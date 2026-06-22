Το μεγαλύτερο πευκοδάσος της Ευρώπης δεν καίγεται σχεδόν ποτέ
Ανάμεσα στη Σόρια και το Μπούργος βρίσκεται το μεγαλύτερο πευκοδάσος της Ευρώπης. Ένα μεσαιωνικό έθιμο που διατηρείται από τον 16ο αιώνα συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία του από τις πυρκαγιές.
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Σε μια εποχή που οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν ολοένα και μεγαλύτερη απειλή για τα οικοσυστήματα της Ευρώπης, ένα τεράστιο πευκοδάσος στη βόρεια Ισπανία αποτελεί εντυπωσιακή εξαίρεση. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συνεχόμενη έκταση άγριου πευκοδάσους στην «Γηραιά» ήπειρο, η οποία εκτείνεται ανάμεσα στις επαρχίες Σόρια και Μπούργος και σπάνια πλήττεται από καταστροφικές φωτιές.
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