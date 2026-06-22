Συγκινεί ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου: «Οδεύουμε προς το τέλος της μάχης με τον καρκίνο»

Snapshot Ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου, Κωνσταντίνος Σινάνης, βρίσκεται στο τελικό στάδιο της μάχης με τον καρκίνο και η υγεία του εξελίσσεται θετικά.

Παρά τις θεραπείες, έχει επιστρέψει στα καθήκοντά του και προσπαθεί να παραμένει ενεργός στο νησί.

Η ενασχόληση με τα δημοτικά καθήκοντα λειτουργεί ως διέξοδος και τον βοηθά να αντιμετωπίζει την ασθένεια.

Ο δήμαρχος διαχειρίζεται τις απαιτήσεις των κατοίκων και της καθημερινότητας με επιμέλεια, παρά τις δυσκολίες που προκαλεί η ασθένεια.

Τα πρώτα στοιχεία για την τουριστική σεζόν στο νησί είναι ενθαρρυντικά, με θετικές προοπτικές για τον Άγιο Ευστράτιο. Snapshot powered by AI

Για τη δύσκολη μάχη που συνεχίζει να δίνει με τον καρκίνο μίλησε ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου, Κωνσταντίνος Σινάνης, στην εκπομπή «Bungiorno» του τηλεοπτικού σταθμού «MEGA», στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα αισιοδοξίας για την πορεία της υγείας του.

Ο 35χρονος δήμαρχος ανέφερε πως, παρότι οι θεραπείες του δεν έχουν ολοκληρωθεί, έχει επιστρέψει στα καθήκοντά του και προσπαθεί να βρίσκεται όσο το δυνατόν περισσότερο στο νησί. Όπως είπε, η κατάσταση της υγείας του εξελίσσεται θετικά, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι η μάχη δεν έχει τελειώσει ακόμη, ωστόσο βρίσκεται πλέον στο τελικό της στάδιο.

«Δεν παύεις να είσαι δήμαρχος»

Αναφερόμενος στην καθημερινότητα που καλείται να διαχειριστεί, ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου παραδέχθηκε ότι υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες η ασθένεια δυσκολεύει τα πράγματα, ωστόσο, όπως είπε, προσπαθεί να δίνει τον καλύτερό του εαυτό. «Δεν παύεις να είσαι δήμαρχος και είναι τιμή να σε επιλέγει ο κόσμος για να διαχειριστείς τις τύχες του τόπου σου. Παράλληλα, όμως, οφείλω να είμαι επιμελής τόσο στις θεραπείες μου όσο και στις απαιτήσεις των κατοίκων και της καθημερινότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κωνσταντίνος Σινάνης εξομολογήθηκε ακόμη ότι η ενασχόληση με τα καθήκοντά του λειτουργεί ως διέξοδος, βοηθώντας τον να μην έχει διαρκώς στο μυαλό του την περιπέτεια της υγείας του.

Υπενθυμίζεται ότι ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου είχε αποκαλύψει δημόσια τη διάγνωσή του με καρκίνο κατά την τελετή των Θεοφανίων. Έκτοτε υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του όγκου και συνέχισε τις θεραπείες του, παραμένοντας παράλληλα ενεργός στα αυτοδιοικητικά του καθήκοντα.

Παρά τις προσωπικές δυσκολίες, ο Κωνσταντίνος Σινάνης εμφανίστηκε αισιόδοξος και για την πορεία της φετινής τουριστικής περιόδου στο νησί. Όπως σημείωσε, τα πρώτα στοιχεία από τις κρατήσεις και την επισκεψιμότητα είναι ενθαρρυντικά, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η φετινή σεζόν θα εξελιχθεί θετικά για τον Άγιο Ευστράτιο.

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