Μανίλα: Παρανάλωμα - Έβαλε φωτιά σε 300 σπίτια όταν έπιασε τη σύζυγο με τον εραστή της

Στιγμές τρόμου στη Μανίλα των Φιλιππίνων, όταν ένας άνδρας τυφλωμένος από τη ζήλια, πυρπόλησε 300 σπίτια, αφού έπιασε τη σύζυγο με τον εραστή της.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης με αποτέλεσμα εκατοντάδες άνθρωποι να μείνουν άστεγοι και τις ζημιές να ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ.

Fire Hits Residential Area in Intramuros



MANILA, Philippines — A fire broke out in a residential area in Intramuros, Manila on Wednesday afternoon, Feb. 25, 2026. The blaze was reported around 5 p.m. in Barangay 655 near Cabildo and Anda Streets and quickly escalated.… pic.twitter.com/dx1CcdWDi6 — Manila Standard (@mnlstandardph) February 25, 2026

Ο ύποπτος, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης είχε πρόσφατα αποφυλακιστεί μόλις την προηγούμενη ημέρα και επέστρεψε για να ζήσει με τη σύζυγό του, στο συγκρότημα κατοικιών.

Ο άνδρας που ονομάζεται Burnok, όταν γύρισε ανακάλυψε τη γυναίκα του με έναν άλλον άνδρα, πιστεύοντας ότι ήταν ο εραστής της.

Σύμφωνα με το Manila Bulletin, ο πρώην κατάδικος, περίπου 30 ετών με ιστορικό προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων για ληστεία και άλλες θητείες στη φυλακή, εξοργίστηκε και φέρεται έφυγε βιαστικά από το σπίτι.

Αργότερα, όμως επέστρεψε κουβαλώντας ένα δοχείο γεμάτο βενζίνη και το έριξε μέσα και γύρω από το σπίτι.

Το σπίτι του είναι μέρος ενός κτηρίου κατοικιών και βρίσκεται στον τέταρτο όροφο. Η φωτιά βγήκε εκτός ελέγχου, και εξαπλώθηκε σε γειτονικές ιδιοκτησίες.

Umakyat na sa ikaapat na alarma ang sumiklab na sunog sa isang residential area sa Barangay 655, Cabildo St. corner Anda, Intramuros, Manila ngayong hapon. (?: Manila DRRM Office)#IBCTV13 #IBCDigital #ISM #IntegratedStateMedia pic.twitter.com/vEvmr3XobI — IBC TV 13 (@ibcdigital13) February 25, 2026

Για την κατάσβεσή της χρειάστηκαν 6 ώρες προσπαθειών της πυροσβεστικής.

Όμως η κατάσταση παρέμεινε τεταμένη, με τους ενοίκους να επιτίθενται στον άνδρα και να τον ξυλοκοπούν, όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο άνδρας αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό έρευνα για εμπρησμό και απερίσκεπτη έκθεση σε κίνδυνο, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο καταστροφές.