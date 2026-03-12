Με βαριά οφθαλμική κάκωση ο 17χρονος μετά τον άγριο ξυλοδαρμό στα Ιωάννινα

O ανήλικος δέχτηκε επίθεση από 15χρονο μετά από λεκτική αντιπαράθεση

Δημήτρης Δρίζος

Με σοβαρή οφθαλμική κάκωση νοσηλεύεται ο 17χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια από άλλον ανήλικο, 15 ετών, στα Ιωάννινα και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Όπως προέκυψε, ο 15χρονος προσέγγισε τον 17χρονο και μετά από λεκτική αντιπαράθεση για ασήμαντη αφορμή φέρεται να τον έριξε στο έδαφος και να τον χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές.

Αρχικά ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χατζηκώστα όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκε σε όλες τις εξετάσεις, όπως αναφέρει το Tempo24.news.

Λόγω της ιδιαιτερότητας των τραυμάτων στο μάτι κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή του στην Αθήνα όπου και παραμένει για νοσηλεία.

