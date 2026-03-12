ΟΣΕ: Κλείνει επ’ αόριστον η γραμμή του Οδοντωτού λόγω φυσικών φαινομένων και κατολισθήσεων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του  Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ), η γραμμή του Οδοντωτού θα παραμείνει κλειστή μέχρι την επαναξιολόγηση των επικρατουσών συνθηκών και τη διενέργεια των απαιτούμενων γεωλογικών μελετών στον περιβάλλοντα χώρο του όρους Χελμού

Newsbomb

ΟΣΕ: Κλείνει επ’ αόριστον η γραμμή του Οδοντωτού λόγω φυσικών φαινομένων και κατολισθήσεων
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την αναστολή επ’ αόριστον της λειτουργίας του Οδοντωτού σιδηρόδρομου Διακοπτό – Καλάβρυτα για λόγους ασφαλείας ανακοίνωσε σήμερα (12.03.2026) ο ΟΣΕ. Αιτία για το κλείσιμο της γραμμής αποτέλεσαν τα φυσικά φαινόμενα και οι κατολισθήσεις που έχουν παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ), η γραμμή του Οδοντωτού θα παραμείνει κλειστή μέχρι την επαναξιολόγηση των επικρατουσών συνθηκών και τη διενέργεια των απαιτούμενων γεωλογικών μελετών στον περιβάλλοντα χώρο του όρους Χελμού, σε συνεργασία με τις αρμόδιες τοπικές αρχές.

Ως αιτία αναφέρονται τα έντονα φυσικά φαινόμενα που οδηγούν σε κατολισθήσεις μεγάλων και επικίνδυνων βράχων προς τις σιδηροτροχιές τη στιγμή που ήδη έχει κινηθεί προανακριτική διαδικασία για την πιθανή επικινδυνότητα του δικτύου. Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια τα περιστατικά διακοπών κυκλοφορίας, κυρίως όταν επικρατούν δυσμενή καιρικά φαινόμενα είναι συχνά, ενώ εξίσου συχνά συμβαίνουν και βλάβες στο τροχαίο υλικό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΣΕ: «Μέχρι σήμερα, ο ΟΣΕ αναφέρει πως έχει λάβει μέτρα όπως:

  • Επιθεώρηση και καθαρισμός της υποδομής από βοηθητική μηχανή έργου πριν την εκτέλεση κάθε δρομολογίου κατά τις ημέρες έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή, προκειμένου να απομακρύνονται φερτά υλικά
  • Παρουσία τεχνικού/τεχνίτη σε κάθε εκτελούμενο δρομολόγιο, προκειμένου να παρέχεται άμεσα συνδρομή σε περίπτωση που ανακύπτει τεχνικό πρόβλημα που αφορά στην υποδομή κατά την εκτέλεση του δρομολογίου
  • Εγκατάσταση σεισμογραφικών και μετεωρολογικών σταθμών για τη διαρκή παρακολούθηση των φυσικών φαινομένων στην περιοχή

Σε μία ειρωνεία της τύχης, αυτές τις μέρες στα Καλάβρυτα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις για τα 130 χρόνια λειτουργίας του Οδοντωτού ενώ πριν λίγες μέρες συμμετείχε σε αυτές και η διοίκηση του ΟΣΕ.

Τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Διακοπτό με τη συμμετοχή στελεχών του ΟΣΕ και της Hellenic Train».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Λίνα Μενδώνη: «Το Υπουργείο Πολιτισμού αποδίδει στους πολίτες της Θεσσαλονίκης το Κρατικό Ωδείο πλήρως ανακαινισμένο, σύγχρονο, λειτουργικό και καθολικά προσβάσιμο»

21:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός – Μπέτις 0-0 (β' ημίχρονο): Με δέκα παίκτες το «τριφύλλι», αποβλήθηκε ο Ζαρουρί

21:05LIFESTYLE

Παύλος Ντε Γκρες: Επέστρεψε στην Αμερική - Η φωτογραφία που δημοσίευσε η Μαρί Σαντάλ

20:56LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Τι ώρα θα βλέπουμε την αγαπημένη σειρά στον ALPHA;

20:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τσέλιε – ΑΕΚ: Με Γκατσίνοβιτς οι επιλογές του Νίκολιτς | Η ενδεκάδα της «Ένωσης»

20:47ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έντονα αντέδρασε ο βουλευτής Γκρέγκορι Μικς για τα τουρκικά F-16 στα Κατεχόμενα

20:43ΚΟΣΜΟΣ

Τα ελληνικά φτερά πάνω από τη Βουλγαρία: Κοινές περιπολίες F-16 και Mig-29 - Φωτογραφίες

20:39ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εμμανουήλ Καραλής: Με το «Ferto» του Akylas έγινε η παρουσίασή του «Μανόλο» - Δείτε βίντεο

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη Πολωνού για κατασκοπεία στη βάση της Σούδας

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Αντιπολεμική συγκέντρωση στο Σύνταγμα: Κλειστός ο σταθμός του μετρό - Κίνηση σε Κηφισίας-Μεσογείων

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Με βαριά οφθαλμική κάκωση ο 17χρονος μετά τον άγριο ξυλοδαρμό στα Ιωάννινα

20:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκό AKTOR-Ζαλγκίρις Κάουνας: Μέσα ο Λεσόρ, εκτός ο Ρογκαβόπουλος

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Άγρια επίθεση σε 20χρονο - Τον τραυμάτισαν με νυστέρι και τον έστειλαν στο νοσοκομείο

20:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Μονακό – Ολυμπιακός: Ο Τζέιμς πήγε στο γήπεδο λίγο πριν το τζάμπολ και παίζει κανονικά!

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Έχει χάσει το ένα ή και τα δύο πόδια του και είναι σε κώμα, λέει η Sun

20:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Πάσχα: Πότε θα καταβληθεί - Πόσα χρήματα δικαιούστε

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Επίθεση σε συναγωγή στο Μίσιγκαν - Νεκρός ο δράστης - Πληροφορίες για επίθεση στη Νορβηγία

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση σε συναγωγή στη Νορβηγία

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο μουσικός Γιάννης Ευθυμίου - Ήταν μέλος του θρυλικού συγκροτήματος OPA

19:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού για την ασφάλεια των τρένων: «Πάμε και όπου βγει μέχρι το 2027 και μετά βλέπουμε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Θα θυμίσει χειμώνα τις επόμενες ημέρες» - «Κλείδωσε» η αλλαγή

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι - Πώς οι πύραυλοι του Ιράν έσκασαν τη χλιδάτη φούσκα των Εμιράτων

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Super El Niño» έρχεται το φετινό καλοκαίρι - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

15:38ΕΘΝΙΚΑ

Αναφορές ότι η φρεγάτα «Ψαρά» εξουδετέρωσε ιρανικό σμήνος drones «Shahed» με το σύστημα «Κένταυρος» και χωρίς να εκτοξεύσει πύραυλο - Δεν ισχύει, απαντούν από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Έχει χάσει το ένα ή και τα δύο πόδια του και είναι σε κώμα, λέει η Sun

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη Πολωνού για κατασκοπεία στη βάση της Σούδας

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο μουσικός Γιάννης Ευθυμίου - Ήταν μέλος του θρυλικού συγκροτήματος OPA

19:03WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Στη φυλακή μητέρα 10 παιδιών - Κρατούσε σκλάβα 16χρονη για 25 χρόνια και της πετούσε χλωρίνη

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Επίσκοπος Χρυσόστομος για Ναταλία Λιονάκη: «Θα καταφέρουμε να φτιάξουν οι σχέσεις με τη μητέρα της»

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η κατάθεση του 27χρονου - «Μαμά χτύπησα με το αμάξι δύο παιδιά, το ένα δεν κουνιέται»

17:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσοχή στα ΑΤΜ: Οι Αρχές προειδοποιούν για ένα τέχνασμα που μπορεί να «αδειάσει τον λογαριασμό σας»

16:21WHAT THE FACT

Ο απίστευτος λόγος για τον οποίο δεν τρώμε τα αυγά της γαλοπούλας

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Άγρια επίθεση σε 20χρονο - Τον τραυμάτισαν με νυστέρι και τον έστειλαν στο νοσοκομείο

20:43ΚΟΣΜΟΣ

Τα ελληνικά φτερά πάνω από τη Βουλγαρία: Κοινές περιπολίες F-16 και Mig-29 - Φωτογραφίες

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στις φλόγες η Μέση Ανατολή - Χτυπήματα στην Βυρητό, αγωνία στον Περσικό - Αμφιβάλλουν οι Ισραηλινοί για το αν είναι ζωντανός ο νέος Αγιατολάχ

20:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό κύμα καταφτάνει στη χώρα από την Βορειοανατολική Ευρώπη - Πότε αλλάζει το σκηνικό

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία των Ρομά: Βίντεο ντοκουμέντο - Απειλούσαν ότι θα κάνουν... σούπα τα οστά νεκρού

20:39ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εμμανουήλ Καραλής: Με το «Ferto» του Akylas έγινε η παρουσίασή του «Μανόλο» - Δείτε βίντεο

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Επίθεση σε συναγωγή στο Μίσιγκαν - Νεκρός ο δράστης - Πληροφορίες για επίθεση στη Νορβηγία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ