Τρία ενεργά πύρινα μέτωπα σε Αττική και Βοιωτία - Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Snapshot Στα Σπάτα Αττικής επιχειρούν 120 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων, 35 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Στο Ακραίφνιο Βοιωτίας, 63 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και 21 οχήματα συμμετέχουν στην κατάσβεση, με 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο να πραγματοποιούν ρίψεις νερού.

Στην περιοχή Ελαιώνας Θήβας, 37 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και 11 οχήματα συμμετέχουν μαζί με 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες βρίσκονται σε γενική επιφυλακή και η κατάσταση παρακολουθείται από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο, ενώ κλιμάκια διερευνούν τα αίτια των πυρκαγιών. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκονται τρεις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει σε περιοχές της Αττικής και της Βοιωτίας, με το Πυροσβεστικό Σώμα να επιχειρεί με μεγάλες επίγειες και εναέριες δυνάμεις για τον περιορισμό τους.

Στα Σπάτα Αττικής, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση, με 120 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 35 οχήματα να επιχειρούν στο σημείο. Από αέρος συνδράμουν 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή εθελοντών και υδροφόρων ΟΤΑ.

Φωτογραφία: Χάρης Γκίκας / Newsbomb

Την ίδια ώρα, σε δασική έκταση στο Ακραίφνιο Βοιωτίας βρίσκεται σε εξέλιξη δεύτερο μέτωπο. Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 63 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 21 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Μάλιστα, λίγο νωρίτερα εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα 112 προς τους κατοίκους της περιοχής.

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣



? Wildfire in the area #Akraifnio of the regional unit of #Viotia



‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/S63M24Fq0V@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 22, 2026

Παράλληλα, φωτιά εκδηλώθηκε και στην περιοχή Ελεώνας του Δήμου Θήβας, σε γεωργική έκταση. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 37 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 11 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, με τη συνδρομή υδροφόρων ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στον Ελεώνα του δήμου Θηβαίων Βοιωτίας. Επιχειρούν 37 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 22, 2026

Σε γενική επιφυλακή βρίσκονται οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε Αττική και Στερεά Ελλάδα, καθώς οι δυνάμεις παραμένουν πλήρως ανεπτυγμένες και στα τρία μέτωπα. Η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, ενώ κλιμάκια της ΔΑΕΕ διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.