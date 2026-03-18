ΟΠΕΚΕΠΕ - Σημανδράκος: Στην Κρήτη, τα ζώα έγιναν πιο πολλά από τις μύγες

Συνεχίστηκε η κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελου Σημανδράκου, στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών

Άγγελος Βουράκης

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος καταθέτει στη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής «Για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε), με γνώμονα την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παραγωγούς της χώρας» με θέμα ημερήσιας διάταξης: Εξέταση μάρτυρα, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025.
Σε κλίμα έντασης και με σαφείς αιχμές για αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίστηκε η κατάθεση του πρώην προέδρου του Οργανισμού, Ευάγγελου Σημανδράκου, στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών. Ο μάρτυρας περιέγραψε ένα περιβάλλον στο οποίο, όπως ανέφερε, ελάχιστοι επιθυμούσαν την αλλαγή, ιδίως όταν αυτή συνοδευόταν από αυστηρότερους ελέγχους.

Η εξέταση επικεντρώθηκε στην έκθεση Τυχεροπούλου για 27 ΑΦΜ με ευρήματα απάτης, με τον εισαγγελέα να ζητά διευκρινίσεις για τη διαχείριση της υπόθεσης.

Εισαγγελέας: Τι θα κάνατε εσείς σε αυτή την περίπτωση;

Μάρτυρας: Αν ήμουν εγώ θα διαβίβαζα κατευθείαν στη Δικαιοσύνη. Αν ήταν καταφανέστατα τα στοιχεία δεν θα έκανα παραπάνω έλεγχο.

Εισαγγελέας: Γιατί δεν έγινε τότε;

Μάρτυρας: Δεν κρίθηκε σκόπιμο από την προηγούμενη διοίκηση, θα πρέπει να ερωτηθεί εκείνη για το λόγο, δεν έχω πληροφορηθεί κάτι.


Ο πρώην πρόεδρος αναφέρθηκε εκτενώς στον ρόλο της Παρασκευής Τυχεροπούλου, τονίζοντας ότι η συμβολή της στους ελέγχους ήταν καθοριστική αλλά προκάλεσε και αντιδράσεις. Όπως είπε, υπήρχαν στελέχη που ζητούσαν να μετακινηθούν γιατί έκανε τακτικούς ελέγχους και κάποιοι δεν ήθελαν αυτό το κομμάτι, γεγονός που οδήγησε ακόμη και σε προβλήματα στελέχωσης.


Πρόεδρος: Γιατί να το κάνουν αυτό οι υπάλληλοι;

Μάρτυρας: Δεν μπορώ να το αποδώσω, όταν κάποιος θέλει να συνεργαστεί το καταλαβαίνεις. Πιστεύω δεν ήθελαν να συνυπηρετήσουν στη νέα αλλαγή.

Πρόεδρος: Τι θα κέρδιζαν αν φεύγατε;

Μάρτυρας: Θα κέρδιζαν κάποιον άλλον. Μπορεί να ξαναγινόταν η προηγούμενη κατάσταση, μπορεί να ήθελαν απλά ηρεμία.


Σε πιο αιχμηρό τόνο, ο μάρτυρας έκανε λόγο για στοχευμένη υπονόμευση, σημειώνοντας ότι στόχος εκτιμώ ότι ήταν να πέσουμε έξω στις πληρωμές και να φύγω, ενώ ειδικά για τον Νοέμβριο του 2022 ανέφερε ότι ήταν τόσο έντονη η αντίδραση που ήθελαν να πέσουν έξω οι πληρωμές για να φύγω.


Αντίθετα, για την Παρασκευή Τυχεροπούλου εξέφρασε πλήρη εμπιστοσύνη, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία τους ήταν άριστη και ότι εμπιστευόταν πλήρως τα όσα εισηγούνταν, ενώ τόνισε πως πρόκειται για άνθρωπο που, εφόσον διαπιστώνει παραβατικότητα, το πηγαίνει μέχρι τέλους.


Ιδιαίτερη σημασία είχε και η αναφορά του στη γνώση των πολιτικών προϊσταμένων για τις ατασθαλίες, κυρίως σε περιοχές όπως η Κρήτη.

Εισαγγελέας: Υπήρχε εικόνα από την πολιτική ηγεσία;

Μάρτυρας: Σίγουρα ήξεραν όλοι οι υπουργοί. Πολλά χρήματα πήγαιναν στην Κρήτη. Εκεί αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι δεν πάει καλά.


Ο ίδιος έφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το Ρέθυμνο, σημειώνοντας ότι δηλώνονταν 7,5 εκατομμύρια αιγοπρόβατα και θέτοντας το ερώτημα πού βρίσκονται οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις. «Μετά το 2018 -2019 αυξήθηκαν πολύ τα ζώα στην Κρήτη. Αυξήθηκαν τόσο πολύ που έγιναν πιο πολλά από τις μύγες! Ολόκληρη η Θεσσαλία έχει 1,5 εκατομμύριο αιγοπρόβατα και η Κρήτη είχε 7,5 εκατομμύρια αιγοπρόβατα! Πώς γινόταν η Κρήτη να έχει τόσα ζώα; Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ήξερε κάθε υπουργός ότι υπήρχαν τόσα πολλά αιγοπρόβατα» είπε χαρακτηριστικά.


Εισαγγελέας: Τι πρέπει να κάνει ο αρμόδιος όταν βλέπει μη λογική αύξηση;

Μάρτυρας: Το υπουργείο έπρεπε να κάνει επανέλεγχο. Υπάρχουν χωριά που δηλώνουν 50.000 ζώα, είναι υπερβολικός αριθμός.


Κλείνοντας, ο μάρτυρας αναφέρθηκε και στις αδυναμίες του συστήματος ελέγχου, επισημαίνοντας ότι οι έλεγχοι δεν ήταν αιφνιδιαστικοί, καθώς απαιτούνταν ενημέρωση 48 ώρες πριν, γεγονός που επέτρεπε την προετοιμασία των ελεγχόμενων, ενώ πρόσθεσε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις υπάλληλοι επικαλούνταν προσωπικούς λόγους για να μην πραγματοποιήσουν ελέγχους.

19:37ΥΓΕΙΑ

Άνοδο στη χρήση κοκαΐνης δείχνουν τα λύματα στην Αττική - Για πρώτη φορά καταγράφεται κεταμίνη

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για αγοράκι τριών ετών - Κατάπιε ξυραφάκι

19:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Να επιστρέψουν οι Patriot από τη Σαουδική Αραβία στην Ελλάδα ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ

19:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλαγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό: Πώς θα προστατευτεί η πρώτη κατοικία, ποιοι ωφελούνται

19:15ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Στη φρεγάτα «Κίμων» ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος: «Ευγνωμοσύνη ως Έλλην Κύπριος»

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντοπούλου: Ο Γεωργιάδης έστειλε αστυνομικό να με απειλήσει στη δίκη Βαλυράκη - «Γελοιότητες» απαντά ο υπουργός Υγείας

19:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ταυτοποιήθηκε 23χρονος μοτοσικλετιστής για επικίνδυνη οδήγηση - Αναρτούσε βίντεο στο διαδίκτυο

19:12LIFESTYLE

Μια νύχτα μόνο spoiler: Ο Οδυσσέας στη φυλακή

19:04LIFESTYLE

Η Σκάρλετ Γιόχανσον εντυπωσίασε χωρίς μακιγιάζ στα γυρίσματα του «Εξορκιστή» με τη φυσική ομορφιά της

19:02WHAT THE FACT

Η Ουκρανία αναπτύσσει τα πρώτα πολεμικά ρομπότ στην ιστορία

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Σήφη Βαλυράκη: Νέες καταθέσεις μαρτύρων στη δίκη - «Το έχω βάρος μέσα μου»

19:01ΕΥ ΖΗΝ

Τα 6 καίρια οφέλη υγείας της γκουάβα – Ποιοι πρέπει να προσέχουν

19:00ΑΘΛΗΜΑΤΑ

LIVE CHAT Παναθηναϊκός - Βαλεφόλια: Ο ιστορικός δεύτερος τελικός του Challenge Cup

18:57ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ηράκλειο: Προθεσμία έλαβαν οι συλληφθέντες τα μέλη της οργάνωσης που εμπορεύονταν ανθρώπους

18:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος στην ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ: Ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι καθοριστικός, αλλά δεν αποτελούν λύση οι μοναχικές πορείες

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Eπίθεση στην ενεργειακή «καρδιά» του Ιράν - Χτύπημα στο μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο - Λίστα της Τεχεράνης για «νόμιμους στόχους»

18:38ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Οι δολοφόνοι του Αλί Λαριτζανί θα «πληρώσουν» σύντομα

18:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λυμπερόπουλος στη Βουλή για ταξί: «Εφαρμόζει χουντικές απόψεις» - Κυρανάκης: «Απαράδεκτος» - Ο εκρηκτικός διάλογος

18:38ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Συνεχίστηκε on air η κόντρα Γεωργιάδη-Κωνσταντοπούλου: «Απίστευτες γελοιότητες μιας γελοίας κυρίας»

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία του Κλεομένη: «Μάγκες έσφαξαν Τούρκο» - Τα μηνύματα σε ομαδική συνομιλία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
15:31ΕΛΛΑΔΑ

Όσκαρ πρωτοτυπίας στην Κομοτηνή: Νηπιαγωγός παντρεύτηκε με τους 20 μαθητές της για παρανυφάκια

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία του Κλεομένη: «Μάγκες έσφαξαν Τούρκο» - Τα μηνύματα σε ομαδική συνομιλία

17:32ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Γεννάει παιδιά για να γλιτώσει τη φυλακή

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δεν «βλέπει» μείωση στις τιμές της βενζίνης η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής και προβλέπει «vegetarian Πάσχα»

09:38LIFESTYLE

Σωσίες σώματος στο Χόλιγουντ: Η κρυφή ζωή τους - Από τα πόδια της Τζούλια Ρόμπερτς έως τα χέρια του Μάικλ Ντάγκλας

17:36LIFESTYLE

Ταλαιπωρία για την Ιωάννα Τούνη: «Τα νεύρα μου με την απεργία των ταξί» - Η οργισμένη ανάρτηση

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Eπίθεση στην ενεργειακή «καρδιά» του Ιράν - Χτύπημα στο μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο - Λίστα της Τεχεράνης για «νόμιμους στόχους»

11:49ΕΛΛΑΔΑ

«Ζούσε με €370 το μήνα και ‘έφυγε’ χτυπημένη από τον καρκίνο»: Η viral ανάρτηση για την κυρία Μαρία

16:54ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακό βίντεο από drone δείχνει την κατεδάφιση του τούνελ στον Περιφερειακό

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Επίθεση Τσελίκ στις χώρες της Ευρώπης που έστειλαν βοήθεια στην Κύπρο

09:10WHAT THE FACT

Ζυγίζει 250.000 τόνους, έχει μήκος 365 μέτρα και χωράει 10.000 άτομα: Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που κατασκευάστηκε ποτέ

18:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λυμπερόπουλος στη Βουλή για ταξί: «Εφαρμόζει χουντικές απόψεις» - Κυρανάκης: «Απαράδεκτος» - Ο εκρηκτικός διάλογος

16:39LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Αγγελική Ηλιάδη για τη δολοφονία του Μπάμπη Λαζαρίδη: «Ο Θεός με έσωσε εκείνο το βράδυ»

23:25LIFESTYLE

Κρήτη: Μια αγκαλιά, μια παρέα - Νύφη και γαμπρός χορεύουν με τους δικούς τους ανθρώπους

19:04LIFESTYLE

Η Σκάρλετ Γιόχανσον εντυπωσίασε χωρίς μακιγιάζ στα γυρίσματα του «Εξορκιστή» με τη φυσική ομορφιά της

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Η περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα - «Οι δράστες είχαν στήσει καρτέρι»

16:01LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Συζητώ με τον άντρα μου ότι δε θα ήθελα ποτέ να βάλω το παιδάκι μου στα social

19:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλαγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό: Πώς θα προστατευτεί η πρώτη κατοικία, ποιοι ωφελούνται

18:38ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Συνεχίστηκε on air η κόντρα Γεωργιάδη-Κωνσταντοπούλου: «Απίστευτες γελοιότητες μιας γελοίας κυρίας»

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Ταυροκαρχαρίας: Κι όμως, ο πιο επιθετικός καρχαρίας του ωκεανού μπορεί να κάνει φίλους - Ερευνητές κολύμπησαν μαζί τους για 6 χρόνια κι αποκαλύπτουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ