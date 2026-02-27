Σχεδιάστρια μόδας από τις Σέρρες δημιουργεί φουλάρια που αποτυπώνουν την ιστορία της πόλης

Σχεδιάστρια μόδας από τις Σέρρες δημιουργεί μεταξένια φουλάρια που αποτυπώνουν εικόνες και μνήμες από την πόλη, ενώνοντας το παρελθόν με το παρόν.

«Αυτός ήταν ο στόχος μου. Να ενώσω το παρελθόν με το τώρα, με ανθρώπους παλαιούς και σύγχρονους. Έτσι ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι, με το να ακούω ιστορίες, να σημειώνω και να γράφω τα συναισθήματα που αποπνέουν στον καθένα», εξηγεί μεταξύ άλλων στην ΕΡΤ η Λίλα Πανταζή.

Οι κάτοικοι των Σερρών έχουν «αγκαλιάσει» θερμά την προσπάθεια, ενισχύοντας την προώθηση του τόπου τους.

Όπως είπε, έρχονται και νέες δημιουργίες και με άλλα σημεία των Σερρών αποτυπωμένα στο μετάξι.