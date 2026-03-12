Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (12/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 12 Μαρτίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
12/3/2026 6:30:00 πμ
12/3/2026 5:30:00 μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΡΟΔΟΥ - 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΚΡΗΤΗΣ - ΧΑΛΚΗΣ - ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ
156
Κατασκευές
12/3/2026 8:00:00 πμ
12/3/2026 10:30:00 πμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΧΙΟΥ απο κάθετο: ΟΜΟΝΟΙΑΣ έως κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ από: 01:30 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΜΟΝΟΙΑΣ απο κάθετο: ΧΙΟΥ έως κάθετο: ΣΑΜΟΥ από: 01:30 μμ έως: 03:30 μμ
211
Κατασκευές
12/3/2026 8:00:00 πμ
12/3/2026 11:00:00 πμ
ΔΑΦΝΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΘΕΩΝ απο κάθετο: ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΜΒΡΟΥ απο κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ απο κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΠΑΡ. ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ απο κάθετο: ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
236
Κατασκευές
12/3/2026 8:00:00 πμ
12/3/2026 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΜΑΡΑΣΛΗ 1 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
276
Λειτουργία
12/3/2026 8:00:00 πμ
12/3/2026 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 3 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
274
Λειτουργία
12/3/2026 8:00:00 πμ
12/3/2026 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΣΟΛΩΜΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: 3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
275
Λειτουργία
12/3/2026 8:00:00 πμ
12/3/2026 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΑΧΡΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ έως κάθετο: ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΧΡΙΔΟΣ απο κάθετο: Φ. ΠΟΛΙΤΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ απο κάθετο: ΑΧΡΙΔΟΣ έως κάθετο: ΓΡ. ΚΥΔΩΝΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:Φ. ΠΟΛΙΤΗ απο κάθετο: ΑΧΡΙΔΟΣ έως κάθετο: ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΓΡ. ΚΥΔΩΝΙΩΝ 13 έως κάθετο: ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μ
286
Λειτουργία
12/3/2026 8:00:00 πμ
12/3/2026 2:00:00 μμ
ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ
Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΡΥΚΑ απο κάθετο: ΣΤΡΑΤΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
Κατασκευές
12/3/2026 8:00:00 πμ
12/3/2026 3:00:00 μμ
ΠΕΥΚΗΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΡΥΠΙΑ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΖΑΛΟΓΓΟΥ, Ρ.ΦΕΡΡΑΙΟΥ, ΑΪΔΙΝΊΟΥ, ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ, ΒΟΛΟΥ.
207
Κατασκευές
12/3/2026 8:00:00 πμ
12/3/2026 4:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΚΑΛΥΒΙΑ - ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΦΩΤΕΙΝΗΣ - ΚΥΠΡΟΥ - ΑΥΡΑΣ - ΑΓΑΠΗΣ - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ - ΧΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ
388
Λειτουργία
12/3/2026 8:00:00 πμ
12/3/2026 4:30:00 μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΕΔΕΣΣΗΣ - ΙΘΑΚΗΣ - ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΠΛΑΤΑΙΩΝ - ΠΟΛΥΔΕΥΚΟΥΣ - ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ - ΠΑΞΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΤΖΑΒΕΛΛΑ - ΣΥΝΤ.ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
155
Λειτουργία
12/3/2026 9:00:00 πμ
12/3/2026 4:00:00 μμ
ΑΛΙΜΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ απο κάθετο: ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ έως κάθετο: ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΒΑΚΗ απο κάθετο: ΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΝΟ 12 έως κάθετο: ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΝΟ 1 από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ
238
Κατασκευές
12/3/2026 10:00:00 πμ
12/3/2026 1:00:00 μμ
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΣΕΡΙΦΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ, ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ, ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ, ΣΟΡΑΝΟΓΛΟΥ, ΓΟΥΝΑΡΗ, Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΣΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΤΩΝ, ΦΛΕΜΙΝΓΚ, ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ, ΚΛ.ΓΑΛΗΝΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΡΓΟΥΣ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ, ΡΟΖΑΝΗΣ, ΠΑΛΑΙΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ.
209
Κατασκευές
12/3/2026 11:00:00 πμ
12/3/2026 2:00:00 μμ
ΔΑΦΝΗΣ
Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ απο κάθετο: ΑΓΓ. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΑΡΚΑΔΙΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ
237
Κατασκευές