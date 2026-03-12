Μονακό - Ολυμπιακός: Πουθενά ο Τζέιμς, εκτός ο Οκόμπο
Πλήρως αποδυναμωμένη θα παραταχθεί η ομάδα του Μονακό κόντρα στον Ολυμπιακό, καθώς ο Μάικ Τζέιμς δεν έχει δώσει σημάδια ζωής, ενώ ο Έλι Οκόμπο δεν θα αγωνιστεί.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα για την ομάδα της Μονακό.
Λίγο πριν από το τζάμπολ με τον Ολυμπιακό η ομάδα του Μόντε Κάρλο θυμίζει ομάδα... τοπικού.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής, ο Μάικ Τζέιμς δεν έχει δώσει σημάδια ζωής, μιας και δεν βρίσκεται με την υπόλοιπη ομάδα, ενώ στους αποντες είναι και ο Έλι Οκόμπο ο οποίος δεν πρόκειται να αγωνιστεί.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:36 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Επίσημη η ανανέωση του Ελ Κααμπί
19:30 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Μονακό - Ολυμπιακός: Πουθενά ο Τζέιμς, εκτός ο Οκόμπο
19:30 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE Παναθηναϊκός – Μπέτις: Η αναμέτρηση του ΟΑΚΑ για το Europa League
18:52 ∙ LIFESTYLE
Να μ’αγαπάς spoiler: Ο Ορφέας απαρνείται την οικογένειά του
16:21 ∙ WHAT THE FACT
Ο απίστευτος λόγος για τον οποίο δεν τρώμε τα αυγά της γαλοπούλας
16:07 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ