασθενών.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος εργασίας, οι Ευρωπαίοι υπουργοί Υγείας αντάλλαξαν απόψεις για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, μέσω της συνεργασίας στο πλαίσιο της Ε.Ε. Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η Ευρώπη χρειάζεται ένα πιο ανθεκτικό και ασφαλές οικοσύστημα φαρμάκου, ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη, ισότιμη και βιώσιμη πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα, με παράλληλη ενίσχυση της καινοτομίας και της στρατηγικής αυτονομίας.

Ως βασικές προτεραιότητες ανέδειξε την έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή των νέων ευρωπαϊκών μεταρρυθμίσεων, την ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών για την έγκαιρη αντιμετώπιση πιθανών ελλείψεων και την ενίσχυση της εθελοντικής συνεργασίας, ιδίως μέσω κοινών προμηθειών και στοχευμένων κοινών διαπραγματεύσεων για κρίσιμα και καινοτόμα φάρμακα. Παράλληλα, τόνισε ότι πρέπει να διασφαλίζεται ο σεβασμός των εθνικών αρμοδιοτήτων σε θέματα τιμολόγησης και αποζημίωσης. Τέλος, δήλωσε ότι στόχος είναι ένα ευρωπαϊκό σύστημα φαρμάκου που θα συνδυάζει την ανθεκτικότητα, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, εξασφαλίζοντας, κυρίως, καλύτερη και πιο ισότιμη πρόσβαση για τους ασθενείς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:23ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τα ευρήματα που «καίνε» την 35χρονη για τα χυδαία φέιγ βολάν κατά γυναίκας

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Για πρώτη φορά, το Αιγαίο χωρίς Έλληνες αλιείς: 12.000 σκάφη καθηλωμένα, «η τιμή του πετρελαίου μάς έβγαλε εκτός θάλασσας»

12:17ΚΟΣΜΟΣ

«Ημουν στο πάτωμα, το αεροσκάφος έπεφτε»: Ο πιλότος της flydubai είπε στον Ινδό πρωθυπουργό Μόντι πώς άνοιξε την πόρτα του cockpit

12:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βορίδης για δηλώσεις Συρίγου για επεισόδια στην Κάσο: «Μπορεί να κάναμε λίγο μπρος, λίγο πίσω...»

12:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης της ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες

11:58ΦΑΡΜΑΚΟ

Κοινές προμήθειες στην ΕΕ για τα κρίσιμα φάρμακα: Τι συζητούν οι Ευρωπαίοι υπουργοί Υγείας

11:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξεπούλημα ομολόγων εκτίναξε τα κόστη δανεισμού σε ΗΠΑ και Ευρώπη – Οι φόβοι για πληθωρισμό και πετρέλαιο

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Σοβαρά τραυματισμένοι η 32χρονη και ο σύντροφός της μετά την επίθεση του 32χρονου - Χειρουργήθηκε και παραμένει διασωληνωμένος ο 33χρονος

11:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Η συγκλονιστική στιγμή που ο Σάλιακας δακρύζει στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου

11:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στην ΑΕΚ: Πέθανε ο σπουδαίος Νίκος Σεβαστόπουλος

11:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προειδοποίηση της S&P για τις ελληνικές τράπεζες: Τα τρία σενάρια και οι φόβοι για ύφεση

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Καταδιώκουν τον λύκο της Πάρνηθας: Ξεκινά επιχείρηση για τον εντοπισμό του «εξοικειωμένου» ζώου μετά τις δύο επιθέσεις εναντίον ανθρώπων σε Κρυονέρι και Ολυμπιακό Χωριό

11:38WHAT THE FACT

Ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών: Σταματήστε να κάνετε κλήσεις από το bluetooth του αυτοκινήτου σας

11:27ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Κατολισθήσεις έκλεισαν τον δρόμο Σπόα - Όλυμπος στην Κάρπαθο

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ειρήνης: Από τον Τραμπ στον... Διεθνή Διαστημικό Σταθμό - Πώς οι συγκρούσεις παγκοσμίως έχουν επηρεάσει το φετινό βραβείο

11:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ισχυρό κύμα βροχών στην Κρήτη - Προειδοποίηση Λαγουβάρδου

11:19LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Εντυπωσιακά ποσοστά για τον ALPHA με την Εθνική Ελλάδος

11:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Παρουσίες από... τα παλιά σε εκδήλωση για τον καθ. Κωνσταντίνο Τσουκαλά - Με ποιους ανοίγουν δίαυλοι επικοινωνίας

11:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Πιερία: «Δεν υπάρχει για εμάς καμία ξεχασμένη περιοχή»

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Σιδηρόκαστρο: Νεκρή 85χρονη σε φωτιά στο σπίτι της - Στο νοσοκομείο ο 57χρονος γιος της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:30ΕΥ ΖΗΝ

Το ρόφημα που κακώς πίνουμε όλο και λιγότερο: Ρίχνει την πίεση και στηρίζει την καρδιά

09:47WHAT THE FACT

Χτίζεται η γιγαντιαία «βραζιλιάνικη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου»: Η καλωδιωτή κατασκευή των 12,4 χλμ.

11:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στην ΑΕΚ: Πέθανε ο σπουδαίος Νίκος Σεβαστόπουλος

11:38WHAT THE FACT

Ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών: Σταματήστε να κάνετε κλήσεις από το bluetooth του αυτοκινήτου σας

12:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης της ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Όλυμπο για μαθητές από τη Θεσσαλονίκη με συμπτώματα δηλητηρίασης

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστό το Κέντρο της Αθήνας το Σαββατοκύριακο – Πού ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

19:45TRAVEL

ΕΕ: Νέοι κανόνες για τις χειραποσκευές στα αεροπορικά ταξίδια από το 2027 – Τι θα παίρνουμε δωρεάν

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Σοβαρά τραυματισμένοι η 32χρονη και ο σύντροφός της μετά την επίθεση του 32χρονου - Χειρουργήθηκε και παραμένει διασωληνωμένος ο 33χρονος

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Καταδιώκουν τον λύκο της Πάρνηθας: Ξεκινά επιχείρηση για τον εντοπισμό του «εξοικειωμένου» ζώου μετά τις δύο επιθέσεις εναντίον ανθρώπων σε Κρυονέρι και Ολυμπιακό Χωριό

07:12ΚΟΣΜΟΣ

FlyDubai: Παγκόσμιο κύμα στήριξης για τον Ινδό πιλότο και διαδικτυακοί έρανοι για την οικογενειά του - Μάζεψαν πάνω από 80.000 δολάρια

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η Elis Lima Carneiro σε ηλικία 5 ετών - Η δραματική ιστορία της και η σπάνια ασθένειά της

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας - Χειμερινή: Πότε πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω – Η ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών

10:00LIFESTYLE

Η Χάλι Μπέρι κατηγορείται για σωματική κακοποίηση του 12χρονου γιου της από τον πρώην σύζυγό της, Ολιβιέ Μαρτίνεζ

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα βρέξει σήμερα - Ζιακόπουλος για τα μπλοκαρίσματα τύπου «Ωμέγα» και «Ρεξ» - Προειδοποίηση και από Αρναούτογλου

20:31LIFESTYLE

Ντέρτι: Αλλάζει ώρα η σειρά του ΑΝΤ1 - Ανακατεύει το χαρτί στην prime time

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Σιδηρόκαστρο: Νεκρή 85χρονη σε φωτιά στο σπίτι της - Στο νοσοκομείο ο 57χρονος γιος της

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Σούπα από καρχαρία, κρασί με φίδι και μπριζόλες: Αυτή είναι η τρελή δίαιτα του Κιμ Γιονγκ Ουν

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: «Θα σου λιώσω το κεφάλι» - Εισέβαλε με βαριοπούλα και μαχαίρωσε την πρώην του και τον σύντροφό της μπροστά στα 2 ανήλικα παιδιά - Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται τα θύματα

10:40ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβολή στη δίκη της βουλευτού της ΝΔ, Κατερίνας Παπακώστα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ