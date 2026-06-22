Φωτιά τώρα στον Ελεώνα Θήβας – Στο σημείο ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής

Πυροσβέστες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς - Φωτογραφία αρχείου

Νέος συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στον Ελεώνα του δήμου Θηβαίων.

Στο σημείο της φωτιάς έσπευσαν και επιχειρούν 37 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

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