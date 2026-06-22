Φωτιά τώρα στο Ακραίφνιο Βοιωτίας: Επιχειρούν 8 εναέρια μέσα, 112 για ετοιμότητα

Snapshot Η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Ακραίφνιο Βοιωτίας το μεσημέρι της Δευτέρας 22 Ιουνίου.

Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, συνολικά 8 εναέρια μέσα.

Εστάλη προληπτικό μήνυμα ετοιμότητας από το 112 στους κατοίκους των παρακείμενων οικισμών.

Ο Δήμαρχος Ορχομενού ανέφερε ότι προς το παρόν δεν απειλούνται κατοικίες, παρά τους ισχυρούς ανέμους που δυσκολεύουν τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας, η οποία ξέσπασε σε δασική έκταση το μεσημέρι της Δευτέρας 22 Ιουνίου.

Κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα, όπως επίσης και 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Μάλιστα, εστάλη μήνυμα ετοιμότητας από το 112 στους κατοίκους των παρακείμενων οικισμών.

Δήμαρχος Ορχομενού στο Newsbomb: Προς ώρας δεν απειλούνται κατοικίες

Ο Δήμαρχος Ορχομενού, Γεώργιος Τζαβάρας, μιλώντας στο Newsbomb δήλωσε ότι «στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, σημειώνοντας πως προς το παρόν δεν απειλούνται κατοικίες. Όπως ανέφερε, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ το 112 εστάλη προληπτικά στους κατοίκους ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα για παν ενδεχόμενο».

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