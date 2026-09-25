Μεγαλύτερο το κόστος της παχυσαρκίας από τις δαπάνες για στέγαση και το ήμισυ των αμυντικών δαπανών

Στο 1,4% του ΑΕΠ η ετήσια οικονομική επιβάρυνση στην Ελλάδα απο την παχυσαρκία - Σε εκκρεμότητα η συνέχιση του προγράμματος «Προλαμβάνω» για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας 

Διονυσία Προκόπη

Μεγαλύτερο το κόστος της παχυσαρκίας από τις δαπάνες για στέγαση και το ήμισυ των αμυντικών δαπανών
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  • Η παχυσαρκία στην Ελλάδα επιβαρύνει την οικονομία με 3,4 δισ. ευρώ ετησίως, που αντιστοιχούν στο 1,4% του ΑΕΠ και ξεπερνούν τις δαπάνες για στέγαση και το ήμισυ των αμυντικών δαπανών.
  • Το 68% του κόστους αφορά άμεσες δαπάνες υγείας, κυρίως λόγω διαβήτη τύπου 2, μυοσκελετικών παθήσεων και καρδιαγγειακών νοσημάτων, ενώ το 32% προκύπτει από έμμεσες απώλειες όπως απουσίες από την εργασία και μειωμένη παραγωγικότητα.
  • Παραμένει εκκρεμής η συνέχιση του προγράμματος «Προλαμβάνω» για φαρμακευτική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας στην Ελλάδα.
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Τη σημαντική επιβάρυνση της παχυσαρκίας για την υγεία και την οικονομία, αποτυπώνει μια νέα έκθεση που διενεργήθηκε σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, και δημοσιεύθηκε την Πέμπτη (24/09/2026).

Η μελέτη «Η Οικονομική Επιβάρυνση από το Αυξημένο Σωματικό Βάρος και την Παχυσαρκία στην Ευρώπη» (The Economic Burden of Overweight and Obesity in Europe), η οποία εκπονήθηκε από το Γραφείο Οικονομικών της Υγείας του OHE, κατόπιν ανάθεσης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων και Συνδέσμων (EFPIA), ποσοτικοποιεί την υγειονομική και οικονομική επιβάρυνση που συνδέεται με το αυξημένο σωματικό βάρος και την παχυσαρκία σε Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ρουμανία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι το 56% του πληθυσμού στην Ευρώπη είναι υπέρβαρο ή ζει με παχυσαρκία (2024), ενώ το ίδιο ισχύει για ένα στα τρία παιδιά. Σύμφωνα με τη νέα μελέτη, η παχυσαρκία συνδέεται με 278.000 θανάτους και 8 εκατ. χαμένα έτη υγιούς ζωής, σε αυτές τις 8 ευρωπαϊκές χώρες

Επίσης, στις χώρες της μελέτης, το 18% έως 58% του συνολικού κόστους συνδέεται με απώλειες παραγωγικότητας λόγω πρόωρης θνησιμότητας, οικονομικής αδράνειας, απουσιών από την εργασία, μειωμένης παραγωγικότητας και χρόνου που αφιερώνεται στη φροντίδα ασθενών.

Το άμεσο κόστος για την υγεία συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με νοσήματα που σχετίζονται με την παχυσαρκία και τον αυξημένο ΔΜΣ. Ενδεικτικά, ο αυξημένος ΔΜΣ συνδέεται με:

  • σχεδόν 60% της απώλειας ετών υγιούς ζωής (DALYs) λόγω διαβήτη τύπου 2
  • 45% λόγω παθήσεων του πεπτικού συστήματος
  • 32% λόγω χρόνιας νεφρικής νόσου.

Η μελέτη δείχνει, επίσης, ότι το ετήσιο κόστος που συνδέεται με τον αυξημένο ΔΜΣ αντιστοιχεί στο 0,6% έως 1,4% του ΑΕΠ στις οκτώ χώρες που εξετάστηκαν. Μέρος αυτής της επιβάρυνσης θα μπορούσε να περιοριστεί μέσω της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της αποτελεσματικότερης διαχείρισης των σχετιζόμενων νοσημάτων.

Η επιβάρυνση στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, το αυξημένο σωματικό βάρος και η παχυσαρκία συνδέονται με ετήσια οικονομική επιβάρυνση 3,4 δισ. ευρώ, ή 328 ευρώ ανά κάτοικο. Το ποσό αντιστοιχεί σε περίπου 1,4% του ΑΕΠ, ξεπερνά τις δαπάνες για στέγαση και υπερβαίνει το ήμισυ των αμυντικών δαπανών της χώρας, σύμφωνα με τη μελέτη.

Από το συνολικό κόστος, τα 2,3 δισ. ευρώ (68%) αφορούν άμεσες δαπάνες υγείας και τα 1,1 δισ. ευρώ (32%) έμμεσες απώλειες. Οι άμεσες δαπάνες συνδέονται κυρίως με τον διαβήτη τύπου 2 (0,9 δισ. ευρώ), τις μυοσκελετικές παθήσεις (0,4 δισ. ευρώ) και τα καρδιαγγειακά νοσήματα (0,2 δισ. ευρώ).

Στο έμμεσο κόστος, οι απουσίες από την εργασία και η μειωμένη παραγωγικότητα αντιστοιχούν σε 0,3 δισ. ευρώ η καθεμία. Ακολουθούν ο χρόνος που αφιερώνεται στη φροντίδα ασθενών (0,2 δισ. ευρώ), η οικονομική αδράνεια λόγω ασθένειας (€0,1 δισ. ευρώ) και η πρόωρη θνησιμότητα (€0,1 δισ. ευρώ). Οι σχετικά υψηλές απουσίες από την εργασία στην Ελλάδα αυξάνουν την έμμεση επιβάρυνση. Αντίθετα, η χαμηλότερη απασχόληση στις μεγαλύτερες ηλικίες, όπου ο αυξημένος ΔΜΣ είναι συχνότερος, περιορίζει το ύψος των απωλειών παραγωγικότητας.

Ο Γενικός Διευθυντής ΣΦΕΕ, Μιχάλης Χειμώνας, δήλωσε: «Τα ευρήματα της μελέτης αναδεικνύουν ότι η παχυσαρκία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις δημόσιας υγείας, με σοβαρές επιπτώσεις όχι μόνο στην υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών, αλλά και στη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, την παραγωγικότητα και την κοινωνική συνοχή. Η αντιμετώπισή της απαιτεί μια νέα, ολιστική προσέγγιση, χωρίς προκαταλήψεις και στιγματισμό, που θα αναγνωρίζει την παχυσαρκία ως χρόνια νόσο και θα επενδύει στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την ολοκληρωμένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη φροντίδα. Με τη συνεργασία της Πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, μπορούμε να βελτιώσουμε ουσιαστικά τα αποτελέσματα υγείας, να περιορίσουμε την οικονομική και κοινωνική επιβάρυνση και να οικοδομήσουμε μια πιο υγιή και ανθεκτική κοινωνία».

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι σε εκκρεμότητα παραμένει η συνέχιση του προγράμματος «Προλαμβάνω», στο σκέλος της φαρμακευτικής αντιμετώπισης της παχυσαρκίας, μετά την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το υπουργείο Υγείας ζητεί αναδρομικές εκπτώσεις από τις εταιρείες που διαθέτουν στην αγορά τα συγκεκριμένα φάρμακα GLP-1, οι οποίες φτάνουν το 45%, ενώ δεν έχει ξεκινήσει καν η διαπραγμάτευση για τα φάρμακα που θα διατεθούν το επόμενο διάστημα.

5 προτάσεις

Η EFPIA επισημαίνει ότι τα ευρήματα της ευρωπαϊκής μελέτης, αναδεικνύουν την ανάγκη να ληφθεί υπόψη στενή σύνδεση μεταξύ παχυσαρκίας, διαβήτη και καρδιαγγειακών νοσημάτων και να προωθεί τη συντονισμένη αντιμετώπισή τους. Η χρονική συγκυρία είναι κρίσιμη, καθώς προχωρά η υλοποίηση του ευρωπαϊκού σχεδίου για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων, EU Safe Hearts.

Επίσης, η EFPIA ζητά να συνεκτιμώνται οι ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση των πολιτικών υγείας και στην κατεύθυνση αυτή, καταθέτει πέντε βασικές συστάσεις:

Αναγνώριση της παχυσαρκίας ως νόσου: Επίσημη αναγνώρισή της ως χρόνιας, υποτροπιάζουσας νόσου, με στόχο την καλύτερη παρακολούθηση, χρηματοδότηση και πρόσβαση σε ολοκληρωμένη φροντίδα.

Αντιμετώπιση του στίγματος: Πολιτικές που προάγουν τη συμπερίληψη και μετατοπίζουν την έμφαση από την ατομική ευθύνη σε συστημικές λύσεις.

Καλύτερη πρόσβαση στην πρόληψη και τη θεραπεία: Ολοκληρωμένη φροντίδα που συνδυάζει έγκαιρη διάγνωση με παρεμβάσεις συμπεριφορικής αλλαγής, φαρμακευτική θεραπεία και, όπου απαιτείται, τη μεταβολική και βαριατρική χειρουργική (MBS).

Ισχυρότερη τεκμηρίωση για επενδύσεις: Παραγωγή τεκμηριωμένων στοιχείων σχετικά με τα ευρύτερα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη των παρεμβάσεων για την παχυσαρκία, συμπεριλαμβανομένων της παραγωγικότητας, της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και της μείωσης των δαπανών κοινωνικής πρόνοιας.

Ένταξη της παχυσαρκίας στο Σχέδιο EU Safe Hearts: Συγκεκριμένοι στόχοι για την ανίχνευση και τη διαχείρισή της, μεταξύ άλλων μέσω προληπτικών ελέγχων, συμβάλλοντας στη μείωση της πρόωρης θνησιμότητας από καρδιαγγειακά νοσήματα έως το 2035.

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