Προς ΟΑΚΑ το Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μπέτις μετά από εγγυήσεις του Σταδίου

Το γήπεδο της Λεωφόρου πήρε έγκριση απ’ την UEFA, για να διεξαχθεί εκεί η αναμέτρηση της φάσης των «16» του Europa League. Κι όλα έδειχναν πως στις 12 Μαρτίου το ματς με την Ρεάλ Μπέτις θα διεξαγόταν στην ιστορική έδρα των «πράσινων».

Τα δεδομένα όμως μοιάζουν να αλλάζουν και πάλι. Μετά από συνάντηση που υπήρξε ανάμεσα στο «τριφύλλι» και το ΟΑΚΑ. Οι άνθρωποι του Σταδίου δεσμεύτηκαν πως δεν θα αλλάξουν θέση οι γερανοί, με τα έργα να πηγαίνουν πιο πίσω. Στην περίπτωση που οι γερανοί πήγαιναν στην πλευρά που είναι τα επίσημα, τότε δεν θα μπορούσε να διεξαχθεί εκεί η αναμέτρηση.

Κατά συνέπεια το παιχνίδι μπορεί να διεξαχθεί στο Στάδιο, με την μισή χωρητικότητα. Κάτι που σημαίνει περίπου 30.000 θεατές, ίσως και κάτι παραπάνω. Αριθμός που ξεπερνά σημαντικά την χωρητικότητα της Λεωφόρου.

Για την ακρίβεια θα μπορέσουν να διατεθούν περίπου 17.000 εισιτήρια, αν εξαιρεθούν οι ανάγκες της UEFA και τα διαρκείας. Στο «Απόστολος Νικολαϊδης» αυτός ο αριθμός θα ήταν τριψήφιος.

Παράλληλα θα εξυπηρετηθούν και οι φίλοι του Παναθηναϊκού, καθώς την ίδια μέρα θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens το ματς με την Ζαλγκίρις για την Euroleague. Με τους φιλάθλους να μπορούν να μετακινηθούν απ’ τη μία εγκατάσταση στην άλλη σε μικρό χρόνο. Κατά συνέπεια το ΟΑΚΑ είναι το μεγάλο φαβορί ξανά για τη διεξαγωγή του Παναθηναϊκός – Μπέτις.