Παναθηναϊκό AKTOR-Ζαλγκίρις Κάουνας: Μέσα ο Λεσόρ, εκτός ο Ρογκαβόπουλος

Ο Ματίας Λεσόρ μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, με τον Γάλλο σέντερ του Παναθηναϊκού να βρίσκεταισ την αποστολή της ομάδας του για το ματς με τη Ζαλγκίρις Κάουνας.

Ο Γάλλος σέντερ έφτασε στο γήπεδο με τους υπόλοιπους δέκα της αποστολής, καθώς ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είχε φτάσει πολύ νωρίτερα για το προκαθορισμένο ζέσταμά του.

Ο Εργκίν Αταμάν στην αποστολή της ομάδας του, που μένει να επιβεβαιωθεί, έχει τρεις σέντερ και αποφάσισε να αφήσει εκτός τον Νίκο Ρογκαβόπουλο.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκη, Οσμάν, Χολμς, Σλούκα, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ και Μήτογλου.

