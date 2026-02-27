Τροχαία ατυχήματα: Αύξηση 18,4% σε έναν χρόνο- Λιγότεροι νεκροί, περισσότεροι τραυματίες - Γραφήματα

Το σημερινό τροχαίο ατύχημα στη λεωφόρο Θηβών προστέθηκε σε μια μεγάλη και θλιβερή λίστα συμβάντων, που αποδεικνύουν ότι ο «πόλεμος της ασφάλτου» καλά κρατεί.

Την ίδια στιγμή πολύ ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για τα τροχαία ατυχήματα στη χώρα μας.

Αύξηση 18,4% σημείωσαν τον Δεκέμβριο πέρυσι τα οδικά τροχαία ατυχήματα που συνέβησαν σε ολόκληρη τη χώρα και προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, και ανήλθαν σε 877 τον αριθμό. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στα ατυχήματα αυτά καταγράφηκαν 32 νεκροί (μείωση 34,7%), 20 βαριά τραυματίες (μείωση 9,1%) και 988 ελαφρά τραυματίες (αύξηση 16,4%).

Η Αττική κατέχει την δυσάρεστη πρωτιά με 12 νεκρούς.

Η Έρευνα Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων διενεργείται σε μηνιαία βάση και παρακολουθεί, κατά Περιφέρεια (βλ. χάρτη) και Νομό, για κάθε μήνα χωριστά, τον αριθμό των οδικών τροχαίων ατυχημάτων κατά βαρύτητα (θανατηφόρα και/ή με τραυματισμούς) και τον αριθμό των παθόντων ατόμων κατά κατηγορία αυτών (οδηγοί, μεταφερόμενοι, πεζοί).

Σε ετήσια βάση γίνεται ευρύτερη ανάλυση των ατυχημάτων. Αρμόδιες για τη συμπλήρωση των Δελτίων Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων (Δ.Ο.Τ.Α.) είναι οι Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές της Χώρας.

Το κατώτερο επίπεδο ανάλυσης του τόπου που συνέβη ένα οδικό τροχαίο ατύχημα είναι ο οικισμός. Η περιοδικότητα συλλογής των στοιχείων είναι μηνιαία. Οι κυριότερες μεταβλητές είναι: τόπος ατυχήματος, είδος οδού, παθόντες, συνθήκες οδοστρώματος και τύπος οδού.

