Νέα Υόρκη: Την ίδια ημέρα ήλθαν στον κόσμο το «μωρό-γίγαντας» και το το μόλις 1,8 κιλών βρέφος

Τα δύο μωρά με την εμφανή διαφορά ήλθαν στον κόσμο την ίδια ημέρα

Μια «γοητευτική αντίθεση» κατέγραψε η μαιευτική μονάδα του Cayuga Medical Center στην Ιθάκη της Νέας Υόρκης, όταν δύο μωρά που γεννήθηκαν με διαφορά λίγων ωρών βρέθηκαν στα δύο αντίθετα άκρα της κλίμακας μεγέθους. Η 31η Ιανουαρίου θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των γονέων και του προσωπικού, καθώς το νοσοκομείο καλωσόρισε το μεγαλύτερο βρέφος στην ιστορία του.

Ένα μωρό που «πήδηξε» τρεις μήνες



Οι γονείς Terrica και Shawn υποδέχθηκαν τον γιο τους, Shawn Jr., ο οποίος ζύγιζε το εντυπωσιακό βάρος των 5,9 κιλών (13 lbs). Παρόλο που η οικογένεια περίμενε ένα μεγάλο μωρό, το τελικό αποτέλεσμα τους άφησε άφωνους. «Ξέραμε ότι θα ήταν μεγάλος, αλλά δεν περιμέναμε αυτό», δήλωσε η Terrica, σημειώνοντας ότι ο γιος της φοράει ήδη πάνες και ρούχα για μωρά 3 έως 6 μηνών. «Νιώθω σαν να πήγα κατευθείαν σε μωρό τριών μηνών», συμπλήρωσε με χιούμορ.

Ακολούθησε ο μικρούλης «φίλος» του

Λίγες ώρες αργότερα, η Chloe και ο Victor υποδέχθηκαν το δικό τους παιδί, το οποίο ζύγιζε μόλις 1,8 κιλό (4 lbs). Η τεράστια αντίθεση ανάμεσα στα δύο νεογέννητα έκανε τη στιγμή ιδιαίτερη για όλο το τμήμα. Η Chloe χαρακτήρισε την εμπειρία «γοητευτική», τονίζοντας πως ήταν μια υπενθύμιση ότι «τα μωρά έρχονται σε όλα τα σχήματα και μεγέθη».

Όπως αναφέρθηκε από το νοσοκομείο, οι ομάδες είναι προετοιμασμένες να παρέχουν το υψηλότερο επίπεδο φροντίδας, είτε ένα βρέφος ζυγίζει 1,8 είτε 5,9 κιλά, αναγνωρίζοντας πως κάθε περίπτωση γέννησης είναι μοναδική.