Φωτιά στο Ακραίφνιο: «Η φωτιά δεν απειλεί σπίτια, δύσκολες συνθήκες με ανέμους», λέει ο δήμαρχος

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας, η οποία ξέσπασε σε δασική έκταση το μεσημέρι της Δευτέρας 22 Ιουνίου

Φωτιά στο Ακραίφνιο: «Η φωτιά δεν απειλεί σπίτια, δύσκολες συνθήκες με ανέμους», λέει ο δήμαρχος
Eurokinissi / Φωτογραφία αρχείου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Νέα φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Ακραίφνιο Βοιωτίας το μεσημέρι της Δευτέρας 22/06.
  • Στην περιοχή επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 7 αεροσκάφη μαζί με 1 ελικόπτερο.
  • Έχει εκδοθεί προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους για αυξημένη ετοιμότητα και τήρηση οδηγιών.
  • Ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την κατάσβεση, αλλά προς το παρόν δεν απειλούνται κατοικίες.
  • Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στοχεύουν στον περιορισμό της φωτιάς πριν επεκταθεί σε μεγαλύτερη έκταση.
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Νέα φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/06) σε δασική έκταση στην περιοχή του Ακραίφνιου Βοιωτίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Ο Δήμαρχος Ορχομενού, Γεώργιος Τζαβάρας, μιλώντας στο Newsbomb δήλωσε ότι «στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, σημειώνοντας πως προς το παρόν δεν απειλούνται κατοικίες. Όπως ανέφερε, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ το 112 εστάλη προληπτικά στους κατοίκους ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα για παν ενδεχόμενο».

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού με στόχο τον περιορισμό της φωτιάς πριν επεκταθεί σε μεγαλύτερη δασική περιοχή. Παράλληλα, έχει εκδοθεί προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

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