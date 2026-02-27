Φθιώτιδα: Επίδοξοι... χρυσοθήρες γκρέμισαν την Αγία Τράπεζα ψάχνοντας για λίρες

Δράστες εισέβαλαν στην εκκλησία των Αγίων Πάντων στο νεκροταφείο Γαρδικίου Φθιώτιδας και γκρέμισαν την Αγία Τράπεζα ψάχνοντας για... θησαυρό.

Η δράση των χρυσοθήρων έγινε αντιληπτή το πρωί της Παρασκευής (27/02) από ανθρώπους του χωριού, οι οποίοι δεν πίστευαν στα μάτια τους με την καταστροφή που έγινε, αναφέρει το lamiareport.gr.

Οι δράστες λογικά έδρασαν το προηγούμενο βράδυ χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Με εργαλεία τόσο για την ανασκαφή, όσο και για εντοπισμό πολύτιμων μετάλλων, οργάνωσαν μια καταδρομική επιχείρηση, που κανείς δεν ξέρει τα αποτελέσματά της.

Οι κάτοικοι δε γνωρίζουν ποια ιστορία έφερε τους δράστες στο χωριό τους. Είναι βέβαιο πάντως ότι χρησιμοποίησαν ιδιαίτερα ερημικά μονοπάτια, ώστε να προσεγγίσουν το νεκροταφείο χωρίς να προκαλέσουν την περιέργειά τους.

Ενημερώθηκε το ΑΤ Σπερχειάδας που ανέλαβε την προανάκριση, ενώ στο σημείο ενήργησαν και έμπειροι αστυνομικοί του ΤΕΕ για τη λήψη αποτυπωμάτων.

