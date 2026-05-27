Χαρδούβελης: Το μέλλον για τις τράπεζες είναι ψηφιακό

Ο Γκίκας Χαρδούβελης επανέλαβε ότι ο ελληνικός τραπεζικός τομέας έχει γυρίσει σελίδα

Χαρδούβελης: Το μέλλον για τις τράπεζες είναι ψηφιακό
  • Οι τράπεζες επενδύουν σημαντικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό και οι πελάτες εξοικειώνονται όλο και περισσότερο με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.
  • Η κεφαλαιοποίηση των ιδιωτικών ηλεκτρονικών νομισμάτων και των ψηφιοποιημένων περιουσιακών στοιχείων αυξάνεται ραγδαία, ενώ απαιτείται αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο για την κυβερνοασφάλεια.
  • Ο ελληνικός τραπεζικός τομέας παρουσιάζει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, υψηλή ρευστότητα και μειωμένους μη εξυπηρετούμενους δανειακούς δείκτες, στηρίζοντας την οικονομία με αυξημένες πιστώσεις.
  • Τα βασικά ρίσκα στην Ευρώπη εντοπίζονται στα μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με υψηλή μόχλευση και περιορισμένο ρυθμιστικό έλεγχο.
  • Η ελληνική οικονομία αναμένεται να έχει μειωμένο ρυθμό ανάπτυξης και αυξημένο πληθωρισμό το 2026, ενώ οι αγορές προβλέπουν βραχυπρόθεσμη αύξηση επιτοκίων χωρίς δραματικές μακροπρόθεσμες αλλαγές.
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας, Γκίκας Χαρδούβελης, στάθηκε στα σημαντικά κεφάλαια που επενδύουν οι τράπεζες στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, αλλά και τη σταδιακή εξοικείωση των πελατών, μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο βιωσιμότητας της Get Involved.

«Το μέλλον για τις τράπεζες είναι ψηφιακό» τόνισε και ανέφερε ότι οι τραπεζικές συναλλαγές διεκπεραιώνονται πλέον σε μεγάλο βαθμό ηλεκτρονικά και οι χρήστες των τραπεζικών υπηρεσιών εξοικειώνονται όλο και περισσότερο με αυτές. Το ηλεκτρονικό χρήμα βρίσκεται προ των πυλών, ενώ η ψηφιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων έχει ξεκινήσει. Σήμερα η κεφαλαιοποίηση των ιδιωτικών ηλεκτρονικών νομισμάτων (stable coins) βρίσκεται στα 300 δισ. δολάρια παγκοσμίως, ενώ των περιουσιακών στοιχείων (tokenized assets) στα $30 δισεκατομμύρια και πολλαπλασιάζεται ραγδαίως», σημείωσε αρχικά.

Ωστόσο, ο κ. Χαρδούβελης επεσήμανε και τους κινδύνους που εγκυμονεί η εξέλιξη, σημειώνοντας ότι χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και υπογράμμισε: «Η προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη (όπως το πρόγραμμα Mythos της Anthropic) αναδεικνύει σοβαρά θέματα κυβερνοασφάλειας. Υπάρχει ανάγκη για αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο και η Ευρώπη ετοιμάζεται με τις ρυθμίσεις DORA (Digital Operations Resilience Act) και RDARR (Risk Data Aggregation and Risk Reporting)».

Στη συνέχεια της ομιλίας, ο κ. Χαρδούβελης τόνισε ότι ο ελληνικός τραπεζικός τομέας έχει γυρίσει σελίδα, με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, υψηλά επίπεδα ρευστότητας και χαμηλούς δείκτες μη εξυπηρετούμενων δανείων. Παρέχει επαρκείς πιστώσεις σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, με μέσο ρυθμό αύξησης την τελευταία πενταετία πολύ μεγαλύτερο από τον αντίστοιχο ρυθμό στην υπόλοιπη Ευρώπη, στηρίζοντας έτσι την οικονομία.

Στην Ευρώπη, τα ρίσκα εντοπίζονται κυρίως εκτός του τραπεζικού τομέα, όπου τα μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν υψηλή μόχλευση χωρίς να υπάγονται σε ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο όπως οι τράπεζες.

Η ομιλία του κ. Χαρδούβελη επικεντρώθηκε και στις περιορισμένες στασιμοπληθωριστικές επιπτώσεις της αυξημένης τιμής της ενέργειας στην εγχώρια και ευρωπαϊκή οικονομία το 2026 και 2027.

Στην Ελλάδα, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί από 2,2% το 2025 σε 1,8% το 2026 και 2,1% το 2027. Παράλληλα, ο μέσος πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 2,5% το 2025 σε 4,0% το 2026 και 2,4% το 2027.

Παρομοίως, η αντίδραση των αγορών στον πόλεμο του Κόλπου είναι αρκετά ήπια, ειδικότερα σε σύγκριση με τις αντίστοιχες αντιδράσεις την εποχή της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Οι αγορές ομολόγων προβλέπουν αύξηση των επιτοκίων και του πληθωρισμού βραχυπρόθεσμα, χωρίς όμως να προεξοφλούν μακροπρόθεσμες δραματικές αλλαγές. Και τα χρηματιστήρια παρουσιάζουν έντονη μεταβλητότητα, που προς το παρόν, δεδομένης της αβεβαιότητας του πολέμου, είναι φυσιολογική.

«Οι δημοσιονομικές επιδόσεις και ειδικότερα η πορεία μείωσης του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια, δίνουν στην ελληνική οικονομία μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας και σχετικά περισσότερο δημοσιονομικό χώρο να αντιμετωπίσει τις συνέπειες από μία ενδεχόμενη δυσμενή εξέλιξη της κρίσης», ολοκλήρωσε ο κ. Χαρδούβελης.

