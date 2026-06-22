Το μεγαλύτερο πευκοδάσος της Ευρώπης δεν καίγεται σχεδόν ποτέ

Σε μια εποχή που οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν ολοένα και μεγαλύτερη απειλή για τα οικοσυστήματα της Ευρώπης, ένα τεράστιο πευκοδάσος στη βόρεια Ισπανία αποτελεί εντυπωσιακή εξαίρεση. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συνεχόμενη έκταση άγριου πευκοδάσους στην «Γηραιά» ήπειρο, η οποία εκτείνεται ανάμεσα στις επαρχίες Σόρια και Μπούργος και σπάνια πλήττεται από καταστροφικές φωτιές.

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