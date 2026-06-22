Γερμανία: Σκάνδαλο για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης πλήττει τα ΜΜΕ

Snapshot Δύο γερμανικά ΜΜΕ απέσυραν άρθρα γνώμης που γράφτηκαν με τεχνητή νοημοσύνη χωρίς σχετική δήλωση.

Ο αρθρογράφος Στέφαν

Αντρέας Κάσντορφ παραδέχτηκε τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ζήτησε συγγνώμη για την παράβαση.

Η εφημερίδα Tagesspiegel διέγραψε προσωρινά τα αμφισβητούμενα άρθρα και διεξάγει λεπτομερή έρευνα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση για την ηθική και διαφάνεια στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στη δημοσιογραφία.

Ερευνητές επισημαίνουν ότι η ανωνυμοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στα άρθρα γνώμης μπορεί να κλονίσει την εμπιστοσύνη του κοινού στα μέσα ενημέρωσης. Snapshot powered by AI

Μεγάλες διαστάσεις παίρνει στη Γερμανία η συζήτηση για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη δημοσιογραφία αφού αποκαλύφθηκε ότι δύο ΜΜΕ δημοσιεύσαν άρθρα γνώμης τα οποία έγραψε η τεχνητή νοημοσύνη.

«Για τη αίθουσα σύνταξής μας η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα εργαλείο που μας βοηθά να απλοποιήσουμε και να βελτιώσουμε ορισμένα στάδια της συντακτικής διαδικασίας. Ωστόσο, σίγουρα δεν είναι ένα εργαλείο που επιτρέπεται να αναλάβει τον πυρήνα της δουλειάς μας». Αυτή ήταν η απάντηση της εφημερίδας Tagesspiegel του Βερολίνου, η οποία προσπάθησε να περιορίσει ένα σκάνδαλο με δικό της αρθρογράφο που χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για τη σύνταξη των κειμένων του.

Στο ίδιο κείμενο οι συντάκτες της εφημερίδας εξήγησε γιατί πήραν την απόφαση να σταματήσουν να δημοσιεύουν μέχρι νεωτέρας κείμενα ενός από τους πιο διάσημους αρθρογράφους τους, του Στέφαν-Αντρέας Κάσντορφ.

Ο 67χρονος πρώην εκδότης και αρχισυντάκτης της εφημερίδας, είχε χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη για να συντάξει άρθρα γνώμης. Ο ίδιος δήλωσε ότι είχε επίγνωση της σοβαρότητας της παράβασής του: «Έκανα ένα τεράστιο λάθος, έβλαψα τη φήμη της εφημερίδας και τη δική μου. Γι’ αυτό ζητώ ειλικρινά συγγνώμη. Χρησιμοποίησα τεχνητή νοημοσύνη στα κείμενα. Έπρεπε να το είχα διευκρινίσει και, ως εκ τούτου, να μην είχα επιτρέψει τη δημοσίευσή τους», ανέφερε ο Κάσντορφ.

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Η συντακτική ομάδα της εφημερίδας διέγραψε αρκετά άρθρα από την ιστοσελίδα της. «Αποφασίσαμε να αποσύρουμε προσωρινά τα εν λόγω κείμενα από το διαδίκτυο, έως ότου ολοκληρωθεί μια λεπτομερής εξέταση», τόνισε η συντακτική ομάδα.

Η υπόθεση Κάσντορφ έχει τροφοδοτήσει περαιτέρω μία έντονη συζήτηση σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη δημοσιογραφία. Λίγες ημέρες νωρίτερα αποκαλύφθηκε ότι ένα άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε ως φιλοξενούμενο στη Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) από τον πρωθυπουργό της Θουριγγίας, Μάριο Φοηγκτ, είχε επίσης δημιουργηθεί με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Η FAZ δήλωσε ότι το ανακάλυψε αυτό μόνο μετά τη δημοσίευση του άρθρου.

Η ερευνήτρια μέσων ενημέρωσης Βέρα Κάτσενμπεργκερ, του Πανεπιστημίου της Λειψίας, θεωρεί την υπόθεση Κάσντορφ ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς κλόνισε την εμπιστοσύνη στη δημοσιογραφία.

«Δεν πρόκειται για υποστήριξη στο brainstorming ή στην έρευνα, αλλά για τον πυρήνα της δημοσιογραφικής εργασίας», δήλωσε στη Deutsche Welle η Κάτσενμπεργκερ.

Οι αναγνώστες αγοράζουν εφημερίδας ή πληρώνουν συνδρομές εξαιτίας των απόψεων και των άρθρων γνώμης συγκεκριμένων συγγραφέων, δημοσιογράφων και σχολιαστών. «Εάν τα άρθρα γνώμης δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη χωρίς να γνωστοποιείται η χρήση της, το κοινό θα μπορούσε κάλλιστα να το εκλάβει ως εξαπάτηση», ανέφερε.