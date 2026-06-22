Φωτιά στο Ακραίφνιο: «Η φωτιά δεν απειλεί σπίτια, δύσκολες συνθήκες με ανέμους», λέει ο δήμαρχος

Snapshot Νέα φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Ακραίφνιο Βοιωτίας το μεσημέρι της Δευτέρας 22/06.

Στην περιοχή επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 7 αεροσκάφη μαζί με 1 ελικόπτερο.

Έχει εκδοθεί προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους για αυξημένη ετοιμότητα και τήρηση οδηγιών.

Ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την κατάσβεση, αλλά προς το παρόν δεν απειλούνται κατοικίες.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στοχεύουν στον περιορισμό της φωτιάς πριν επεκταθεί σε μεγαλύτερη έκταση. Snapshot powered by AI

Νέα φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/06) σε δασική έκταση στην περιοχή του Ακραίφνιου Βοιωτίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Ο Δήμαρχος Ορχομενού, Γεώργιος Τζαβάρας, μιλώντας στο Newsbomb δήλωσε ότι «στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, σημειώνοντας πως προς το παρόν δεν απειλούνται κατοικίες. Όπως ανέφερε, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ το 112 εστάλη προληπτικά στους κατοίκους ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα για παν ενδεχόμενο».

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣



? Wildfire in the area #Akraifnio of the regional unit of #Viotia



‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/S63M24Fq0V@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 22, 2026

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού με στόχο τον περιορισμό της φωτιάς πριν επεκταθεί σε μεγαλύτερη δασική περιοχή. Παράλληλα, έχει εκδοθεί προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ακραίφνιο Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 9 οχήματα, 7 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 22, 2026

Διαβάστε επίσης