Επίθεση Δούκα κατά Μπακογιάννη για το πράσινο στην Αθήνα: «Εξαπατούσε συνειδητά τους κατοίκους»

Με μια σκληρή ανακοίνωση ο δήμος Αθηναίων καταφέρεται κατά του πρώην δημάρχου της πόλης, Κώστα Μπακογιάννη.

Αφορμή για την ανακοίνωση στάθηκε το ζήτημα του πράσινου στην πόλη και ειδικά στην περιοχή των Πατησίων.

«Ο κ. Μπακογιάννης δεν δικαιούται να μιλά για πράσινο. Γιατί η πραγματικότητα είναι μία: κορόιδευε και εξαπατούσε συνειδητά τους κατοίκους των Άνω Πατησίων«, αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο Δήμος Αθηναίων κατηγορεί τον Κώστα Μπακογιάννη ότι «για δύο χρόνια τους διαβεβαίωνε ότι "όλα πάνε καλά", ενώ στην πράξη δεν έκανε καμία από τις απαραίτητες ενέργειες για να προχωρήσει η απαλλοτρίωση. Άφησε συνειδητά τον χώρο να χαθεί. Σήμερα συνεχίζει να παραπληροφορεί τους πολίτες. Εμφανίζεται να καταγγέλλει μια εξέλιξη για την οποία ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος και ζητάει μάλιστα και τα ρέστα».

«Η ιστορία όμως έχει ήδη γραφτεί. Όποιον ελεύθερο χώρο διαχειρίστηκε, τον άφησε να γίνει τσιμέντο. Η πόλη πράγματι χρειάζεται περισσότερο πράσινο. Χρειάζεται όμως και λιγότερη υποκρισία», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η ανάρτηση Μπακογιάννη που ενόχλησε τον Δούκα

Νωρίτερα, ο Κώστας Μπακογιάννης είχε αναρτήσει βίντεο από έκταση στα Ανω Πατήσια όπου κατηγορούσε τον Δήμο για εγκατάλειψη των πρωτοβουλιών που είχε αναλάβει ο ίδιος ως δήμαρχος για το πράσινο στην περιοχή.

Η ανάρτηση αναφέρει:

«Στα Άνω Πατήσια ένας χώρος πρασίνου γίνεται… ακόμη μια πολυκατοικία.

Εμείς είχαμε αποφασίσει να τον εξαγοράσει ο Δήμος για να γίνει πάρκο.

Η σημερινή δημοτική αρχή επέλεξε να μην προχωρήσει.

Η Αθήνα δεν χρειάζεται άλλο τσιμέντο. Χρειάζεται πράσινο».

