Παναθηναϊκός και ΑΕΚ στη μάχη της Ευρώπης: Με Μπέτις οι «πράσινοι», στη Σλοβενία η «Ένωση»

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπέτις στο ΟΑΚΑ για τη φάση των «16» του Europa League, ενώ η ΑΕΚ δοκιμάζεται στη Σλοβενία κόντρα στην Τσέλιε, ψάχνοντας το πρώτο βήμα προς τα προημιτελικά του Conference League.

Newsbomb

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ στη μάχη της Ευρώπης: Με Μπέτις οι «πράσινοι», στη Σλοβενία η «Ένωση»
INTIME NEWS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι ελληνικές ομάδες επιστρέφουν στη δράση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ να δίνουν σημαντικές αναμετρήσεις στη φάση των «16».

Οι «πράσινοι» φιλοξενούν τη Μπέτις στο ΟΑΚΑ, ενώ η «Ένωση» ταξιδεύει στη Σλοβενία για την πρώτη της αναμέτρηση με την Τσέλιε, με κοινό στόχο να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά σε Europa League και Conference League, αντίστοιχα.

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει την υπέρβαση

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μπέτις στο Ολυμπιακό Στάδιο για τον πρώτο αγώνα των «16» του Europa League. Οι «πράσινοι» θα κληθούν για ακόμη μία φορά μέσα στη σεζόν να διαχειριστούν σημαντικές απουσίες βασικών ποδοσφαιριστών.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τιμωρημένους Αχμέντ Τουμπά (3 κίτρινες), Χάβι Ερνάντεθ (αποβλήθηκε στη ρεβάνς με την Πλζεν), Τάσο Μπακασέτα (3 κίτρινες), τους τραυματίες Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, Γιάννη Κώτσιρα ενώ εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι οι Τιν Γεντβάι, Σωτήρης Κοντούρης, Παύλος Παντελίδης, Μουσά Σισοκό και Λούκας Τσάβες.

Παρά τις δυσκολίες, το «τριφύλλι» θέλει να παρουσιαστεί ανταγωνιστικό απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο από την Ισπανία και να διεκδικήσει μια μεγάλη υπέρβαση απέναντι στην πέμπτη ομάδα της LaLiga, που έχει θέσει ως στόχο τη διάκριση στη διοργάνωση.

Ευκαιρία για την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ επιστρέφει στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, έχοντας αποφύγει τον ενδιάμεσο νοκ άουτ γύρο του Conference League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Τσέλιε, επιδιώκοντας να βάλει τις βάσεις για την πρόκριση.

Η ομάδα της Σλοβενίας είχε νικήσει (3-1) την «Ένωση» στη League Phase, όμως έχουν αλλάξει πάρα πολλά από τότε. Οι γηπεδούχοι έχουν χάσει τους καλύτερους παίκτες τους, ενώ διανύουν διάστημα παρατεταμένης αγωνιστικής κρίσης.

Οι «κιτρινόμαυροι», λοιπόν, θέλουν να εκμεταλλευτεί τις συγκυρίες και να πλησιάσουν στην παρουσία τους στα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης, με τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη για τις 19 Μαρτίου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ώρα και το κανάλι

Το Παναθηναϊκός – Μπέτις είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 19:45 και θα μεταδοθεί τόσο από το CosmoteSport3HD, όσο κι από τον ΑΝΤ1. Η σέντρα του Τσέλιε – ΑΕΚ έχει οριστεί για τις 22:00, με την αναμέτρηση να καλύπτεται τηλεοπτικά από το CosmoteSport4HD.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανεβαίνει η θερμοκρασία στο ΠΑΣΟΚ ενόψει Συνεδρίου - Μεταστροφή κλίματος επιχειρεί ο Ανδρουλάκης

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (12/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Το Ντουμπάι... βαρυγκωμά: «Βουτιά» στις τιμές των πεντάστερων - Με 100 ευρώ ζεις την απόλυτη χλιδή!

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία για 85 Έλληνες ναυτικούς που έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο

07:12ΚΟΣΜΟΣ

«Σοβαρή υδατική πίεση»: Γιατί τα εργοστάσια αφαλάτωσης είναι η μεγαλύτερη αδυναμία του Κόλπου

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 12 Μαρτίου

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πώς τοποθετούνται και πώς λειτουργούν οι θαλάσσιες νάρκες και το νέο κόλπο του Ιράν

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Εταιρεία των υιών Τραμπ κυνηγάει να υπογράψει συμβάσεις με το Πεντάγωνο για την κατασκευή drones

07:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παυλόπουλος: «Η Ηρωική Έξοδος του Μεσολογγίου ως διαχρονική πηγή έμπνευσης για την εκπλήρωση του Εθνικού Χρέους μας»

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το σχέδιο της κυβέρνησης για να βγάλει τις «κουκούλες» στο διαδίκτυο

06:52LIFESTYLE

Συνεχίζονται οι αλλαγές στα κανάλια – Η μάχη για την τηλεθέαση, τα«πήγαινε-έλα» και οι πρωταγωνιστές

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Η Ελλάδα καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις σε χώρες της περιοχής

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ στη μάχη της Ευρώπης: Με Μπέτις οι «πράσινοι», στη Σλοβενία η «Ένωση»

06:24ΚΑΙΡΟΣ

Ανατροπή του καιρού τις επόμενες μέρες – Πλησιάζει νέα ψυχρή εισβολή – Δεν αποκλείονται και χιονοπτώσεις

06:18ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Το Ιράν έχει τοποθετήσει περίπου δώδεκα νάρκες στα Στενά του Ορμούζ

06:10ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:56ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Συντονισμένη επίθεση Ιράν και Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ – Νύχτα-κόλαση σε Τεχεράνη, Βηρυτό και Περσικό Κόλπο

05:32ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Νεκρή οδηγός ταξί μετά από σφοδρό τροχαίο στη Λεωφόρο Καραμανλή

05:08WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:46ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: «Το ιρανικό καθεστώς χάνει τις αεροπορικές του δυνατότητες μέρα με τη μέρα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:17WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

05:32ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Νεκρή οδηγός ταξί μετά από σφοδρό τροχαίο στη Λεωφόρο Καραμανλή

20:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό κύμα καταφτάνει στη χώρα από την Βορειοανατολική Ευρώπη - Πότε αλλάζει το σκηνικό

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα είναι ο πρώτος ουρανοξύστης της Θεσσαλονίκης: Θα κατασκευαστεί από τον όμιλο Άβαξ στα Κεραμεία Αλλατίνη

17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

05:56ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Συντονισμένη επίθεση Ιράν και Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ – Νύχτα-κόλαση σε Τεχεράνη, Βηρυτό και Περσικό Κόλπο

21:28ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από το FBI: Το Ιράν ετοιμάζει μαζικές επιθέσεις στο Λος Άντζελες με drones

06:24ΚΑΙΡΟΣ

Ανατροπή του καιρού τις επόμενες μέρες – Πλησιάζει νέα ψυχρή εισβολή – Δεν αποκλείονται και χιονοπτώσεις

06:10ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Δήλωνε άστεγος αλλά ο έλεγχος έβγαλε... λαβράκι εκατομμυρίων

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέα υπόθεση απάτης στον Βόλο: «Άδειασαν» τους λογαριασμούς λογιστριών παριστάνοντας γνωστή φαρμακοποιό της πόλης

21:06ΕΘΝΙΚΑ

Γυναίκες στο χακί: Ξεκινά η εθελοντική στράτευση - Οι ηλικίες κατάταξης και τα προνόμια

16:37WHAT THE FACT

Η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη του πλανήτη Γη βυθίζεται αργά πριν από το 2050

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Ο καιρός... τρελάθηκε: Χιόνισε στη Σαχάρα - Εντυπωσιακές εικόνες

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πώς τοποθετούνται και πώς λειτουργούν οι θαλάσσιες νάρκες και το νέο κόλπο του Ιράν

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία των Ρομά: Έκλεψαν οστά από κοιμητήριο νεκρού αντίπαλης οικογένειας - «Θα τα βράσουμε και θα τα κάνουμε σούπα»

13:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το τραγούδι που γράφτηκε για τον Γιώργο Μαρίνο - Η ιστορία πίσω από τους στίχους της Νίνας Ναχμία

23:37LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Η επίσκεψη στον γυναικολόγο που προβλημάτισε τους followers - «Βροχή» τα σχόλια

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Η «καμπάνα του θανάτου»: Το ιστορικό αντικείμενο που αναζητούν στο ράντσου του Έπσταϊν

06:52LIFESTYLE

Συνεχίζονται οι αλλαγές στα κανάλια – Η μάχη για την τηλεθέαση, τα«πήγαινε-έλα» και οι πρωταγωνιστές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ