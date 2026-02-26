Καραμπόλα τεσσάρων φορτηγών με βυτιοφόρο στην Αθηνών - Κορίνθου στο ύψος του Ασπρόπυργου

Καραμπόλα με την εμπλοκή πέντε οχημάτων σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου στο ύψος του Ασπρόπυργου.

Στο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε ενεπλάκησαν τέσσερα φορτηγά και ένα βυτιοφόρο, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, αλλά μόνο υλικές ζημιές.

Ως εκ τούτου στο σημείο έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων.

Δείτε στον χάρτη την κίνηση στο σημείο: