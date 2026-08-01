Στενά του Ορμούζ: Χτυπήθηκε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο LNG

Το δεξαμενόπλοιο είχε φορτώσει υγροποιημένο φυσικό αέριο στο Κατάρ περίπου στις 27 Ιουλίου. Το τελευταίο σήμα εντοπισμού του καταγράφηκε την Παρασκευή (31/7), κοντά στη δυτική είσοδο των Στενών του Ορμούζ

Μιχάλης Παπαδάκος

Στενά του Ορμούζ: Χτυπήθηκε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο LNG
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο LNG Gaslog Shanghai υπέστη ζημιές στο μηχανοστάσιο και ακινητοποιήθηκε στα Στενά του Ορμούζ.
  • Το πλοίο είχε φορτώσει υγροποιημένο φυσικό αέριο στο Κατάρ περίπου στις 27 Ιουλίου.
  • Το τελευταίο σήμα εντοπισμού του πλοίου καταγράφηκε στις 31 Ιουλίου κοντά στη δυτική είσοδο των Στενών του Ορμούζ.
  • Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις περιβαλλοντικής ρύπανσης από το περιστατικό.
  • Η βρετανική υπηρεσία UKMTO επιβεβαίωσε την επίθεση σε εμπορικό πλοίο στην περιοχή χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά του.
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Άλλο ένα χτύπημα σε πλοίο καταγράφηκε στα Στενά του Ορμούζ. Οι εταιρείες ναυτιλιακής ασφάλειας Vanguard Tech και Marisks αναγνώρισαν το πλοίο ως το LNG δεξαμενόπλοιο Gaslog Shanghai, το οποίο φέρεται να είναι ελληνικών συμφερόντων.

Νωρίτερα, η βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations (UKMTO) είχε γνωστοποιήσει ότι εμπορικό πλοίο επλήγη κατά τη διέλευσή του από τα Στενά του Ορμούζ, στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει την ταυτότητά του.

Σύμφωνα με την UKMTO, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις περιβαλλοντικής ρύπανσης από το περιστατικό.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές από υπηρεσίες ασφαλείας, το Gaslog Shanghai, συμφερόντων του Πίτερ Λιβανού, υπέστη ζημιές στο μηχανοστάσιο, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί.

Το δεξαμενόπλοιο είχε φορτώσει υγροποιημένο φυσικό αέριο στο Κατάρ περίπου στις 27 Ιουλίου. Το τελευταίο σήμα εντοπισμού του καταγράφηκε την Παρασκευή (31/7), κοντά στη δυτική είσοδο των Στενών του Ορμούζ.

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