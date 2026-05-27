«Πάρτι» στο ίντερνετ με τη νέα ηλεκτρική Ferrari: «Μοιάζει με ηλεκτρική σκούπα...»

Το πρώτο ηλεκτρικό όχημα της Ferrari δέχθηκε έντονες επικρίσεις στο διαδίκτυο, με τον πρώην επικεφαλής της κατασκευάστριας πολυτελών supercar να καταδικάζει ακόμη και δημόσια το νέο μοντέλο. Το Luce, αξίας 640.000 δολαρίων είναι επίσης το πρώτο πενταθέσιο αυτοκίνητο της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας και σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το πρακτορείο LoveFrom, το οποίο ίδρυσε ο πρώην επικεφαλής σχεδιασμού της Apple, σερ Τζόνι Άιβ.

This might be an unpopular opinion, but Ferrari's new Luce EV is a massive letdown



It just looks too generic, as if it was designed without any passionpic.twitter.com/44Sumw0Uzc https://t.co/AnBaVqBDo4 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 27, 2026

Ο σχεδιασμός του μοντέλου, που θυμίζει σεντάν, απέχει πολύ από το κομψό στυλ που συνήθως συνδέεται με τη μάρκα και δίχασε τους λάτρεις των αυτοκινήτων. Ο Λούκα ντι Μοντεζέμολο, πρόεδρος της Ferrari από το 1991 έως το 2014, δήλωσε στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης: «Αν έπρεπε να πω τι πραγματικά πιστεύω, θα έβλαπτα τη Ferrari. Αυτό είναι σίγουρα ένα αυτοκίνητο που τουλάχιστον οι Κινέζοι δεν θα αντιγράψουν από εμάς».

Χθες αμέσως μετά την παρουσίαση του νέου μοντέλου, οι μετοχές της αυτοκινητοβιομηχανίας υποχώρησαν κατά περισσότερο από 8% στο χρηματιστήριο του Μιλάνου και κατά περισσότερο από 5% στη Νέα Υόρκη χθες. Και οι αντιδράσεις για το νέο μοντέλο ήταν έντονες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ένα σχόλιο να αναφέρει: «Η Ferrari απλώς σκότωσε την μάρκα της, όπως ακριβώς έκανε και η Jaguar. Αυτό πάει κατευθείαν στα σκουπίδια της μάντρας».

Ψηφιακά τροποποιημένες εικόνες του νέου αυτοκινήτου έκαναν μάλιστα τον γύρο του X, με μερικές να απεικονίζουν το ηλεκτρικό όχημα ως... ηλεκτρική σκούπα, ενώ άλλες δημοσίευσαν φωτογραφίες από κατεστραμμένα τενεκεδένια οχήματα μαζί με τη λεζάντα: «Βλέπω ήδη αυτή την ολοκαίνουργια Ferrari Luce κάπου εδώ κοντά!»

Άλλοι παρέπεμψαν στο σχέδιο που είχε φτιάξει ο Homer στην αμερικανική κωμική σειρά The Simpsons, ενώ μια άλλη εικόνα που δημιουργήθηκε από Τεχνητή Νοημοσύνη έδειχνε το αυτοκίνητο να συντρίβεται στο έδαφος μπροστά από τον διάσημο Πύργο της Πίζας στην Ιταλία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ferrari, Μπενεντέτο Βίνια, δήλωσε στη Ρώμη ότι το Luce, που στα ιταλικά σημαίνει «φως», χρειάστηκε μισή δεκαετία για να αναπτυχθεί, παρά το γεγονός ότι οι ανταγωνιστές του σε supercars, όπως η Lamborghini και η Porsche, έχουν περιορίσει τα σχέδια για ηλεκτρικά αυτοκίνητα λόγω χαμηλής ζήτησης και του κινεζικού ανταγωνισμού.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι μια εταιρεία αποδεικνύει την ηγετική της θέση όταν έχει το θάρρος να τολμήσει και να αναλάβει την πρόκληση των νέων τεχνολογιών. Η Ferrari Luce γεννήθηκε ακριβώς από αυτήν την πρόκληση, προσφέροντας το πρωτοφανές όραμά μας για την ηλεκτροκίνηση» είπε.

Ο John Elkann, πρόεδρος της εμβληματικής μάρκας, παρουσίασε επίσης το νέο μοντέλο στον Πάπα Λέοντα στην θερινή κατοικία του Ποντίφικα στο Castel Gandolfo την Τρίτη. «Είναι αυτή η πρώτη τετράθυρη Ferrari;» ρώτησε ο Πάπας τον Έλκαν. «Η πρώτη πενταθέσια», απάντησε. Ο Πάπας κάθισε στη θέση του οδηγού του Luce, με τον δοκιμαστή οδηγό της Ferrari, Raffaele De Simone δίπλα του

«Δεν αποκαλύπτουμε απλώς ένα νέο αυτοκίνητο, εγκαινιάζουμε ένα κεφάλαιο που μετατρέπει το όραμά μας σε πραγματικότητα, ενισχύοντας την παράδοση της Ferrari στην πρόβλεψη και τη διαμόρφωση του μέλλοντος», δήλωσε ο Ελκάν.

Το Luce προσφέρει 1.000 ίππους, μπορεί να φτάσει τα 100 χλμ/ώρα σε 2,5 δευτερόλεπτα και έχει αυτονομία άνω των 850 χλμ. Διαθέτει επίσης τέσσερις ηλεκτροκινητήρες - έναν για κάθε τροχό. Η Ferrari δήλωσε επίσης ότι όλα τα εξαρτήματα κατασκευάζονται από την ίδια τγην εταιρεία, έτσι ώστε το αυτοκίνητο να μπορεί να επισκευάζεται από την εταιρεία στο μέλλον, προστατεύοντας την αξία μεταπώλησής της.

Η εταιρεία, η οποία πωλεί επίσης υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα, έχει επενδύσει δισεκατομμύρια ευρώ στην ηλεκτροκίνηση, αλλά μείωσε τον στόχο της για το 40% της γκάμας της να είναι πλήρως ηλεκτρικό έως το 2030 σε 20%. Οι σχολιαστές στο διαδίκτυο και οι κριτικοί αυτοκινήτων ήταν έντονα επικριτικοί, λέγοντας ότι το Luce αποκλίνει από τη συνήθη αισθητική της μάρκας.

Και καθώς οι αυτοκινητοβιομηχανίες επιδιώκουν να προσελκύσουν τους mainstream αγοραστές με λιγότερο ακριβά ηλεκτρικά οχήματα, μια προσφορά πολυτελείας φαίνεται ιδιαίτερα δύσκολη. «Το διαδίκτυο έχει λάβει την απόφασή του, έτσι δεν είναι; Αν έχετε δει κάποιο από τα σχόλια, δεν είναι καλοπροαίρετα έτσι δεν είναι;»δήλωσε ο Ματ Πράιορ, γενικός συντάκτης της βρετανικής ιστοσελίδας κριτικών αυτοκινήτων Autocar.

Το Luce μοιάζει με «ένα μείγμα μεταξύ ενός Honda Accord EV και ενός Tesla 3», έγραψε ο Pierre-Olivier Essig, επικεφαλής έρευνας στην AIR Capital, σε σημείωμα προς τους πελάτες που ανέφερε το Bloomberg. «Έχουμε χαθεί στη μετάφραση με τη νέα στρατηγική της Ferrari».

