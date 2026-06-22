Φωτιά τώρα στα Σπάτα - «Μεγάλο μέτωπο, οι άνεμοι δεν βοηθούν», λέει ο δήμαρχος Σπάτων στο Newsbomb
Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6) σε χαμηλή βλάστηση, στα Σπάτα Αττικής
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- Φωτιά ξέσπασε σε οικοπεδικό χώρο με ξερά χόρτα στα Σπάτα το μεσημέρι της Δευτέρας.
- Στην κατάσβεση επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ.
- Συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες των ΟΤΑ στην επιχείρηση κατάσβεσης.
Φωτιά ξέσπασε σε οικοπεδικό χώρο με ξερά χόρτα στην περιοχή των Σπάτων, το μεσημέρι της Δευτέρας, λίγο πριν τις 15:00.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν και εθελοντές καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ.
Ο δήμαρχος Σπάτων–Αρτέμιδας Δημήτρης Μάρκου μιλώντας στο Newsbomb ανέφερε ότι «στο σημείο επιχειρούν εναέρια μέσα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις», κάνοντας λόγο για μεγάλο μέτωπο, ενώ σημείωσε ότι «οι άνεμοι δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης, καθώς προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις».
Όπως πρόσθεσε, «η φωτιά δεν βρίσκεται κοντά σε κατοικίες, ωστόσο είναι σε μικρή απόσταση από το προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ, χωρίς μέχρι στιγμής να απειλούνται σπίτια».
Λίγο πριν τις 16:00 εστάλη μήνυμα του 112, το οποίο καλεί τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα λόγω της φωτιάς.