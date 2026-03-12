ΗΠΑ και Ρωσία είχαν συνομιλίες για την ενεργειακή κρίση

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει αποσπάσει μεγάλο μέρος της προσοχής του κόσμου από τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποσχεθεί ότι θα τελείωνε κατά τη διάρκεια της θητείας του. Ο απεσταλμένος του για την ειρήνη, Στιβ Γουίτκοφ, είχε συνομιλίες με ουκρανικές και ρωσικές αντιπροσωπείες τους τελευταίους μήνες, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Οι τελευταίες συζητήσεις του Γουίτκοφ με αξιωματούχους από τη Μόσχα πραγματοποιήθηκαν χθες στη Φλόριντα και συζητήθηκε η ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο του Ιράν, δήλωσε εκπρόσωπος του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Κίριλ Ντμίτριεφ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ήταν μεταξύ «πολλών χωρών» που συνειδητοποιούν τώρα τον «βασικό, συστημικό ρόλο του ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου στη διασφάλιση της σταθερότητας της παγκόσμιας οικονομίας» και την «καταστροφική φύση των κυρώσεων» κατά της Ρωσίας.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν θεωρείται ότι θα βοηθήσει το Κρεμλίνο. Τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), ανακοίνωσαν χθες οτι θα απελευθερώσουν μια άνευ προηγουμένου ποσότητα πετρελαίου από τα εθνικά τους αποθέματα στην παγκόσμια αγορά τις επόμενες εβδομάδες.

Αυτή η έκτακτη απελευθέρωση αποθεμάτων είναι υπερδιπλάσια από το προηγούμενο ρεκόρ, ένα τεράστιο ποσό 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, που προήλθε από τα αποθέματα των μελών του σε όλο τον κόσμο. Αντί να μειωθούν ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου μόλις που μεταβλήθηκαν. Μετά την ανακοίνωση, η τιμή του αργού πετρελαίου Brent ήταν ακόμη περίπου 25% υψηλότερη από ό,τι πριν από την έναρξη των επιθέσεων στον Κόλπο.

