Ανατροπή του καιρού τις επόμενες ημέρες – Πλησιάζει νέα ψυχρή εισβολή

Γενικά αίθριος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα, Πέμπτη 12 Μαρτίου, σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Ανατροπή του καιρού τις επόμενες ημέρες – Πλησιάζει νέα ψυχρή εισβολή
ΚΑΙΡΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη και στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Αρναoύτογλου: Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη κατεβασιά

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως την Πέμπτη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν στα ορεινά της Κρήτης και της ηπειρωτικής χώρας, ενώ θα συνεχιστεί να παρατηρείται μεγάλο θερμομετρικό εύρος.

Την Παρασκευή θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει αίθριος.

Το Σάββατο θα επικρατήσει ηλιοφάνεια σε όλη την επικράτεια, καθώς οι νεφώσεις στα Δωδεκάνησα θα υποχωρήσουν.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού την Κυριακή και τη Δευτέρα, με απουσία αξιόλογων φαινομένων. Μόνο το απόγευμα της Κυριακής ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, ενδέχεται από το βράδυ της Δευτέρας να ξεκινήσουν βροχές σε αρκετές περιοχές της δυτικής Ελλάδας, ωστόσο, με βάση τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, «δεν φαίνεται κάτι το ιδιαίτερο».

Μετά την Τρίτη 17 Μαρτίου και κυρίως την Τετάρτη 18 Μαρτίου, αναμένεται να εκδηλωθεί καιρική αστάθεια που θα επηρεάσει κυρίως τα κεντρικά, δυτικά και νότια τμήματα της χώρας. Παράλληλα, η θερμοκρασία φαίνεται πως θα σημειώσει πτώση, καθώς δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για κάθοδο ψυχρών αερίων μαζών από τη βορειοανατολική Ευρώπη.

Μάλιστα, αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί η αίσθηση του κρύου θα είναι πιο έντονη, με θερμοκρασίες που θα θυμίζουν χειμώνα, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν και τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Όπως ανέφερε ο Σάκης Αρναούτογλου, «τα επόμενα 24ωρα θα δείξουν αν αυτή η ψυχρή αέρια μάζα θα γίνει πιο έντονη ή αν θα φτάσει τελικά πιο εξασθενημένη».

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Πέμπτη 12 Μαρτίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις στα ανατολικά.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 01 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3, το μεσημέρι - απόγευμα στο Ιόνιο βορειοδυτικοί 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι - απόγευμα με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα ορεινά της Πελοποννήσου.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 και στη νότια Κρήτη τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι κυρίως στα δυτικά καθώς και στα βόρεια ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 2 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις αρχικά στο Ιόνιο και τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα δυτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 16-03-2026

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και κυρίως στα δυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

