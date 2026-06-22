Φωτιά στα Σπάτα: «Μεγάλο μέτωπο με δυνατούς ανέμους και συνέχεια αναζωπυρώσεις», λέει ο δήμαρχος

Snapshot Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής, προκαλώντας μεγάλο μέτωπο πυρκαγιάς.

Ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης και προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, με συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων ΟΤΑ.

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες, αλλά βρίσκεται κοντά στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και συνεχίζουν τις προσπάθειες κατάσβεσης. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε σε οικοπεδικό χώρο με ξερά χόρτα στην περιοχή των Σπάτων, το μεσημέρι της Δευτέρας λίγο πριν τις 15:00. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με επίγεια και εναέρια μέσα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία καίει χαμηλή βλάστηση.

Μήνυμα 112 εκδόθηκε λίγο πριν τις 16:00 για ετοιμότητα στους κατοίκους των γύρω περιοχών. Το μήνυμα ζητά να ακολουθούνται οι οδηγίες των αρχών.

Ο δήμαρχος Σπάτων–Αρτέμιδας, Δημήτρης Μάρκου, μιλώντας στο Newsbomb ανέφερε ότι «πρόκειται για μεγάλο μέτωπο», ενώ σημείωσε πως «οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, προκαλώντας συνεχείς αναζωπυρώσεις». Παράλληλα τόνισε ότι «οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν εντατικά, χωρίς μέχρι στιγμής να απειλούνται κατοικίες».

Όπως πρόσθεσε, «η φωτιά δεν βρίσκεται κοντά σε κατοικίες, ωστόσο είναι σε μικρή απόσταση από το προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ, χωρίς μέχρι στιγμής να απειλούνται σπίτια».

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν και εθελοντές καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 3 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 22, 2026

Φωτογραφίες από το σημείο:

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