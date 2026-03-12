Reuters: Το Ιράν έχει τοποθετήσει περίπου δώδεκα νάρκες στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν έχει τοποθετήσει περίπου δώδεκα νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα, τις οποίες επικλαείται το Reuters.

Όπως αναφέρει το Reuters πρόκειται για μια κίνηση που πιθανόν θα περιπλέξει την επαναλειτουργία του στενού θαλάσσιου διαδρόμου, ο οποίος αποτελεί σημαντική διαδρομή για τη μεταφορά πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Οι εξαγωγές πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω του στρατηγικού στενού κατά μήκος της ακτής του Ιράν έχουν ουσιαστικά σταματήσει λόγω του πολέμου που ξεκίνησε πριν από 12 ημέρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, συμβάλλοντας στην αύξηση των τιμών της ενέργειας παγκοσμίως.

Τραμπ σε Ιράν: Αποναρκοθετήσετε τα Στενά του Ορμούζ

Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε την Τρίτη το Ιράν να απομακρύνει τυχόν νάρκες που ενδέχεται να έχει τοποθετήσει στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι αν η Τεχεράνη δεν το πράξει θα αντιμετωπίσει στρατιωτικές συνέπειες σε επίπεδο που «δεν έχει ξαναδεί».

Ο Τραμπ πρόσθεσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν προς το παρόν αναφορές που να επιβεβαιώνουν ότι το Ιράν έχει πράγματι τοποθετήσει νάρκες στο συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα.

Νωρίτερα, το CBS News μετέδωσε πως το Ιράν ετοιμάζεται να τοποθετήσει νάρκες σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς στον κόσμο, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Τα στενά του Ορμούζ είναι ένα στενό θαλάσσιο πέρασμα στα νότια παράλια του Ιράν, από το οποίο διέρχονται καθημερινά περίπου 80 δεξαμενόπλοια πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ωστόσο, η ναυτιλιακή κίνηση έχει μειωθεί σημαντικά μετά τη φονική επίθεση που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά της Τεχεράνης, γεγονός που οδήγησε το Ιράν να απειλεί ότι θα επιτίθεται σε πλοία που κατευθύνονται προς την περιοχή.

Σύμφωνα με το CBS News, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν εντοπίσει ενδείξεις ότι το Ιράν χρησιμοποιεί μικρά σκάφη τα οποία μπορούν να μεταφέρουν έως και τρεις ναυτικές νάρκες το καθένα, με σκοπό την τοποθέτησή τους στο πέρασμα των πλοίων.

Την περασμένη εβδομάδα, οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι έχουν τον πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

