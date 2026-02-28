Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στο κέντρο, χαιρετά τον αρχηγό του πληρώματος του Marine One, αριστερά, καθώς αποχωρεί από το Marine One πριν επιβιβαστεί στο Air Force One, την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2025, στη Joint Base Andrews, στο Μέριλαντ.

Με μια σκληρή δήλωση, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώσε την διακοπή της συνεργασίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic. Κατηγορώντας την εταιρεία για απόπειρα επιβολής των δικών της όρων στο Υπουργείο Πολέμου εις βάρος του Συντάγματος, η κυβέρνηση θέτει σε εφαρμογή εξάμηνο πλάνο σταδιακής κατάργησης όλων των προϊόντων της, κάνοντας λόγο για απειλή κατά της εθνικής ασφάλειας.

Συγκεκριμένα έγραψε στο Truth Social

«ΟΙ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΝ ΠΟΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ, WOKE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΥΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΠΩΣ Ο ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΣ ΠΟΛΕΜΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΠΟΛΕΜΟΥΣ! Αυτή η απόφαση ανήκει στον ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟ ΣΑΣ και στους τρομερούς ηγέτες που διορίζω εγώ για να διοικούν τον Στρατό μας.

Οι αριστεροί παλαβούληδες της Anthropic διέπραξαν ένα ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΛΑΘΟΣ προσπαθώντας να εκβιάσουν το Υπουργείο Πολέμου και να το αναγκάσουν να υπακούσει στους δικούς τους Όρους Χρήσης αντί για το Σύνταγμά μας. Ο εγωισμός τους θέτει σε κίνδυνο ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΖΩΕΣ, τα Στρατεύματά μας σε κίνδυνο και την Εθνική μας Ασφάλεια σε ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗ.

Ως εκ τούτου, δίνω εντολή σε ΚΑΘΕ Ομοσπονδιακή Υπηρεσία της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών να ΔΙΑΚΟΨΕΙ ΑΜΕΣΩΣ κάθε χρήση της τεχνολογίας της Anthropic. Δεν τη χρειαζόμαστε, δεν τη θέλουμε και δεν πρόκειται να συνεργαστούμε ξανά μαζί τους! Θα υπάρξει μια περίοδος σταδιακής κατάργησης έξι μηνών για υπηρεσίες όπως το Υπουργείο Πολέμου που χρησιμοποιούν προϊόντα της Anthropic σε διάφορα επίπεδα. Καλό θα ήταν η Anthropic να συνετιστεί και να φανεί χρήσιμη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου κατάργησης, διαφορετικά θα χρησιμοποιήσω την Πλήρη Ισχύ της Προεδρίας για να τους αναγκάσω να συμμορφωθούν, με σοβαρές αστικές και ποινικές συνέπειες να ακολουθούν.

ΕΜΕΙΣ θα αποφασίσουμε για τη μοίρα της Χώρας μας - ΟΧΙ κάποια εκτός ελέγχου, ριζοσπαστική αριστερή εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης που διοικείται από ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει ο πραγματικός Κόσμος. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΞΑΝΑ!»

