Μελέτη της Anthropic: Οι ασφαλέστερες θέσεις εργασίας στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης

Ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης σε κάποια επαγγέλματα θα είναι κατά πολύ μικρότερος

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

  • Η μελέτη της Anthropic δείχνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει ορισμένες εργασίες, όπως αυτές των αρχιτεκτόνων και μηχανικών, χωρίς όμως να έχει ακόμα σημαντικό αντίκτυπο στις θέσεις εργασίας συνολικά.
  • Η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης αυξάνεται γρήγορα, αλλά πολλές θέσεις εργασίας παραμένουν μακριά από την αυτοματοποίηση και θεωρούνται ασφαλείς.
  • Ο μεγαλύτερος αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης παρατηρείται στους προγραμματιστές υπολογιστών, με το 75% να χρησιμοποιούν AI, ενώ επηρεάζονται επίσης οι θέσεις εισαγωγής δεδομένων και εξυπηρέτησης πελατών.
  • 22 επαγγέλματα, όπως μάγειρες, μηχανικοί μοτοσικλετών και ναυαγοσώστες, θεωρούνται ασφαλή από τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στο μέλλον.
  • Η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως ακόμα, αλλά μπορεί να προκαλέσει μελλοντική επιβράδυνση στην ανάπτυξη σταδιοδρομίας σε τομείς με ευρεία χρήση AI.
Μια μελέτη από την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic διαπίστωσε ότι πολλή δουλειά που γίνεται από αρχιτέκτονες και μηχανικούς θα μπορούσε να γίνει δύο φορές πιο γρήγορα με μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, αλλά ισχυρίζεται ότι μέχρι στιγμής έχει υπάρξει μικρός αντίκτυπος στις θέσεις εργασίας.

Το έγγραφο, που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα, περιγράφει λεπτομερώς τις διαφορές μεταξύ πραγματικής και θεωρητικής αντικατάστασης εργασιών από προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης (AI). Χρησιμοποίησε δεδομένα χρηστών Anthropic από το μεγάλο γλωσσικό μοντέλο Claude (LLM) για να σχεδιάσει την παρατηρούμενη έκθεση έναντι της θεωρητικής έκθεσης.

Σύμφωνα με την έκθεση, η χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης στο χώρο εργασίας έχει αυξηθεί ραγδαία. Αλλά αυτή η μελέτη δείχνει επίσης ότι υπάρχουν ακόμα πολλές θέσεις εργασίας στο μέλλον που είναι ασφαλείς. Υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας και επιχειρήσεις που βρίσκονται ακόμα μακριά από την αυτοματοποίηση.

Μια ματιά στη χρήση του βοηθού cloud AI από την εταιρεία δείχνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Αλλά η χρήση του στις καθημερινές δραστηριότητες δεν έχει ακόμη φανεί ότι έχει αποτέλεσμα. Επομένως, εξακολουθεί να υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ των δυνατοτήτων και της πραγματικής χρήσης.

Η εργασία τράβηξε μεγάλη προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επειδή οι ερευνητές συμπεριέλαβαν ένα εντυπωσιακό γράφημα σε στυλ ραντάρ που υπογραμμίζει τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης.

ergasia.jpg

Τι λέει η έκθεση;

Σύμφωνα με τη μελέτη, 22 επιχειρήσεις είναι ασφαλείς στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης. Ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθεί να είναι λιγότερο ορατός σε αυτές τις θέσεις εργασίας.

Εξετάζει όχι μόνο τι μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη αλλά και πώς οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν πραγματικά την τεχνητή νοημοσύνη στις καθημερινές εργασίες.

Ποιες θέσεις εργασίας επηρεάζονται περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη;

Σύμφωνα με την έκθεση, ο μεγαλύτερος αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης ήταν στους προγραμματιστές υπολογιστών. Αποκαλύφθηκε ότι το 75% αυτών των θέσεων εργασίας χρησιμοποιούν πλέον τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό φαίνεται να οφείλεται στην αυξανόμενη χρήση εργαλείων κωδικοποίησης AI. Οι εργασίες αντιπροσώπου εξυπηρέτησης πελατών και εισαγωγής δεδομένων έχουν επίσης επηρεαστεί σημαντικά. Η τεχνητή νοημοσύνη αντιπροσωπεύει το 67% των εργασιών εισαγωγής δεδομένων.

Λιγότερος αντίκτυπος σε αυτές τις θέσεις εργασίας!

Σύμφωνα με την έκθεση, 22 θέσεις εργασίας θα είναι ασφαλείς στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης στο μέλλον.

Οι θέσεις εργασίας που δεν επηρεάζονται πολύ από την τεχνητή νοημοσύνη περιλαμβάνουν μάγειρες, μηχανικούς μοτοσικλετών, ναυαγοσώστες, μπάρμαν, πλυντήρια πιάτων και συνοδούς γκαρνταρόμπας.

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αξιοποιεί ακόμη πλήρως τις δυνατότητές της. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρξει ελαφρά επιβράδυνση στην ανάπτυξη της σταδιοδρομίας στο μέλλον για θέσεις εργασίας όπου η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται ευρέως.

