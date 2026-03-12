Μονακό - Ολυμπιακός: Πουθενά ο Τζέιμς, εκτός ο Οκόμπο

Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα για την ομάδα της Μονακό.

Λίγο πριν από το τζάμπολ με τον Ολυμπιακό η ομάδα του Μόντε Κάρλο θυμίζει ομάδα... τοπικού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής, ο Μάικ Τζέιμς δεν έχει δώσει σημάδια ζωής, μιας και δεν βρίσκεται με την υπόλοιπη ομάδα, ενώ στους αποντες είναι και ο Έλι Οκόμπο ο οποίος δεν πρόκειται να αγωνιστεί.