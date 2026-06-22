Γερμανία: Σκάνδαλο για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης πλήττει τα ΜΜΕ

Δύο γερμανικά ΜΜΕ υποχρεώθηκαν να κατεβάσουν άρθρα γνώμης από τις ιστοσελίδες τους επειδή χρησιμοποιήθηκε τεχνητή νοημοσύνη στη συγγραφή χωρίς να δηλώνεται ρητά

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Γερμανία: Σκάνδαλο για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης πλήττει τα ΜΜΕ
DPA
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Δύο γερμανικά ΜΜΕ απέσυραν άρθρα γνώμης που γράφτηκαν με τεχνητή νοημοσύνη χωρίς σχετική δήλωση.
  • Ο αρθρογράφος Στέφαν
  • Αντρέας Κάσντορφ παραδέχτηκε τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ζήτησε συγγνώμη για την παράβαση.
  • Η εφημερίδα Tagesspiegel διέγραψε προσωρινά τα αμφισβητούμενα άρθρα και διεξάγει λεπτομερή έρευνα.
  • Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση για την ηθική και διαφάνεια στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στη δημοσιογραφία.
  • Ερευνητές επισημαίνουν ότι η ανωνυμοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στα άρθρα γνώμης μπορεί να κλονίσει την εμπιστοσύνη του κοινού στα μέσα ενημέρωσης.
Snapshot powered by AI

Μεγάλες διαστάσεις παίρνει στη Γερμανία η συζήτηση για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη δημοσιογραφία αφού αποκαλύφθηκε ότι δύο ΜΜΕ δημοσιεύσαν άρθρα γνώμης τα οποία έγραψε η τεχνητή νοημοσύνη.

«Για τη αίθουσα σύνταξής μας η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα εργαλείο που μας βοηθά να απλοποιήσουμε και να βελτιώσουμε ορισμένα στάδια της συντακτικής διαδικασίας. Ωστόσο, σίγουρα δεν είναι ένα εργαλείο που επιτρέπεται να αναλάβει τον πυρήνα της δουλειάς μας». Αυτή ήταν η απάντηση της εφημερίδας Tagesspiegel του Βερολίνου, η οποία προσπάθησε να περιορίσει ένα σκάνδαλο με δικό της αρθρογράφο που χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για τη σύνταξη των κειμένων του.

Στο ίδιο κείμενο οι συντάκτες της εφημερίδας εξήγησε γιατί πήραν την απόφαση να σταματήσουν να δημοσιεύουν μέχρι νεωτέρας κείμενα ενός από τους πιο διάσημους αρθρογράφους τους, του Στέφαν-Αντρέας Κάσντορφ.

Ο 67χρονος πρώην εκδότης και αρχισυντάκτης της εφημερίδας, είχε χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη για να συντάξει άρθρα γνώμης. Ο ίδιος δήλωσε ότι είχε επίγνωση της σοβαρότητας της παράβασής του: «Έκανα ένα τεράστιο λάθος, έβλαψα τη φήμη της εφημερίδας και τη δική μου. Γι’ αυτό ζητώ ειλικρινά συγγνώμη. Χρησιμοποίησα τεχνητή νοημοσύνη στα κείμενα. Έπρεπε να το είχα διευκρινίσει και, ως εκ τούτου, να μην είχα επιτρέψει τη δημοσίευσή τους», ανέφερε ο Κάσντορφ.

texniti-noimosini-2.jpg

Unsplash

Η συντακτική ομάδα της εφημερίδας διέγραψε αρκετά άρθρα από την ιστοσελίδα της. «Αποφασίσαμε να αποσύρουμε προσωρινά τα εν λόγω κείμενα από το διαδίκτυο, έως ότου ολοκληρωθεί μια λεπτομερής εξέταση», τόνισε η συντακτική ομάδα.

Η υπόθεση Κάσντορφ έχει τροφοδοτήσει περαιτέρω μία έντονη συζήτηση σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη δημοσιογραφία. Λίγες ημέρες νωρίτερα αποκαλύφθηκε ότι ένα άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε ως φιλοξενούμενο στη Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) από τον πρωθυπουργό της Θουριγγίας, Μάριο Φοηγκτ, είχε επίσης δημιουργηθεί με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Η FAZ δήλωσε ότι το ανακάλυψε αυτό μόνο μετά τη δημοσίευση του άρθρου.

Η ερευνήτρια μέσων ενημέρωσης Βέρα Κάτσενμπεργκερ, του Πανεπιστημίου της Λειψίας, θεωρεί την υπόθεση Κάσντορφ ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς κλόνισε την εμπιστοσύνη στη δημοσιογραφία.

«Δεν πρόκειται για υποστήριξη στο brainstorming ή στην έρευνα, αλλά για τον πυρήνα της δημοσιογραφικής εργασίας», δήλωσε στη Deutsche Welle η Κάτσενμπεργκερ.
Οι αναγνώστες αγοράζουν εφημερίδας ή πληρώνουν συνδρομές εξαιτίας των απόψεων και των άρθρων γνώμης συγκεκριμένων συγγραφέων, δημοσιογράφων και σχολιαστών. «Εάν τα άρθρα γνώμης δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη χωρίς να γνωστοποιείται η χρήση της, το κοινό θα μπορούσε κάλλιστα να το εκλάβει ως εξαπάτηση», ανέφερε.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:03ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Ακραίφνιο Βοιωτίας: «Η φωτιά δεν απειλεί σπίτια, δύσκολες συνθήκες με ανέμους», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

16:01ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μάριος Ηλιόπουλος: Επένδυση 100 εκατ. ευρώ με στόχο την ελευση στην Ελλάδα των Formula 1 και MotoGP

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Ελεώνα Θήβας – Στο σημείο ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής

15:54ΜΠΑΣΚΕΤ

«Η Ιστορία συνεχίζεται»: Γιαννακόπουλος κι Ομπράντοβιτς μπροστά από το άγαλμα του Παύλου

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Σπάτα: «Μεγάλο μέτωπο με δυνατούς ανέμους και συνέχεια αναζωπυρώσεις», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Ακραίφνιο Βοιωτίας: Επιχειρούν 8 εναέρια μέσα, 112 για ετοιμότητα

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Δοξιάδης: Ιστορίες γι αγρίους με τον λαγοκέφαλο, λες και είναι ο νέος καρχαρίας – Προς τι ο πανικός;

15:39LIFESTYLE

Σοφία Φιλιππίδου: Δημόσιο «παράπονο» για την απόρριψη στο θέατρο - «Με έλεγαν άσχημη, με έσπρωξαν Β’ Εθνική»

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Τζέιμς Δαλαμάγκας: Αυστραλιανά ΜΜΕ κάνουν λόγο για «μπλόκο» της ελληνικής Δικαιοσύνης στο αίτημα για έκδοση

15:26ΚΟΣΜΟΣ

Έβερεστ: Ξεκινά μεγάλη επιχείρηση ανάκτησης σορού ορειβάτη έπειτα από 30 χρόνια - Ποιος είναι ο «Green Boots»

15:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Τελείωσαν οι Πανελλαδικές - Τώρα αρχίζει το αγαπημένο μας σπορ: οι προβλέψεις για τις βάσεις!

15:25LIFESTYLE

Η σειρά «Έτερος Εγώ» πάει ΑΝΤ1 – Πότε θα προβάλλεται;

15:21LIFESTYLE

Δυο μαύρα πουκάμισα: Τα πρώτα πλάνα με τους πρωταγωνιστές

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με τα δεκάδες γλαράκια σε γειτονιές της Αττικής – Η εξήγηση των ειδικών

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πευκοδάσος της Ευρώπης δεν καίγεται σχεδόν ποτέ

15:16ΚΟΣΜΟΣ

Κηπουρός κούρεψε δωρεάν το γκαζόν ηλικιωμένης - Σε λίγες ώρες συγκεντρώθηκαν σχεδόν 600.000 ευρώ

15:14ANNOUNCEMENTS

Μάριος Φραγκούλης: «Χέρια Φτερά» με τον Κωνσταντίνο Γιουρτσίδη σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κρήτη

15:07ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Σπάτα - «Μεγάλο μέτωπο, οι άνεμοι δεν βοηθούν», λέει ο δήμαρχος Σπάτων στο Newsbomb

15:06LIFESTYLE

Snik: Την κόρη μας θα την πούμε Μπόνι, σαν το «Μπόνι και Κλάιντ»

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ασυνείδητος οδηγός ΙΧ συγκρούστηκε με πατίνι, τραυμάτισε 16χρονο κι εγκατέλειψε το σημείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:07ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Σπάτα - «Μεγάλο μέτωπο, οι άνεμοι δεν βοηθούν», λέει ο δήμαρχος Σπάτων στο Newsbomb

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Σπάτα: «Μεγάλο μέτωπο με δυνατούς ανέμους και συνέχεια αναζωπυρώσεις», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Διανομέας της Amazon έβγαλε εκατομμύρια γράφοντας εργασίες και δίνοντας εξετάσεις για φοιτητές – Οδηγήθηκε στη φυλακή

14:18ΚΑΙΡΟΣ

Γιατί ο καύσωνας που σαρώνει την Ευρώπη, δεν φτάνει στη χώρα μας – Ο Μαρουσάκης εξηγεί

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο νόμος των φυλακών: Ισοβίτες μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου κρατούμενο που είχε σκοτώσει τη 2χρονη κόρη της συντρόφου του

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Ακραίφνιο Βοιωτίας: Επιχειρούν 8 εναέρια μέσα, 112 για ετοιμότητα

13:09ΕΛΛΑΔΑ

Κυνήγι λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες: Επικηρυγμένοι με πάνω από €5 το κιλό - Τους αλιεύουν με τρίαινες και γάντζους οι ψαράδες

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με τα δεκάδες γλαράκια σε γειτονιές της Αττικής – Η εξήγηση των ειδικών

13:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τέλος» οι φθηνές online αγορές από Temu και Shein: Τι αλλάζει από 1η Ιουλίου

19:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κύμα καύσωνα πλησιάζει τα Βαλκάνια - Πότε θα «χτυπήσει» και πώς θα επηρεάσει την Ελλλάδα

08:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο τέλος στα ακίνητα από το 2027 – Ποιες κατοικίες θα βρεθούν στο επίκεντρο, πώς θα υπολογίζεται

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου: «Οδεύουμε προς το τέλος της μάχης με τον καρκίνο»

11:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Παύλος Κουρτίδης

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Μάλια: 10ετής κάθειρξη στον Αιγύπτιο που σκότωσε την 23χρονη Μαρία - Συγκίνηση κι ένταση στη δίκη

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Δοξιάδης: Ιστορίες γι αγρίους με τον λαγοκέφαλο, λες και είναι ο νέος καρχαρίας – Προς τι ο πανικός;

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Τζέιμς Δαλαμάγκας: Αυστραλιανά ΜΜΕ κάνουν λόγο για «μπλόκο» της ελληνικής Δικαιοσύνης στο αίτημα για έκδοση

10:15ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Χάρτης με τις παραλίες που έχει εμφανιστεί - Πώς θα δώσουμε τις πρώτες βοήθειες

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: 55χρονος προκάλεσε τροχαίο στη Μεσογείων πέφτοντας πάνω σε δύο ΙΧ και μπήκε σε αστικό λεωφορείο για να διαφύγει - Συνελήφθη από τις Αρχές

15:26ΚΟΣΜΟΣ

Έβερεστ: Ξεκινά μεγάλη επιχείρηση ανάκτησης σορού ορειβάτη έπειτα από 30 χρόνια - Ποιος είναι ο «Green Boots»

15:39LIFESTYLE

Σοφία Φιλιππίδου: Δημόσιο «παράπονο» για την απόρριψη στο θέατρο - «Με έλεγαν άσχημη, με έσπρωξαν Β’ Εθνική»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ