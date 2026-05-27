Λευκάδα: Σορός άνδρα εντοπίστηκε στο Πόρτο Κατσίκι, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα

Snapshot Στη Λευκάδα εντοπίστηκε η σορός ενός άγνωστης ταυτότητας άνδρα περίπου 60 ετών στη θαλάσσια περιοχή του Πόρτο Κατσίκι.

Η σορός ανασύρθηκε από πολίτες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λευκάδας για τις απαραίτητες διαδικασίες.

Η ιατροδικαστική εξέταση θα είναι καθοριστική για τη διαλεύκανση των αιτιών θανάτου και την ταυτοποίηση του άνδρα. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση επικράτησε στη Λευκάδα το πρωί, όταν εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή του Πόρτο Κατσίκι, σε ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία του νησιού.

Πρόκειται για άνδρα περίπου 60 ετών, τα στοιχεία του οποίου παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Η σορός εντοπίστηκε από πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Σύμφωνα με το ilefkada, στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Λιμενικού, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ. Η σορός ανασύρθηκε από τη θάλασσα και μεταφέρθηκε αρχικά για τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Λευκάδας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας φορούσε τα ρούχα του, ωστόσο η ταυτότητά του δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί, κάτι που δυσκολεύει το έργο των Αρχών.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Λιμενικό Σώμα, το οποίο εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια γύρω από τις συνθήκες θανάτου, χωρίς να αποκλείεται ακόμη και το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να διαδραματίσει η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα συμβάλει τόσο στη διαλεύκανση των αιτιών θανάτου όσο και στην ταυτοποίηση του άνδρα.