«Είμαι αθώος… Είμαι ακόμα πρόεδρος της Βενεζουέλας» – Στις 17 Μαρτίου η ακρόαση του Μαδούρο

Αθώος για όλες τις κατηγορίες που αφορούν διακίνηση ναρκωτικών δήλωσε τη Δευτέρα ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Νέας Υόρκης ο Νικολάς Μαδούρο, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι «παραμένει πάντα πρόεδρος» της Βενεζουέλας.

«Είμαι αθώος, δεν είμαι ένοχος. Είμαι έντιμος άνθρωπος», φέρεται να είπε ο 63χρονος έκπτωτος πρόεδρος κατά την απολογία του, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο CNNi. Ο Μαδούρο εμφανίστηκε ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστή Άλβιν Χέλερσταϊν, ο οποίος νωρίτερα τον ενημέρωσε επισήμως για τις τέσσερις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

«Είμαι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας και βρίσκομαι εδώ, απαχθείς από το Σάββατο, 3 Ιανουαρίου. Με συνέλαβαν στο σπίτι μου στο Καράκας, στη Βενεζουέλα...» πρόλαβε να πει, προτού να τον διακόψει ο δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν.

«Θα υπάρξει η ώρα και ο τόπος για να πούμε αυτά», είπε, ζητώντας του να επιβεβαιώσει απλώς την ταυτότητά του.

Για δεύτερη φορά, ο Μαδούρο ερωτήθηκε για την δήλωση μη ενοχής του και είπε: «Είμαι αθώος. Δεν είμαι ένοχος για τίποτα από όσα αναφέρονται εδώ. Είμαι ένας καθώς πρέπει άνθρωπος».

Αθώα δήλωσε και η σύζυγός του, η 69χρονη Σίλια Φλόρες, το όνομα της οποίας περιλαμβάνεται στο ίδιο κατηγορητήριο. Η Φλόρες τόνισε στο δικαστήριο ότι «είμαι η πρώτη κυρία της Βενεζουέλας».

Ο δικαστής Χέλερσταϊν ενημέρωσε το ζεύγος ότι έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με το προξενείο της Βενεζουέλας σχετικά με τη σύλληψή του και όρισε την επόμενη δικάσιμο για τις 17 Μαρτίου.

Αμφότεροι οι κατηγορούμενοι συμφώνησαν να παραμείνουν προς το παρόν κρατούμενοι, με τους δικηγόρους τους να έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν μελλοντικά να αφεθούν ελεύθεροι με εγγύηση.

«Είναι δουλειά μου να διασφαλίσω ότι πρόκειται για μια δίκαιη δίκη», είχε τονίσει στην αρχή της διαδικασίας ο Χέλερσταϊν, «Αυτή είναι η δουλειά μου και αυτό σκοπεύω να κάνω».

Οι κατηγορίες

Οι αμερικανικές αρχές έχουν απαγγείλει κατηγορίες σε βάρος του Μαδούρο, της συζύγου του και ακόμη τεσσάρων προσώπων, τα οποία δεν έχουν συλληφθεί. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο γιος του έκπτωτου προέδρου, καθώς και ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας, Ντιοσντάντο Καμπέγιο, ένας από τους ισχυρότερους πολιτικούς παράγοντες της χώρας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μαδούρο φέρεται να ήταν «επικεφαλής μιας διεφθαρμένης και παράνομης κυβέρνησης η οποία, επί δεκαετίες, χρησιμοποιούσε την κρατική εξουσία για να προστατεύει και να προωθεί παράνομες δραστηριότητες, κυρίως τη διακίνηση ναρκωτικών». Όπως αναφέρεται, η διακίνηση αυτή «πλούτισε και εδραίωσε την κυριαρχία της πολιτικής και στρατιωτικής ελίτ» της Βενεζουέλας.

Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ακόμη ότι ο Μαδούρο συμμάχησε με αντάρτικες οργανώσεις που η Ουάσινγκτον χαρακτηρίζει «τρομοκρατικές», καθώς και με καρτέλ ναρκωτικών, με στόχο τη μεταφορά τόνων κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές των ΗΠΑ, η φερόμενη εμπλοκή του Μαδούρο στη διακίνηση ναρκωτικών χρονολογείται ήδη από το 2000, όταν εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής.

Ο συνήγορος υπεράσπισής του, Μπάρι Πόλακ, δήλωσε ότι αναμένει μια «περίπλοκη και τεράστια» δικαστική μάχη, με βασικό αντικείμενο, όπως είπε, τη «στρατιωτική απαγωγή» του πελάτη του. Όπως σημείωσε, ο Μαδούρο δεν υπέβαλε αίτημα αποφυλάκισης, χωρίς ωστόσο να αποκλείει το ενδεχόμενο να το πράξει σε μεταγενέστερο στάδιο.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της Σίλια Φλόρες, Μαρκ Ντόνελι, ανέφερε ότι η πελάτισσά του φέρει σοβαρά τραύματα, μεταξύ των οποίων μώλωπες στα πλευρά, ζητώντας να υποβληθεί σε ακτινογραφίες και να εξεταστεί από γιατρό.

Διαδηλώσεις έξω από το δικαστήριο

Έξω από το δικαστήριο είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες άνθρωποι, τόσο υποστηρικτές όσο και αντίπαλοι του Μαδούρο. Ανάμεσά τους ήταν και ο 36χρονος Άνχελ Μοντέρο, ο οποίος δήλωσε: «Σήμερα είναι τα γενέθλιά μου και αυτό ήταν το ωραιότερο δώρο που έλαβα ποτέ στη ζωή μου», ευχαριστώντας τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την «εντυπωσιακή στρατιωτική επιχείρηση» που οδήγησε, όπως είπε, στη σύλληψη του Μαδούρο.

Τραμπ: Δεν είμαστε σε πόλεμο με τη Βενεζουέλα

Η αμερικανική κυβέρνηση θα μπορούσε να προσφέρει επιδοτήσεις σε πετρελαϊκές εταιρείες για να τους επιτρέψει να ανοικοδομήσουν τις ενεργειακές υποδομές της Βενεζουέλας, δήλωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News

Όπως είπε, προτεραιότητα αποτελεί η «αποκατάσταση» της Βενεζουέλας, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούν να διεξαχθούν εκλογές στο άμεσο μέλλον. Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαδικασία αυτή θα απαιτήσει χρόνο, ενώ εκτίμησε ότι η αποκατάσταση της ενεργειακής υποδομής θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 18 μήνες, αν και με ιδιαίτερα υψηλό κόστος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι τα κεφάλαια θα διατεθούν αρχικά από τις πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες στη συνέχεια θα αποζημιωθούν είτε απευθείας από το αμερικανικό κράτος είτε μέσω εσόδων.

Παράλληλα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν βρίσκονται σε πόλεμο με τη Βενεζουέλα. «Όχι, δεν είμαστε», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Είμαστε σε πόλεμο με ανθρώπους που πουλούν ναρκωτικά. Είμαστε σε πόλεμο με ανθρώπους που αδειάζουν τις φυλακές τους στη χώρα μας και στέλνουν τους τοξικομανείς και τους τροφίμους ψυχιατρικών ιδρυμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η Ντέλσι Ροντρίγκες ορκίστηκε πρόεδρος

Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας και υπουργός Πετρελαίου Ντέλσι Ροντρίγκες ορκίστηκε και επισήμως τη Δευτέρα προσωρινή πρόεδρος της χώρας, την ώρα που ο έκπτωτος πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο εμφανιζόταν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης για να αντιμετωπίσει κατηγορίες σχετικές με διακίνηση ναρκωτικών.

Την 56χρονη Ροντρίγκες, μια εργατολόγος γνωστή για τους στενούς δεσμούς της με τον ιδιωτικό τομέα και την αφοσίωσή της στο κυβερνών κόμμα, όρκισε ο αδελφός της, ο Χόρχε, που είναι πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης. Παράλληλα, ορκίστηκαν και οι 283 βουλευτές που εξελέγησαν τον περασμένο Μάιο. Οι περισσότεροι από αυτούς πρόσκεινται στην κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση, και κυρίως το τμήμα της υπό τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία πρόσφατα τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης, μποϊκοτάρισε τη διαδικασία.

Η μόνη βουλευτής που δεν παρέστη στην πρώτη συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης, ήταν η πρώτη κυρία Σίλια Φλόρες, η οποία συνελήφθη μαζί με τον Μαδούρο και βρίσκεται στη Νέα Υόρκη.

Η Ροντρίγκες είπε ότι αισθάνεται «οδύνη λόγω της απαγωγής των δύο ηρώων που κρατούνται όμηροι τις ΗΠΑ» αλλά και «τιμή που ορκίζεται (πρόεδρος) εξ ονόματος όλων των Βενεζουελάνων».

«Η πατρίδα είναι σε καλά χέρια, μπαμπά»

Συνθήματα υπέρ του Νικολάς Μαδούρο ακούστηκαν στην πρώτη συνεδρίαση της νέας Εθνοσυνέλευσης στη Βενεζουέλα καθώς πολλοί βουλευτές θέλησαν να εκφράσουν κατ’ αυτόν τον τρόπο την υποστήριξή τους προς τον ανατραπέντα από τις ΗΠΑ πρόεδρο της χώρας, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον αμερικανικού δικαστηρίου για να του απαγγελθούν κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών.

«Vamos Nico» («Πάμε Νίκο») - ένα από τα βασικά συνθήματα της προεκλογικής εκστρατείας - ακούστηκε κατ’ επανάληψη από τα χείλη βουλευτών. Η κυβερνώσα παράταξη εξασφάλισε 256 από τις 285 έδρες στην Εθνοσυνέλευση μετά τις εκλογές του περασμένου Μαΐου, τις οποίες μποϊκοτάρισε μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Τραμπ παριστάνει τον εισαγγελέα, τον δικαστή και τον αστυνομικό ολόκληρου του κόσμου. Από την Μπολιβοριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας, λέμε: Δεν θα τα καταφέρετε!», δήλωσε ο Φερνάντο Σότο Ρόχας κατά την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο γιος του έκπτωτου προέδρου, ο επανεκλεγείς βουλευτής Νικολάς Μαδούρο Γκέρα - ο αποκαλούμενος Νικολασίτο (δηλ. μικρός Νικολάς) - εξέφρασε την υποστήριξή του στην προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας. Απευθυνόμενος στην Ντέλσι Ροδρίγκες, τόνισε πως έχει την «αμέριστη υποστήριξη» του στην «πολύ δύσκολη αποστολή» που έχει μπροστά της, διαβεβαιώνοντας πως ο πατέρας και η μητριά του «θα επιστρέψουν».

«Η πατρίδα είναι σε καλά χέρια, μπαμπά», δήλωσε ο γιος του Μαδούρο, εμφανώς συγκινημένος.

