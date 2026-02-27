Ο ποδηλάτης που κάνει τον γύρο της Ευρώπης και ψηφίζει Κρήτη

Ο Σλοβάκος ποδηλάτης που διασχίζει την Ευρώπη έφτασε στη Μεσαρά

Ανθή Κουρεντζή

Ο ποδηλάτης που κάνει τον γύρο της Ευρώπης και ψηφίζει Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Ένας Σλοβάκος ποδηλάτης, που πραγματοποιεί τον γύρο της Ευρώπης, εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου να κινείται στον δρόμο Ηρακλείου-Μεσαράς.

Με κατεύθυνση τον νότο της Κρήτης, ο έμπειρος αναβάτης τράβηξε την προσοχή των περαστικών λόγω του υπερφορτωμένου δικύκλου του, το οποίο είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα εφόδια για ένα τόσο μεγάλο ταξίδι.

