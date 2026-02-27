Ο ποδηλάτης που κάνει τον γύρο της Ευρώπης και ψηφίζει Κρήτη
Ο Σλοβάκος ποδηλάτης που διασχίζει την Ευρώπη έφτασε στη Μεσαρά
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένας Σλοβάκος ποδηλάτης, που πραγματοποιεί τον γύρο της Ευρώπης, εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου να κινείται στον δρόμο Ηρακλείου-Μεσαράς.
Με κατεύθυνση τον νότο της Κρήτης, ο έμπειρος αναβάτης τράβηξε την προσοχή των περαστικών λόγω του υπερφορτωμένου δικύκλου του, το οποίο είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα εφόδια για ένα τόσο μεγάλο ταξίδι.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:46 ∙ LIFESTYLE
Ντέιβιντ Γκέτα για τη νεογέννητη κόρη του: «Το πιο όμορφο μυστικό μας»
22:59 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Ξέσπασμα Αταμάν μετά τη νίκη της Τουρκίας: «Γελοίο καλεντάρι»!
22:34 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Κονγκό: Εντοπίστηκαν δύο ομαδικοί τάφοι με 172 πτώματα
22:07 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Προς ΟΑΚΑ το Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μπέτις μετά από εγγυήσεις του Σταδίου
21:57 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Λουτράκι: Αυτός είναι ο 17χρονος που έπεσε νεκρός από μαχαιριές
21:48 ∙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ