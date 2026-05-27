Super League: Δεν προχωρά η αναδιάρθρωση, υποβιβάστηκαν οριστικά ΑΕΛ και Πανσερραϊκός

Δεν προχωρά τελικά το θέμα της αναδιάρθρωσης της Super League, με τη σχετική πρόταση των ομάδων να τίθεται σε ψηφοφορία στη συνεδρίαση των μελών της Λίγκας το μεσημέρι της Τετάρτηγς (27/5).

Στη διαδικασία καταγράφηκε απόλυτη ισορροπία, με επτά ομάδες να ψηφίζουν υπέρ και επτά κατά, ενώ υπήρξε και μία λευκή ψήφος.

Υπενθυμίζεται ότι στη διαδικασία συμμετείχαν οι 14 ομάδες της πρώτης κατηγορίας μαζί με την ΕΠΟ, η οποία τάχθηκε υπέρ της αναδιάρθρωσης.

Παρά τη στάση της Ομοσπονδίας, η πρόταση δεν συγκέντρωσε την προαπαιτούμενη πλειοψηφία, με αποτέλεσμα να μην εγκρίνεται.

Κάπως έτσι το πρωτάθλημα της σεζόν 2026-27 θα διεξαχθεί με 14 ομάδες.

Η ανακοίνωση της Super League

«Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Σχετικά με το από 18/5/2026 αίτημα–πρόταση περί αναδιάρθρωσης του πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1, υποβληθέν εκ των ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, Αστέρας Aktor, Παναιτωλικός, Πανσερραϊκός και ΠΑΟΚ, κατά την ψηφοφορία που διεξάχθηκε, το αίτημα-πρόταση δεν προκρίθηκε, (7 ψήφοι υπέρ, 7 ψήφοι κατά και μια λευκή ψήφος), καθώς δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη εκ του καταστατικού πλειοψηφία.

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε την τελική επικύρωση βαθμολογικών πινάκων Stoiximan Super League (ανδρών) Playoffs Group 1-4, Playoffs Group 5-8 και Playouts καθώς και των βαθμολογικών πινάκων Πρωταθλημάτων Υποδομών Super League Κ19, Κ17, Κ15. Επίσης ομόφωνα εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα Κυπέλλου Super League K19.

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την εγγραφή των νέων μελών του Συνεταιρισμού, ήτοι των Π.Α.Ε. ΠΟΤ Ηρακλής και Π.Σ. Καλαμάτα, οι οποίες προβιβάστηκαν από τη Super League 2.

Ομόφωνα το Δ.Σ. αποφάσισε να αξιολογηθούν από τις ΠΑΕ-Μέλη οι παράμετροι της πρότασης της ΚΕΔ/ΕΠΟ, σχετικά με την εισαγωγή συστήματος "Goal Line Cameras", για τις επόμενες αγωνιστικές περιόδους».