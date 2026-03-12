Από ποιον επιθετικό καρκίνο ίσως προστατεύουν τα πιο σκούρα γλυκά κεράσια

Κάποιες ενώσεις που βρίσκονται στα σκούρα γλυκά κεράσια μπορεί να βοηθήσουν στην επιβράδυνση της ανάπτυξης ενός επιθετικού τύπου καρκίνου του μαστού, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Η μελέτη επικεντρώθηκε στις ανθοκυανίνες, φυσικές φυτικές χρωστικές ουσίες που ευθύνονται για το βαθύ κόκκινο και μοβ χρώμα των κερασιών. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι αυτές οι ενώσεις φάνηκαν να καταστέλλουν την ανάπτυξη όγκων σε εργαστηριακά και ζωικά πειράματα, που αφορούσαν τον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού (TNBC), μια επιθετική μορφή της νόσου που είναι συχνά πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί.

Ενώ τα ευρήματα είναι πολλά υποσχόμενα, η σχετική έρευνα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και δεν σημαίνει ότι τα κεράσια μπορούν να αποτρέψουν ή να θεραπεύσουν τον καρκίνο του μαστού από μόνα τους.

Τι διαπίστωσε η μελέτη

Οι ερευνητές εξέτασαν τις επιδράσεις των ανθοκυανινών, που εξάγονται από σκούρα γλυκά κεράσια, σε τριπλά αρνητικά κύτταρα καρκίνου του μαστού. Ο TNBC θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητικός τύπος καρκίνου, επειδή δεν διαθέτει τους ορμονικούς υποδοχείς που στοχεύουν πολλές κοινές θεραπείες για τον καρκίνο του μαστού.

Σε εργαστηριακές δοκιμές, οι ενώσεις που προέρχονται από τα πιο σκούρα γλυκά κεράσια φάνηκαν να επιβραδύνουν την ανάπτυξη και την εξάπλωση των καρκινικών κυττάρων. Οι ερευνητές δοκίμασαν τις ενώσεις σε ποντίκια στα οποία είχαν εμφυτευτεί όγκοι TNBC. Τα ζώα που έλαβαν εκχυλίσματα πλούσια σε ανθοκυανίνες έδειξαν μειωμένη ανάπτυξη όγκου σε σύγκριση με τα ζώα που δεν έλαβαν θεραπεία.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτές οι επιδράσεις μπορεί να συνδέονται με διάφορους βιολογικούς μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του μειωμένου πολλαπλασιασμού των καρκινικών κυττάρων και των αλλαγών στις οδούς που ρυθμίζουν την ανάπτυξη και την επιβίωση του όγκου.

Επειδή η έρευνα περιελάμβανε κυτταροκαλλιέργειες και ζωικά μοντέλα, απαιτούνται περαιτέρω μελέτες, συμπεριλαμβανομένων κλινικών δοκιμών σε ανθρώπους, προτού τα ευρήματα μεταφραστούν σε ιατρικές συστάσεις.

Γιατί ο τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί

Ο τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού αντιπροσωπεύει περίπου το 10-15% των περιπτώσεων καρκίνου του μαστού και τείνει να συμπεριφέρεται πιο επιθετικά από άλλες μορφές.

Ονομάζεται «τριπλά αρνητικός» επειδή τα καρκινικά κύτταρα δεν έχουν τρεις κοινούς μοριακούς στόχους:

υποδοχείς οιστρογόνων υποδοχείς προγεστερόνης πρωτεΐνη HER2

Πολλές τυπικές θεραπείες για τον καρκίνο του μαστού λειτουργούν στοχεύοντας σε μία από αυτές τις οδούς. Χωρίς αυτές, οι επιλογές θεραπείας για τον TNBC είναι πιο περιορισμένες, συχνά βασιζόμενες σε χημειοθεραπεία, ανοσοθεραπεία ή νεότερα στοχευμένα φάρμακα.

Εξαιτίας αυτού, οι ερευνητές αναζητούν πρόσθετες στρατηγικές, όπως διαιτητικές ενώσεις, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην παρεμπόδιση της ανάπτυξης του όγκου.

Πώς οι ανθοκυανίνες μπορούν να επηρεάσουν τα καρκινικά κύτταρα

Οι ανθοκυανίνες είναι μια κατηγορία φυτικών ενώσεων, γνωστών ως φλαβονοειδή, οι οποίες έχουν μελετηθεί ευρέως για τις αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές τους.

Σε πειραματικές έρευνες για τον καρκίνο, οι ανθοκυανίνες έχουν αποδειχθεί ότι επηρεάζουν διάφορες κυτταρικές διεργασίες, που εμπλέκονται στην ανάπτυξη του όγκου, όπως:

ρύθμιση οξειδωτικού στρες

οδοί φλεγμονής

σήματα ανάπτυξης και επιβίωσης καρκινικών κυττάρων

μετάσταση καρκινικών κυττάρων

Οι ενώσεις που μελετήθηκαν στα σκούρα γλυκά κεράσια φάνηκαν να επηρεάζουν τις σηματοδοτικές οδούς, που συνδέονται με τον πολλαπλασιασμό και την μετάσταση των καρκινικών κυττάρων, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στην εξήγηση της παρατηρούμενης μείωσης της ανάπτυξης του όγκου στα ζωικά μοντέλα.

Τι σημαίνουν αυτά τα ευρήματα για τη διατροφή και την έρευνα για τον καρκίνο

Η μελέτη συμβάλλει σε ένα αυξανόμενο σύνολο ερευνών, που διερευνούν το πώς οι βιοδραστικές φυτικές ενώσεις θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την πρόληψη του καρκίνου ή να συμπληρώσουν τις υπάρχουσες θεραπείες.

Ωστόσο, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι εργαστηριακές και οι ζωικές μελέτες δεν μεταφράζονται πάντα άμεσα στους ανθρώπους. Η συγκέντρωση ανθοκυανινών που χρησιμοποιείται σε πειράματα μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερη από αυτήν που θα μπορούσε να λάβει ένα άτομο μόνο από τη διατροφή.

Προς το παρόν, τα αποτελέσματα θα πρέπει να θεωρηθούν ως πρώιμα επιστημονικά στοιχεία που θα μπορούσαν να καθοδηγήσουν μελλοντική έρευνα και όχι ως άμεση διατροφική σύσταση για τη θεραπεία του καρκίνου.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί η κατανάλωση κερασιών να αποτρέψει τον καρκίνο του μαστού;

Προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η κατανάλωση κερασιών από μόνη της μπορεί να αποτρέψει τον καρκίνο του μαστού. Η μελέτη διεξήχθη σε εργαστηριακά και ζωικά μοντέλα, επομένως απαιτείται περισσότερη έρευνα, συμπεριλαμβανομένων μελετών σε ανθρώπους.

Τι είναι οι ανθοκυανίνες;

Οι ανθοκυανίνες είναι φυσικές χρωστικές ουσίες που βρίσκονται σε πολλά φρούτα και λαχανικά, ειδικά σε εκείνα με βαθύ κόκκινο, μοβ ή μπλε χρώμα. Ανήκουν σε μια ομάδα φυτικών ενώσεων που ονομάζονται φλαβονοειδή και έχουν μελετηθεί ευρέως για τις αντιοξειδωτικές τους ιδιότητες.

Ποιες τροφές περιέχουν ανθοκυανίνες;

Οι ανθοκυανίνες βρίσκονται σε διάφορες φυτικές τροφές, όπως κεράσια, βατόμουρα, βατόμουρα, κόκκινο λάχανο, μοβ σταφύλια και φλούδα μελιτζάνας.

Συμπέρασμα

Νέα έρευνα υποδηλώνει ότι οι ανθοκυανίνες στα σκούρα γλυκά κεράσια μπορεί να βοηθήσουν στην επιβράδυνση της ανάπτυξης του τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού σε εργαστηριακές μελέτες και μελέτες σε ζώα. Ενώ τα ευρήματα υπογραμμίζουν τον πιθανό ρόλο των φυτικών ενώσεων στην έρευνα για τον καρκίνο, παραμένουν προκαταρκτικά.

Χρειάζονται περισσότερες μελέτες (ιδιαίτερα σε ανθρώπους) προτού οι επιστήμονες μπορέσουν να προσδιορίσουν εάν αυτές οι ενώσεις θα μπορούσαν να διαδραματίσουν κάποιον ρόλο σε μελλοντικές θεραπείες για τον καρκίνο.

