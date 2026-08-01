Ρωσία: Τρεις νεκροί και 15 τραυματίες από έκρηξη στη Μόσχα

Snapshot Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν από έκρηξη κοντά σε καφέ στην πλατεία Κουντρίνσκαγια στο κέντρο της Μόσχας.

Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα από δυνάμεις του υπουργείου Εσωτερικών και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για τον απεγκλωβισμό των θυμάτων.

Το ρωσικό υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε ότι όλοι οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί και λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε καφετέρια που πιθανώς ήταν κλειστή για εκδήλωση κατά το χρόνο του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Τρεις ⁠άνθρωποι ⁠έχασαν τη ζωή τους και 15 ⁠τραυματίστηκαν σε έκρηξη πουν σημειώθηκε κοντά σε ένα ⁠καφέ ⁠στο ⁠κέντρο της Μόσχας, ⁠μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS, ⁠επικαλούμενο αξιωματούχους.

Η ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε καφετέρια που βρίσκεται στην Πλατεία Κουντρίνσκαγια. Η περιοχή αποκλείστηκε από ισχυρές δυνάμεις του υπουργείου Εσωτερικών και κλιμάκια των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, τα οποία έσπευσαν άμεσα για τον απεγκλωβισμό των θυμάτων.

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε ότι όλοι οι τραυματίες έχουν παραληφθεί από τα σωστικά συνεργεία και τους παρέχεται η απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.

Πολλά ρωσικά μέσα ενημέρωσης και bloggers δημοσιεύουν ότι ο Αλεκσάντρ Τσάικο, αρχιστράτηγος των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων, γιόρταζε τα γενέθλιά του στο πολυτελές εστιατόριο στη Μόσχα. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση.