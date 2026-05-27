Χαρδαλιάς: «Μέσα σε έναν χρόνο, παραδίδουμε πλήρως ανακαινισμένη μια σχολική υποδομή»

Snapshot Η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδότησε με .000 ευρώ την αποκατάσταση της αίθουσας πολλαπλών εκδηλώσεων του 1ου Γυμνασίου Ηρακλείου, η οποία είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από τον σεισμό του 2019.

Η αίθουσα ανακατασκευάστηκε πλήρως και λειτουργεί πλέον ως σύγχρονο κλειστό γυμναστήριο και πολυχώρος δραστηριοτήτων για μαθητές και την τοπική κοινότητα.

Ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε τη δέσμευση της Περιφέρειας για την ολοκλήρωση του έργου μέσα σε έναν χρόνο, αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους.

Παράλληλα, προχωρούν έργα για τη νέα πτέρυγα του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου και την υπογειοποίηση της συμβολής των οδών Μελίνας Μερκούρη και Κηφισίας με προϋπολογισμό 14,64 εκατ. ευρώ.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Νίκος Μπάμπαλος ευχαρίστησε την Περιφέρεια για τη στήριξη και ζήτησε από τους μαθητές να φροντίζουν τη νέα αίθουσα ως δικό τους χώρο. Snapshot powered by AI

Παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της πλήρως αποκατεστημένης αίθουσας πολλαπλών εκδηλώσεων του 1ου Γυμνασίου Ηρακλείου, η οποία είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από τον σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019 και έκτοτε είχε κριθεί ως ακατάλληλη προς χρήση.

Το έργο στατικής αποκατάστασης και ενίσχυσης της υφιστάμενης δομής, προϋπολογισμού 547.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, χρηματοδοτήθηκε από τους ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας (ΠΕΠ «Αττική» 2021 – 2025). Με το πέρας των εργασιών, η αίθουσα ανακατασκευάστηκε πλήρως και μετατράπηκε σε ένα σύγχρονο κλειστό γυμναστήριο με παράλληλη χρήση ως πολυχώρος δραστηριοτήτων, με στόχο να εξυπηρετήσει τις εκπαιδευτικές και αθλητικές ανάγκες των μαθητών και της τοπικής κοινωνίας.

Αμέσως μετά τον αγιασμό, που τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Ν. Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Ν. Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ, ακολούθησαν τα εγκαίνια από τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά, τον Δήμαρχο Ηρακλείου Νίκο Μπάμπαλο και τον μητροπολίτη.

«Πριν από έναν περίπου χρόνο, όταν επισκέφθηκα τον Δήμο Ηρακλείου, είχα δώσει μια υπόσχεση στον φίλο Δήμαρχο Νίκο Μπάμπαλο, αλλά και στους πολίτες: ότι θα παραδώσουμε όσο το δυνατόν συντομότερο αυτόν τον υπέροχο χώρο άσκησης και δημιουργικής απασχόλησης πλήρως αποκατεστημένο και λειτουργικό. Είμαι περήφανος και ευτυχής, γιατί και σε αυτή την περίπτωση σταθήκαμε συνεπείς στη δέσμευσή μας απέναντι στους πολίτες, αξιοποιώντας τους ευρωπαϊκούς πόρους μας» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Οτιδήποτε κάνουμε για τα παιδιά μας είναι η απόλυτη επένδυση στο αύριο. Είναι το στοίχημα μας, είναι η ευθύνη μας, είναι ο λόγος που μας εμπιστεύεται μια ολόκληρη κοινωνία.

Είμαστε χαρούμενοι, γιατί κάνουμε το αυτονόητο. Έργα που έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί εδώ και χρόνια, τα προχωράμε με σχέδιο και τα παραδίδουμε. Το ίδιο κάνουμε και με τη νέα πτέρυγα του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, που φιλοδοξούμε θα είναι έτοιμη το 2027, γιατί η ασφάλεια, η πρόοδος και η προοπτική των παιδιών μας δεν μπορούν να περιμένουν.

Και δεν σταματάμε εκεί. Μέσα από τη στενή συνεργασία που έχουμε με τον άξιο Δήμαρχο, βάζουμε σε τροχιά υλοποίησης ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον στρατηγικά έργα για την περιοχή, την υπογειοποίηση της συμβολής των οδών Μελίνας Μερκούρη και Κηφισίας, προϋπολογισμού 14,64 εκατ. ευρώ.

Μέρα με τη μέρα, ερχόμαστε πιο κοντά στον στόχο μας: έργα πνοής, σε κάθε γειτονιά, για κάθε πολίτη, για μια Αττική σύγχρονη και ανθρώπινη».

Από πλευρά του, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Νίκος Μπάμπαλος δήλωσε: «Με χαρά παραδίδουμε σήμερα αυτό το νέο κτίριο - μια αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων, όπως πραγματικά αξίζει στα παιδιά της πόλης μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά για τη στήριξή του, ώστε να κάνουμε αυτό το σχέδιο πραγματικότητα. Να ζητήσω όμως και μια ‘συγγνώμη’ από το σχολείο για την όποια καθυστέρηση που έφεραν οι αντικειμενικές δυσκολίες. Όμως αυτή η αίθουσα είναι πλέον πραγματικότητα, είναι πλέον δική σας. Για αυτό και θέλω να την προσέχετε σαν το σπίτι σας, ώστε να την χαίρονται και οι επόμενες γενιές που θα περάσουν από το σχολείο».

Τον Περιφερειάρχη συνόδευαν η Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Μαργαρίτα Βάρσου και η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Έλενα Ράπτη. Από πλευράς του Δήμου Ηρακλείου παρέστησαν οι Αντιδήμαρχοι Παιδείας Ασημίνα Παναγιωτακοπούλου, Τεχνικών Υπηρεσιών Ηλίας Μπάρμπας, Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών Κωνσταντίνα Γεωργοπούλου και Διαχείρισης & Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας Μαριάννα Ζούρου, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Επαμεινώνδας Σπυρόπουλος, οι δημοτικοί σύμβουλοι Μαίρη Ιγγλέση και Νίκος Σπυρόπουλος και η Γενική Γραμματέας Κατερίνα Πλεξίδα.