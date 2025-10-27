Καρδιαγγειακά: Στα 4,3 δισ. το κόστος για την Ελλάδα-Πρόληψη και αποκατάσταση με ευρωπαϊκούς πόρους

Τα καρδιαγγειακά μπαίνουν στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδίου για τα μη μεταδοτικά νοσήματα 

Διονυσία Προκόπη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει τα καρδιαγγειακά νοσήματα ως διακριτή κατηγορία μη μεταδιδόμενων νόσων με βαριά επίπτωση στη δημόσια υγεία. Μάλιστα, βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση σχεδίου αντιμετώπισης των καρδιαγγειακών στις χώρες της ΕΕ, στη λογική του αντίστοιχου σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου, που δίνει έμφαση στην πρόληψη και την αποκατάσταση.

Παρά το γεγονός ότι οι θάνατοι από καρδιαγγειακά έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια, λόγω των νέων θεραπειών αλλά και του πιο έγκαιρου εντοπισμού των παραγόντων κινδύνου, παραμένουν η πρώτη αιτία θανάτου και νοσηρότητας στην ευρώπη. «Η μάχη με τα καρδιαγγειακά νοσήματα δεν έχει κερδηθεί» τονίζει ο Καθηγητής Καρδιολογίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Λάμπρος Μιχάλης, με αφορμή το 46ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, που μόλις ολοκληρώθηκε.

«Τα καρδιαγγειακά νοσήματα δεν είναι ένα μόνο νόσημα. Αποτελούν μια ομάδα διαφορετικών παθήσεων, που σε κάθε εποχή και περιοχή μπορεί να επικρατεί κάποια συγκεκριμένη μορφή. Η ιστορική πορεία από τον ρευματικό πυρετό, στη στεφανιαία νόσο και πλέον στα εκφυλιστικά νοσήματα το αποδεικνύει» προσθέτει.

Για τα επόμενα πέντε χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέσει 5 δισεκατομμύρια ευρώ στις χώρες-μέλη της, για την εκπόνηση και εφαρμογή εθνικών σχεδίων καταπολέμησης των καρδιαγγειακών. «Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και την πολιτική ηγεσία να αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο πρόληψης και διαχείρισης των καρδιοαγγειακών νοσημάτων» υποστηρίζει ο κ. Μιχάλης.

Πιστοποίηση για την αποκατάσταση

«Tο ευρωπαϊκό σχέδιο δίνει νέα βαρύτητα στα καρδιαγγειακά νοσήματα, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συστηματική πρόληψη και καλύτερη διαχείριση» συνεχίζει. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα τελευταία χρόνια έχουν κερδηθεί 7 χρόνια ζωής, τα οποία οφείλονται κατά το ήμισυ στη βελτίωση των θεραπειών και στην πρόληψη. Το νέο στοιχείο -τουλάχιστον- για τη χώρα μας που φέρνει το ευρωπαϊκό σχέδιο, είναι η στροφή του ενδιαφέροντος και στην αποκατάσταση.

Μέχρι σήμερα, αποκατάσταση όσον αφορά σε καρδιαγγειακά στην Ελλάδα έχουμε μόνο για τα εγκεφαλικά, εξηγεί στο Newsbomb ο κ. Μιχάλης. Η αποκατάσταση στα καρδιαγγειακά νοσήματα εν γένει, επικεντρώνεται στην αλλαγή του τρόπου ζωής. Στην Ευρώπη υπάρχουν πιστοποιημένα κέντρα που κατευθύνουν τους ασθενείς σε εξατομικευμένες αλλαγές στη διατροφή, συστήνουν την κατάλληλη ανά περιστατικό άσκηση και δίνουν οδηγίες που βοηθούν τη θεραπεία και την ταχύτερη ανάρρωση. Και η χώρα μας θα μπορούσε να έχει αντίστοιχα πιστοποιημένα κέντρα για τα καρδιαγγειακά, προσθέτει.

4,3 δισ. ευρώ το εθνικό κόστος της «αμέλειας»

Ένας στους τρεις θανάτους στην Ελλάδα οφείλεται σε κάποιο καρδιαγγειακό νόσημα, λέει ο Αν. Καθηγητής Καρδιολογίας, Συντονιστής-Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής στον «Ευαγγελισμό» και γενικός γραμματέας ΕΚΕ, Αθανάσιος Τρίκας.

Από τους πρόωρους θανάτους δε, δηλαδή ατόμων κάτω των 70 ετών, το 33% έχει καρδιαγγειακή αιτία. Σύμφωνα με τον ίδιο, το «εθνικό κόστος της αμέλειας» των προληπτικών ελέγχων, ανέρχεται σε 4,3 δισ. ευρώ, συνυπολογίζοντας το κόστος για το σύστημα υγείας αλλά και τις χαμένες ώρες εργασίας και παραγωγικότητας. «Ο έλεγχος σώζει ζωές, μην τον αγνοείς» καταλήγει.

