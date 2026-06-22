Σε ύφεση η φωτιά στα Σπάτα - Συνεχίζουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής - Ανοίγουν οι δρόμοι σταδιακά

Snapshot Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής, προκαλώντας μεγάλο μέτωπο πυρκαγιάς.

Ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης και προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, με συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων ΟΤΑ.

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες, αλλά βρίσκεται κοντά στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και συνεχίζουν τις προσπάθειες κατάσβεσης. Snapshot powered by AI

Σε ύφεση βρίσκεται, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής το μεσημέρι της Δευτέρας, λίγο πριν τις 15:00.

Η φωτιά ξεκίνησε σε οικοπεδικό χώρο με ξερά χόρτα και προκάλεσε άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων. Στο σημείο επιχείρησαν 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 35 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, με τη συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 3 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 22, 2026

Ο δήμαρχος Σπάτων–Αρτέμιδας, Δημήτρης Μάρκου, μιλώντας στο Newsbomb ανέφερε ότι «πρόκειται για μεγάλο μέτωπο», ενώ σημείωσε πως «οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, προκαλώντας συνεχείς αναζωπυρώσεις». Παράλληλα τόνισε ότι «οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν εντατικά, χωρίς μέχρι στιγμής να απειλούνται κατοικίες».

Φωτογραφία: Χάρης Γκίκας / Newsbomb

Όπως πρόσθεσε, «η φωτιά δεν βρίσκεται κοντά σε κατοικίες, ωστόσο είναι σε μικρή απόσταση από το προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ, χωρίς μέχρι στιγμής να απειλούνται σπίτια».

Λίγο πριν τις 16:00 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή των Σπάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Παράλληλα, λόγω της πυρκαγιάς η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ρεθύμνης από το ύψος της επαρχιακής οδού Παιανίας–Σπάτων, η οποία πλέον έχει ανοίξει.

Η εικόνα της πυρκαγιάς είναι βελτιωμένη και το μέτωπο βρίσκεται σε ύφεση, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Δείτε εικόνες από το πύρινο μέτωπο όπως κατέγραψε ο φωτορεπόρτερ του Newsbomb Χάρης Γκίκας:

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