Ένα φορτηγό αντικαθιστά πέντε εργαζόμενους και κλείνει λακκούβες σε δύο λεπτά

Του Γιάννη Σκουφή

Η πόλη Akron στο Οχάιο των ΗΠΑ δοκιμάζει μια νέα τεχνολογία που υπόσχεται να κάνει τη συντήρηση των δρόμων πιο γρήγορη και πιο ασφαλή. Πρόκειται για το ειδικό φορτηγό P5 DuraPatcher που μπορεί να «κλείσει» μια λακκούβα σε λιγότερο από δύο λεπτά και μάλιστα με τη βοήθεια μόνο ενός χειριστή.

Μέχρι σήμερα, η διαδικασία αποκατάστασης μιας λακκούβας απαιτούσε συνεργείο έως και πέντε εργαζομένων. Οι οποίοι καθάριζαν το σημείο, απομάκρυναν τα χαλαρά υλικά, τοποθετούσαν νέα άσφαλτο και στη συνέχεια τη συμπίεζαν για να την επιδιορθώσουν. Η διαδικασία αυτή μπορούσε να διαρκέσει αρκετή ώρα και συχνά απαιτούσε κλείσιμο λωρίδων κυκλοφορίας.

Με το νέο σύστημα, ολόκληρη η διαδικασία γίνεται από την καμπίνα του φορτηγού. Ο χειριστής χρησιμοποιεί ένα joystick για να εκτελέσει τέσσερα βασικά βήματα επισκευής. Αρχικά, πεπιεσμένος αέρας καθαρίζει τη λακκούβα από σκόνη και χαλαρά υλικά. Στη συνέχεια ψεκάζεται ειδικό υγρό στεγανοποίησης που βοηθά το νέο υλικό να προσκολληθεί καλύτερα στο οδόστρωμα.

Στο τρίτο στάδιο, το σύστημα ψεκάζει ένα μείγμα αδρανών υλικών ασφάλτου και συνδετικών ουσιών μέσα στη λακκούβα. Τέλος, προστίθεται ένα λεπτό στρώμα ξηρής πέτρας στην επιφάνεια, ώστε να δημιουργηθεί ένα σταθερό και μη κολλώδες τελείωμα που επιτρέπει την άμεση κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

Κάθε φορτηγό κοστίζει περίπου 250.000 ευρώ και η πόλη έχει ήδη προχωρήσει στην αγορά δύο μονάδων. Παρότι το ποσό είναι σημαντικό, οι τοπικές αρχές θεωρούν ότι η επένδυση θα αποσβεστεί γρήγορα χάρη στη μείωση του εργατικού κόστους και στον ταχύτερο ρυθμό επισκευών.