Φωτιά τώρα στα Σπάτα - «Μεγάλο μέτωπο, οι άνεμοι δεν βοηθούν», λέει ο δήμαρχος Σπάτων στο Newsbomb

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε οικοπεδικό χώρο με ξερά χόρτα στα Σπάτα το μεσημέρι της Δευτέρας.

Στην κατάσβεση επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ.

Συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες των ΟΤΑ στην επιχείρηση κατάσβεσης. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε σε οικοπεδικό χώρο με ξερά χόρτα στην περιοχή των Σπάτων, το μεσημέρι της Δευτέρας, λίγο πριν τις 15:00.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν και εθελοντές καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 3 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 22, 2026

Ο δήμαρχος Σπάτων–Αρτέμιδας Δημήτρης Μάρκου μιλώντας στο Newsbomb ανέφερε ότι «στο σημείο επιχειρούν εναέρια μέσα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις», κάνοντας λόγο για μεγάλο μέτωπο, ενώ σημείωσε ότι «οι άνεμοι δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης, καθώς προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις».

Όπως πρόσθεσε, «η φωτιά δεν βρίσκεται κοντά σε κατοικίες, ωστόσο είναι σε μικρή απόσταση από το προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ, χωρίς μέχρι στιγμής να απειλούνται σπίτια».

Λίγο πριν τις 16:00 εστάλη μήνυμα του 112, το οποίο καλεί τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα λόγω της φωτιάς.

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