Συνάντηση του Αμερικανού αντιπροέδρου με τον ΥΠΕΞ του Ομάν για το Ιράν

Ενημέρωση στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν παρείχε ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν.

Ο Σαΐντ Μπαντρ Αλ Μπουσαϊντί συμμετείχε χθες ως διαμεσολαβητής στη συνάντηση του Στιβ Γουίτκοφ και του Τζάρεντ Κούσνερ με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

«Σήμερα συναντήθηκα με τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και του γνωστοποίησα λεπτομέρειες σχετικά με τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, καθώς και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής», έγραψε στο Χ ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν.

«Είμαι ευγνώμων για τη δέσμευσή τους και προσβλέπω σε περαιτέρω και αποφασιστική πρόοδο τις επόμενες ημέρες. Η ειρήνη είναι εφικτή», ανέφερε ο Σαΐντ Μπαντρ Αλ Μπουσαϊντί.

