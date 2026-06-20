Γερμανία: Σιδηροδρομικός συρμός έπεσε από γέφυρα στο Μόναχο - Ένας σοβαρά τραυματίας

Εμπορευματικός σιδηροδρομικός συρμός έπεσε από γέφυρα στο Μόναχο της Γερμανίας το βράδυ της Παρασκευής, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένας άνθρωπος, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δυο βαγόνια του συρμού έπεσαν από γέφυρα από ύψος πέντε μέτρων και κατέληξαν στο οδόστρωμα. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό τι μετέφερε ο συρμός, ωστόσο η αστυνομία επιβεβαίωσε πώς στο φορτίο δεν περιέχονταν επικίνδυνα υλικά και δεν διατρέχει κίνδυνο ο γενικός πληθυσμός.

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In #München sind heute Nacht zwei Wagons eines #Güterzug|s mal eben von einer Brücke gestürzt. Eine Person wurde schwer verletzt.



Die marode deutsche Infrastruktur wird zunehmend lebensgefährlich... pic.twitter.com/7EBL97a3e0 — Dr. David Lütke (@DrLuetke) June 20, 2026

Δεν έχει αποσαφηνιστεί πόσο χρόνο θα χρειαστεί η ανάσυρση των βαγονιών. Τμήμα του οδικού δικτύου ενδέχεται να παραμείνει κλειστό έως την Κυριακή.

Το ατύχημα έγινε σε τμήμα σιδηροτροχιών που χρησιμοποιείται αποκλειστικά από εμπορευματικούς συρμούς, σύμφωνα με μια εκπρόσωπο της Deutsche Bahn, της μεγαλύτερης σιδηροδρομικής εταιρείας της Γερμανίας.

Δεν αναμένεται να προκύψουν προβλήματα για επιβατικά δρομολόγια.