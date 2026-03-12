Με βαριά οφθαλμική κάκωση ο 17χρονος μετά τον άγριο ξυλοδαρμό στα Ιωάννινα
O ανήλικος δέχτηκε επίθεση από 15χρονο μετά από λεκτική αντιπαράθεση
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Με σοβαρή οφθαλμική κάκωση νοσηλεύεται ο 17χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια από άλλον ανήλικο, 15 ετών, στα Ιωάννινα και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας.
Όπως προέκυψε, ο 15χρονος προσέγγισε τον 17χρονο και μετά από λεκτική αντιπαράθεση για ασήμαντη αφορμή φέρεται να τον έριξε στο έδαφος και να τον χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές.
Αρχικά ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χατζηκώστα όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκε σε όλες τις εξετάσεις, όπως αναφέρει το Tempo24.news.
Λόγω της ιδιαιτερότητας των τραυμάτων στο μάτι κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή του στην Αθήνα όπου και παραμένει για νοσηλεία.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:56 ∙ LIFESTYLE
Άγιος Έρωτας: Τι ώρα θα βλέπουμε την αγαπημένη σειρά στον ALPHA;
20:08 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Δώρο Πάσχα: Πότε θα καταβληθεί - Πόσα χρήματα δικαιούστε
20:00 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Επίθεση σε συναγωγή στη Νορβηγία
16:21 ∙ WHAT THE FACT