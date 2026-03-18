ΟΠΕΚΕΠΕ - Σημανδράκος: Στην Κρήτη, τα ζώα έγιναν πιο πολλά από τις μύγες

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος καταθέτει στη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής «Για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε), με γνώμονα την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παραγωγούς της χώρας» με θέμα ημερήσιας διάταξης: Εξέταση μάρτυρα, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025. ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΑΠΕ-ΜΠΕ / Αλέξανδρος Μπελτές

Σε κλίμα έντασης και με σαφείς αιχμές για αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίστηκε η κατάθεση του πρώην προέδρου του Οργανισμού, Ευάγγελου Σημανδράκου, στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών. Ο μάρτυρας περιέγραψε ένα περιβάλλον στο οποίο, όπως ανέφερε, ελάχιστοι επιθυμούσαν την αλλαγή, ιδίως όταν αυτή συνοδευόταν από αυστηρότερους ελέγχους.

Η εξέταση επικεντρώθηκε στην έκθεση Τυχεροπούλου για 27 ΑΦΜ με ευρήματα απάτης, με τον εισαγγελέα να ζητά διευκρινίσεις για τη διαχείριση της υπόθεσης.

Εισαγγελέας: Τι θα κάνατε εσείς σε αυτή την περίπτωση;

Μάρτυρας: Αν ήμουν εγώ θα διαβίβαζα κατευθείαν στη Δικαιοσύνη. Αν ήταν καταφανέστατα τα στοιχεία δεν θα έκανα παραπάνω έλεγχο.

Εισαγγελέας: Γιατί δεν έγινε τότε;

Μάρτυρας: Δεν κρίθηκε σκόπιμο από την προηγούμενη διοίκηση, θα πρέπει να ερωτηθεί εκείνη για το λόγο, δεν έχω πληροφορηθεί κάτι.



Ο πρώην πρόεδρος αναφέρθηκε εκτενώς στον ρόλο της Παρασκευής Τυχεροπούλου, τονίζοντας ότι η συμβολή της στους ελέγχους ήταν καθοριστική αλλά προκάλεσε και αντιδράσεις. Όπως είπε, υπήρχαν στελέχη που ζητούσαν να μετακινηθούν γιατί έκανε τακτικούς ελέγχους και κάποιοι δεν ήθελαν αυτό το κομμάτι, γεγονός που οδήγησε ακόμη και σε προβλήματα στελέχωσης.



Πρόεδρος: Γιατί να το κάνουν αυτό οι υπάλληλοι;

Μάρτυρας: Δεν μπορώ να το αποδώσω, όταν κάποιος θέλει να συνεργαστεί το καταλαβαίνεις. Πιστεύω δεν ήθελαν να συνυπηρετήσουν στη νέα αλλαγή.

Πρόεδρος: Τι θα κέρδιζαν αν φεύγατε;

Μάρτυρας: Θα κέρδιζαν κάποιον άλλον. Μπορεί να ξαναγινόταν η προηγούμενη κατάσταση, μπορεί να ήθελαν απλά ηρεμία.



Σε πιο αιχμηρό τόνο, ο μάρτυρας έκανε λόγο για στοχευμένη υπονόμευση, σημειώνοντας ότι στόχος εκτιμώ ότι ήταν να πέσουμε έξω στις πληρωμές και να φύγω, ενώ ειδικά για τον Νοέμβριο του 2022 ανέφερε ότι ήταν τόσο έντονη η αντίδραση που ήθελαν να πέσουν έξω οι πληρωμές για να φύγω.



Αντίθετα, για την Παρασκευή Τυχεροπούλου εξέφρασε πλήρη εμπιστοσύνη, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία τους ήταν άριστη και ότι εμπιστευόταν πλήρως τα όσα εισηγούνταν, ενώ τόνισε πως πρόκειται για άνθρωπο που, εφόσον διαπιστώνει παραβατικότητα, το πηγαίνει μέχρι τέλους.



Ιδιαίτερη σημασία είχε και η αναφορά του στη γνώση των πολιτικών προϊσταμένων για τις ατασθαλίες, κυρίως σε περιοχές όπως η Κρήτη.

Εισαγγελέας: Υπήρχε εικόνα από την πολιτική ηγεσία;

Μάρτυρας: Σίγουρα ήξεραν όλοι οι υπουργοί. Πολλά χρήματα πήγαιναν στην Κρήτη. Εκεί αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι δεν πάει καλά.



Ο ίδιος έφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το Ρέθυμνο, σημειώνοντας ότι δηλώνονταν 7,5 εκατομμύρια αιγοπρόβατα και θέτοντας το ερώτημα πού βρίσκονται οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις. «Μετά το 2018 -2019 αυξήθηκαν πολύ τα ζώα στην Κρήτη. Αυξήθηκαν τόσο πολύ που έγιναν πιο πολλά από τις μύγες! Ολόκληρη η Θεσσαλία έχει 1,5 εκατομμύριο αιγοπρόβατα και η Κρήτη είχε 7,5 εκατομμύρια αιγοπρόβατα! Πώς γινόταν η Κρήτη να έχει τόσα ζώα; Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ήξερε κάθε υπουργός ότι υπήρχαν τόσα πολλά αιγοπρόβατα» είπε χαρακτηριστικά.



Εισαγγελέας: Τι πρέπει να κάνει ο αρμόδιος όταν βλέπει μη λογική αύξηση;

Μάρτυρας: Το υπουργείο έπρεπε να κάνει επανέλεγχο. Υπάρχουν χωριά που δηλώνουν 50.000 ζώα, είναι υπερβολικός αριθμός.



Κλείνοντας, ο μάρτυρας αναφέρθηκε και στις αδυναμίες του συστήματος ελέγχου, επισημαίνοντας ότι οι έλεγχοι δεν ήταν αιφνιδιαστικοί, καθώς απαιτούνταν ενημέρωση 48 ώρες πριν, γεγονός που επέτρεπε την προετοιμασία των ελεγχόμενων, ενώ πρόσθεσε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις υπάλληλοι επικαλούνταν προσωπικούς λόγους για να μην πραγματοποιήσουν ελέγχους.

