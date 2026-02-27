«Ελ.Βενιζέλος»: Η Μαρία Λαδά ιδρυτικό στέλεχος της ένωσης ΑμεΑ «Υπερίων» η γυναίκα που σκοτώθηκε

Η Κεφαλονιά θρηνεί την απώλεια της Μαρίας Λαδά, μέλους και ιδρυτικού στελέχους της ένωσης ΑμεΑ «Υπερίων», η οποία έχασε τη ζωή της σε δυστύχημα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Η πρόεδρος της ένωσης, Σοφία Μαροπούλου, περιέγραψε σε συνέντευξή της τις συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό περιστατικό.

Η 67χρονη Μαρία Λαδά επέστρεφε από την Κεφαλονιά με πτήση προς Αθήνα και χρησιμοποίησε το ειδικό λεωφορείο που εξυπηρετεί άτομα με αναπηρία στο αεροδρόμιο. Η ίδια οδηγούσε ένα μικρό τροχοφόρο υποστηρικτικό εξάρτημα, το οποίο την βοηθούσε στην κίνησή της, όπως εξήγησε η κα Μαροπούλου.

Κατά την άφιξή τους, η ράμπα του λεωφορείου δεν προσαρμόστηκε σωστά στην είσοδο, δημιουργώντας κενό ανάμεσα στο όχημα και την αποβάθρα. Αντί να ενημερωθούν οι τεχνικοί για την επισκευή, ο οδηγός προσπάθησε να βοηθήσει τη Μαρία Λαδά, σηκώνοντάς την στην αγκαλιά του, σύμφωνα με το Inkefalonia.gr.

Ωστόσο, σύμφωνα με την πρόεδρο της «Υπερίων» και την οικογένεια της άτυχης γυναίκας, ο οδηγός και η ίδια έπεσαν μαζί στο κενό. Η Μαρία Λαδά υπέστη σοβαρό χτύπημα στον θώρακα, με αποτέλεσμα να προκληθεί εσωτερική αιμορραγία, που σύμφωνα με τους γιατρούς οδήγησε στον θάνατό της.

Η αντίδραση της ένωσης ΑμεΑ «Υπερίων» και τα επόμενα βήματα

Η απώλεια της Μαρίας Λαδά έχει συγκλονίσει την κοινότητα των ΑμεΑ στην Κεφαλονιά και ευρύτερα. Η πρόεδρος της ένωσης «Υπερίων» υπογράμμισε την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους και καλύτερη οργάνωση στις υποδομές και τις υπηρεσίες που παρέχονται στα άτομα με αναπηρία, ώστε να αποτρέπονται παρόμοια δυστυχήματα στο μέλλον.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ένωσης ΑμεΑ Υπερίων:



Η απώλεια της Μαρίας Λαδά δεν είναι μόνο τραγωδία – είναι καμπανάκι ευθύνης για την προσβασιμότητα



Με βαθιά οδύνη αλλά και αίσθημα ευθύνης, η Ένωση Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων Α.μεΑ ΥΠΕΡΙΩΝ αποχαιρετά την Μαρία Λαδά, ιδρυτικό μέλος της Ένωσης και ακούραστη υπερασπίστρια των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, η οποία έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή στην Αθήνα, έπειτα από περιστατικό στον χώρο του αεροδρομίου Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».



Η Μαρία Λαδά δεν ήταν απλώς ένα ενεργό μέλος της κοινότητάς μας. Υπήρξε πρωτοπόρος στον αγώνα για την προσβασιμότητα, την ασφάλεια μετακίνησης και την ισότιμη συμμετοχή των ΑμεΑ στην κοινωνική ζωή. Με τεκμηριωμένες παρεμβάσεις, δημόσιες τοποθετήσεις και διεθνή παρουσία, διεκδικούσε επί χρόνια αυτό που σε μια σύγχρονη δημοκρατία θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο: ασφαλείς, προσβάσιμους και ανθρώπινους δημόσιους χώρους για όλους.



Ήρθε στην Αθήνα από την Κεφαλονιά για να μιλήσει σε διεθνές συνέδριο για σπάνιες ασθένειες, συνεχίζοντας μέχρι την τελευταία στιγμή τον αγώνα της για ενημέρωση, ενδυνάμωση και ορατότητα των ανθρώπων με αναπηρία και σπάνιες παθήσεις. Λίγες ώρες μετά την άφιξή της, τραυματίστηκε στον χώρο του αεροδρομίου και κατέληξε αιφνιδίως, υπό συνθήκες που διερευνώνται.



Το τραγικό αυτό γεγονός δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα ακόμη δυστύχημα.



Αναδεικνύει με τον πιο σκληρό τρόπο ότι η προσβασιμότητα δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια, ούτε γραφειοκρατική υποχρέωση — είναι ζήτημα ασφάλειας, αξιοπρέπειας και ζωής.



Η απώλειά της μάς υποχρεώνει να θέσουμε δημόσια ερωτήματα:



• Πόσο ασφαλείς είναι πραγματικά οι υποδομές μετακίνησης για τους ανθρώπους με αναπηρία;

• Πόσο συστηματικά ελέγχεται η εφαρμογή των κανόνων προσβασιμότητας;

• Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη όταν οι ελλείψεις κοστίζουν ανθρώπινες ζωές;



Ο ΥΠΕΡΙΩΝ δεν θα επιτρέψει η μνήμη της Μαρίας Λαδά να περιοριστεί σε λόγια θλίψης.



Η ζωή και η δράση της αποτελούν παρακαταθήκη ευθύνης και συνέχισης του αγώνα για:



• ουσιαστική προσβασιμότητα σε όλους τους δημόσιους χώρους

• ασφαλείς μετακινήσεις για τα ΑμεΑ

• θεσμικό έλεγχο και λογοδοσία των φορέων

• πραγματική ένταξη, όχι μόνο τυπικές διακηρύξεις



Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήριά μας στην οικογένειά της.



Δεσμευόμαστε ότι ο αγώνας της δεν σταματά εδώ.



Η Μαρία Λαδά δεν ήταν μόνο μια δυναμική γυναίκα.



Ήταν μια φωνή που απαιτούσε να μην αφήνεται κανείς πίσω.



Και αυτή η φωνή θα συνεχίσει να ακούγεται μέσα από εμάς.



Για την απώλειά της γίνεται έκτατο Δ.Σ., όπου θα αποφασιστεί ο τρόπος αποχαιρετισμού της, η απόδοση ευθυνών σε όποιους αποδειχθεί ότι ευθύνονται, η συμπαράσταση στην οικογένεια και σε όλα τα άτομα με αναπηρία – μέλη του ΥΠΕΡΙΩΝΑ που την αγαπούσαν και την θαύμαζαν πάρα πολύ.



Με Βαθιά ΟΔύνη



Η Πρόεδρος



Σοφία Μαροπούλου Ζαφειράτου



Η Γενική Γραμματέας



Σοφία Λασκούδη